Росгвардия назвала законной выдачу разрешений на оружие стрелку из Мытищ

Фото: СК РФ

Владимиру Барданову, который в Мытищах открыл стрельбу по пришедшим к нему сотрудникам правоохранительных органов, законно были выданы разрешения на оружие. Об этом РБК сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«У правоохранительных органов не было оснований не выдавать ему разрешение на законное хранение шести единиц оружия. Они выдавались ему установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом требований», — сказал Грибакин.

Он сообщил, что Барданов имел судимость в 1976 году. Однако она была погашена. Кроме того, по данным ведомства, в 2002 году он проходил по делу о мошенничестве, тогда дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Грибакин добавил, что Барданову не выдавались разрешения и лицензии на частную охранную деятельность

Ранее источники РБК сообщили, что у Барданова было разрешение на четыре карабина, на ружье и газовый пистолет Grand Power Т10.