Животные из зоопарка мытищинского стрелка при штурме дома не пострадали

Фото: СК РФ

Животные из домашнего зоопарка Владимира Барданова, который в Мытищах отстреливался от пришедших к нему сотрудников правоохранительных органов, не пострадали в ходе штурма. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Животные не пострадали, находятся на месте», — сказал представитель экстренных служб региона «РИА Новости».

По данным источника, в домашнем зоопарке Барданова находятся тигр, медведь и «небольшой крокодил». Он отметил, что звери «абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются», все документы на зверей в порядке. Источник ТАСС уточнил, что помимо вышеназванных зверей в его зоопарке также есть кабан, пума, козы, цесарки, курицы и павлин.

Он добавил, что что Барданов сдавал свой свой дом вместе с частным зоопарком для съемок фильмов.