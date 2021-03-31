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Животные из зоопарка мытищинского стрелка при штурме дома не пострадали

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Животные из домашнего зоопарка Владимира Барданова, который в Мытищах отстреливался от пришедших к нему сотрудников правоохранительных органов, не пострадали в ходе штурма. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Животные не пострадали, находятся на месте», — сказал представитель экстренных служб региона «РИА Новости».

У открывшего стрельбу в Мытищах нашли зоопарк с тиграми
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

По данным источника, в домашнем зоопарке Барданова находятся тигр, медведь и «небольшой крокодил». Он отметил, что звери «абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются», все документы на зверей в порядке. Источник ТАСС уточнил, что помимо вышеназванных зверей в его зоопарке также есть кабан, пума, козы, цесарки, курицы и павлин.

Он добавил, что что Барданов сдавал свой свой дом вместе с частным зоопарком для съемок фильмов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области, пресс-службу администрации городского округа Мытищи

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Перестрелка в поселке Вешки под Москвой началась утром 30 марта. К 61-летнему Барданову пришли сотрудники полиции после получения информации о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. В ответ тот забаррикадировался в собственном доме и открыл огонь. Перестрелка
и попытки переговоров между Бардановым и силовиками длились более восьми часов, ранение получил один из росгвардейцев. Вечером начался штурм здания, в результате чего дом загорелся. Тело предполагаемого стрелка нашли после того, как пожар потушили, в ходе разборов завалов. У Барданова также нашли арсенал оружия, официально зарегистрированы были только шесть единиц.

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

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