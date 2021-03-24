«Надо сделать предсказуемую цену на бензин»

Замглавы Минэнерго — РБК

Замминистра Павел Сорокин рассказал РБК, почему России не грозит повторение топливного кризиса 2018 года, из-за чего бензин на АЗС не дешевеет вслед за ценами на нефть, но и не дорожает так же быстро при их восстановлении

Павел Сорокин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

— В России отмечаются риски повторения роста розничных цен на бензин и дизтопливо, произошедшего в 2018 году, и, как следствие, «возникновения социальной напряженности», говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год (позже пресс-служба ведомства уточнила, что такие риски являются «минимальными»). Почему в Минэнерго считают, что ситуация на топливном рынке в этом году принципиально иная?

— Ситуация в этом году существенно отличается по нескольким причинам, существует ряд механизмов и принят ряд превентивных мер, которые не позволят ситуации развиваться по сценариям прошлых лет.

На данный момент действует механизм демпфера, который позволяет [НПЗ] компенсировать часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой.

Демпферный механизм, принятый в 2018 году, работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Одна из его целей — ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого в России топлива. По оценкам Vygon Consulting, при корректировке индикативной цены в демпфере с 1 мая компенсации нефтяникам увеличатся на 42 млрд руб. до конца 2021 года.

Во-вторых, нефтяным компаниям были даны рекомендации по наращиванию объемов производства и дозагрузки нефтеперерабатывающих заводов. Эти рекомендации выполняются: с начала февраля наблюдается прирост запасов — запасы товарного бензина увеличились более чем на треть, объемы на биржевых торгах сейчас стабильны и даже выше, чем в предыдущие недели. К тому же в рамках превентивных мер было принято решение о корректировке демпфирующего механизма из-за ситуации на мировом рынке. Это позволит облегчить давление на нефтепереработку, создать дополнительную маржинальность и дозагрузить НПЗ, что приведет к появлению дополнительных объемов топлива на рынке.

Минэнерго совместно с ФАС в ежедневном режиме мониторят рынок на предмет движения всех ценовых элементов — оптовых и розничных цен, при необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Также важной мерой являются соглашения по модернизации НПЗ — в 2020 году был принят закон, вводящий инвестнадбавку с коэффициентом 1,3 к обратному акцизу для НПЗ, заключивших инвестиционное соглашение по модернизации, направленной на увеличение переработки тяжелых остатков. Это приведет к росту выпуска светлых нефтепродуктов. Уже подписаны соглашения с тремя компаниями (22 марта было объявлено, что группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписала такое соглашение, обязавшись вложить более 100 млрд руб. в модернизацию Афипского и Орского НПЗ. — РБК), и мы видим спрос на данную стимулирующую меру.

— Независимый топливный союз (НТС) в письме на имя премьера Михаила Мишустина предложил отказаться от использования демпферного механизма под угрозой того, что цены в рознице на нефтепродукты до конца года могут взлететь сразу на 14%, что гораздо выше прогнозной инфляции. Вы согласны с этими рекомендациями?

— Демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию темпов роста цен на АЗС, который в течение последних нескольких лет успешно достигал своей задачи. Те корректировки, которые сейчас предлагаются по итогам совещания у вице-премьера и которые будут внесены с 1 мая, позволяют донастроить его до соответствия текущей ситуации на рынке. Поэтому категорически нельзя обсуждать отмену данного механизма, это может привести к непоправимым последствиям для рынка — одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции, то есть на уровне прогнозных ЦБ 3,5–4%, за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

— Стратег SberCIB Investment Research Михаил Шейбе 15 марта заявил, что в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится давление на оптовые цены на бензин из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей на фоне роста цен на нефть. Как вы можете прокомментировать это прогноз?

— Сейчас экспортная альтернатива действительно выше, чем в предыдущие кварталы, потому что мы наблюдаем увеличение цен на нефть и восстановление крек-спреда (разница в цене между баррелем сырой нефти и произведенных из нее нефтепродуктов. — РБК) в постковидный период, а также рубль остается достаточно слабым, что не свойственно ему при росте цен на нефть. То есть сейчас бочка (баррель нефти в пересчете на рубли. — РБК) стоит более 5 тыс. руб., полгода назад цена была 3,2 тыс. руб.

Но те меры, которые были приняты, как раз направлены на повышение уровня компенсации для отечественных нефтепереработчиков [из-за роста мировых цен на нефть и экспортной альтернативы] и на то, чтобы дать дополнительный объем [топлива] на внутренний рынок. Они должны создать условия, при которых на рынке достаточно ресурсов для всех участников по адекватной цене. Также был повышен норматив продаж на бирже бензина с 10 до 11% [от производства крупнейших нефтяных компаний] и с 5 до 7,5% для дизеля. Сейчас в процессе корректировки постановление № 733, которое позволит провести аналогичное действие (обязать продавать определенные объемы бензина и дизтоплива. — РБК) для недоминантов рынка (средние и более мелкие компании, на которые раньше не распространялось это требование. — РБК).

Пять фактов о Павле Сорокине Родился в 1985 году в Москве, окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова (специальность «мировая экономика») и Лондонский университет («финансы и финансовое право»). В 2005 году стал старшим аудитором нефтегазового сектора компании Ernst & Young. В 2007−2012 годах работал на руководящих должностях в аналитических отделах корпоративно-инвестиционных блоков Альфа-банка и банка UniCredit. В 2012−2015 годах в ранге вице-президента возглавил направление анализа нефтегазового сектора России и Восточной Европы инвестиционного банка Morgan Stanley. С сентября 2015 года по март 2018 года возглавлял дирекцию Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго, занимающуюся анализом, подготовкой материалов и информационной поддержкой ключевых направлений деятельности министерства. В марте 2018 года назначен заместителем министра энергетики.

— Согласно отчету SberCIB, 12 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина достигла рекорда с мая 2018 года — 55,75 тыс. руб. за тонну, с начала года она выросла более чем на 12%. Как и когда снижение цен в опте транслируется в розницу? Ожидаете ли вы снижения цен на АЗС?

— На самом деле по итогам торгов 12 марта оптовая цена бензина на СПбМТСБ упала — цена смотрится по закрытию. В целом за 10–16 марта цены снизились более чем на 1 тыс. руб. на тонну. Мы рассчитываем, что благодаря дополнительному объему топлива, который поставляется на биржу и внутренний рынок, ситуация будет оставаться стабильной в опте.

Цены в рознице с начала года растут на уровне инфляции. Важно отметить, что при существенном росте оптовой цены сжимается маржинальность АЗС, что действительно существенно усложняет их работу. При нормализации ситуации в опте благодаря принятым мерам динамика розничных цен будет сохраняться в пределах инфляции.

— В январе 2021 года запасы бензина на НПЗ и нефтебазах (товарные остатки, которые накапливаются у производителей на случай дефицита или проблем с обеспечением топливом в стране) снизились до минимального уровня (как минимум с 2015 года) — 1,18 млн т. Сколько сейчас составляют эти запасы? За счет каких мер увеличена загрузка российских НПЗ?

— На совещании у вице-премьера Александра Новака было дано поручение компаниям повысить запасы до 1,6–1,7 млн т к 1 мая и до 1,8 млн т в июне. Начиная с начала февраля уровень запасов вырос примерно на 0,4 млн, до 1,6 млн т.

Компании увеличили загрузку заводов, а также было снижено количество танкерных партий, отправляемых на экспорт. К тому же Россия увеличила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, прибавив по 65 тыс. барр. в сутки в феврале и марте. Еще около 130 тыс. барр. в сутки увеличения добычи ожидается в апреле.

Это все позволило дать дополнительный ресурс на нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы обеспечить уровень запасов, который необходим для безопасного прохождения весеннего периода посевной и традиционного сезонного увеличения спроса. Таким образом, поручение по уровню запасов было исполнено досрочно, но процесс накопления запасов продолжается.

— Считаете ли вы последние корректировки демпфера (снижение индикативной цены на бензин на 2,7 тыс. руб. — с 56,3 тыс. до 53,6 тыс. руб.), которые вступают в силу 1 мая, достаточными для стабилизации цен? Почему они касаются только бензина, но не дизтоплива?

— Мы считаем корректировку демпфера для бензина совместно с другими мерами, включая увеличение оптовой торговли на бирже и дозагрузку НПЗ, достаточной для стабилизации цен. Это комбинация мер — компании понимают свою ответственность и донасыщают рынок, а регулятор, в свою очередь, понимая ситуацию, помогает удерживать экономику [нефтяных компаний] в приемлемых параметрах.

По дизельному топливу текущий демпфер работает достаточно эффективно, сейчас маржинальность при его продаже в рознице не требует дополнительных корректировок. Поэтому по дизелю такой остроты не наблюдалось, там будут корректироваться только темпы индексации индикативной цены — приведение в соответствие с инфляцией и ожидаемыми темпами роста.

— В какой ситуации демпфер снова потребует донастройки?

— Рынок — живой организм, мы находимся в процессе постоянного мониторинга и по необходимости реагируем на изменение конъюнктуры. Но мы считаем, что после текущих изменений демпфера он будет продолжать эффективно работать. При любом раскладе мы готовы принимать необходимые меры для удержания ситуации.

— Насколько эта корректировка демпфера позволит увеличить маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива? По оценкам Российского топливного союза, сейчас оптовые цены на бирже, достигшие рекордов за много лет, «критические» — при закупках по таким ценам маржа на АЗС просто отсутствует.

— Демпфер напрямую на АЗС не влияет. Его выплачивают или получают из бюджета НПЗ, то есть он влияет на оптовую компоненту цены. Комплекс мер, которые я назвал, позволят стабилизировать оптовые цены до того уровня, который будет давать всем сегментам цепочки приемлемую доходность.

— Почему механизм ценообразования на бензин в России предполагает рост цен в рознице как при росте цен на нефть на мировом рынке, так и при их снижении? Возможно ли — и при каких условиях — следование российских розничных цен за мировыми ценами на нефть, в том числе в сторону снижения?

— Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. Это создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов.

Мы наблюдали, что на протяжении всей истории [розничные] цены на АЗС растут более активно, чем снижаются. Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья.

Блок видео рекомендаций

Когда принимался демпфер, предполагалось, что он позволит стабилизировать рост цен в рознице, ограничив ее инфляцией, при этом изымая сверхдоходность АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, но выплачивая часть этой доходности назад (компаниям. — РБК) [при росте цен на нефть], для того чтобы избежать роста цен для потребителя. Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает и позволяет возвращать в сегмент нефтепереработки часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой и изымать сверхприбыль. В 2019-м цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции — около 3%, в 2020-м они росли существенно ниже инфляции — чуть больше 2% при инфляции около 5%, в этом году растут на уровне инфляции.