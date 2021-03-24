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«Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
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Газета
«Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
Газета № 036 (3325) (2403) Бизнес,
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«Надо сделать предсказуемую цену на бензин»

Замглавы Минэнерго — РБК
Замминистра Павел Сорокин рассказал РБК, почему России не грозит повторение топливного кризиса 2018 года, из-за чего бензин на АЗС не дешевеет вслед за ценами на нефть, но и не дорожает так же быстро при их восстановлении
Павел Сорокин
Павел Сорокин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

— В России отмечаются риски повторения роста розничных цен на бензин и дизтопливо, произошедшего в 2018 году, и, как следствие, «возникновения социальной напряженности», говорится в отчете Счетной палаты за 2020 год (позже пресс-служба ведомства уточнила, что такие риски являются «минимальными»). Почему в Минэнерго считают, что ситуация на топливном рынке в этом году принципиально иная?

— Ситуация в этом году существенно отличается по нескольким причинам, существует ряд механизмов и принят ряд превентивных мер, которые не позволят ситуации развиваться по сценариям прошлых лет.

На данный момент действует механизм демпфера, который позволяет [НПЗ] компенсировать часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой.

Демпферный механизм, принятый в 2018 году, работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Одна из его целей — ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого в России топлива. По оценкам Vygon Consulting, при корректировке индикативной цены в демпфере с 1 мая компенсации нефтяникам увеличатся на 42 млрд руб. до конца 2021 года.

Во-вторых, нефтяным компаниям были даны рекомендации по наращиванию объемов производства и дозагрузки нефтеперерабатывающих заводов. Эти рекомендации выполняются: с начала февраля наблюдается прирост запасов — запасы товарного бензина увеличились более чем на треть, объемы на биржевых торгах сейчас стабильны и даже выше, чем в предыдущие недели. К тому же в рамках превентивных мер было принято решение о корректировке демпфирующего механизма из-за ситуации на мировом рынке. Это позволит облегчить давление на нефтепереработку, создать дополнительную маржинальность и дозагрузить НПЗ, что приведет к появлению дополнительных объемов топлива на рынке.

Бизнес
Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минэнерго совместно с ФАС в ежедневном режиме мониторят рынок на предмет движения всех ценовых элементов — оптовых и розничных цен, при необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Также важной мерой являются соглашения по модернизации НПЗ — в 2020 году был принят закон, вводящий инвестнадбавку с коэффициентом 1,3 к обратному акцизу для НПЗ, заключивших инвестиционное соглашение по модернизации, направленной на увеличение переработки тяжелых остатков. Это приведет к росту выпуска светлых нефтепродуктов. Уже подписаны соглашения с тремя компаниями (22 марта было объявлено, что группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписала такое соглашение, обязавшись вложить более 100 млрд руб. в модернизацию Афипского и Орского НПЗ. — РБК), и мы видим спрос на данную стимулирующую меру.

— Независимый топливный союз (НТС) в письме на имя премьера Михаила Мишустина предложил отказаться от использования демпферного механизма под угрозой того, что цены в рознице на нефтепродукты до конца года могут взлететь сразу на 14%, что гораздо выше прогнозной инфляции. Вы согласны с этими рекомендациями?

— Демпфер показал себя как эффективный механизм по сдерживанию темпов роста цен на АЗС, который в течение последних нескольких лет успешно достигал своей задачи. Те корректировки, которые сейчас предлагаются по итогам совещания у вице-премьера и которые будут внесены с 1 мая, позволяют донастроить его до соответствия текущей ситуации на рынке. Поэтому категорически нельзя обсуждать отмену данного механизма, это может привести к непоправимым последствиям для рынка — одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции, то есть на уровне прогнозных ЦБ 3,5–4%, за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка.

— Стратег SberCIB Investment Research Михаил Шейбе 15 марта заявил, что в ближайшие месяцы, вероятно, сохранится давление на оптовые цены на бензин из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей на фоне роста цен на нефть. Как вы можете прокомментировать это прогноз?

— Сейчас экспортная альтернатива действительно выше, чем в предыдущие кварталы, потому что мы наблюдаем увеличение цен на нефть и восстановление крек-спреда (разница в цене между баррелем сырой нефти и произведенных из нее нефтепродуктов. — РБК) в постковидный период, а также рубль остается достаточно слабым, что не свойственно ему при росте цен на нефть. То есть сейчас бочка (баррель нефти в пересчете на рубли. — РБК) стоит более 5 тыс. руб., полгода назад цена была 3,2 тыс. руб.

Но те меры, которые были приняты, как раз направлены на повышение уровня компенсации для отечественных нефтепереработчиков [из-за роста мировых цен на нефть и экспортной альтернативы] и на то, чтобы дать дополнительный объем [топлива] на внутренний рынок. Они должны создать условия, при которых на рынке достаточно ресурсов для всех участников по адекватной цене. Также был повышен норматив продаж на бирже бензина с 10 до 11% [от производства крупнейших нефтяных компаний] и с 5 до 7,5% для дизеля. Сейчас в процессе корректировки постановление № 733, которое позволит провести аналогичное действие (обязать продавать определенные объемы бензина и дизтоплива. — РБК) для недоминантов рынка (средние и более мелкие компании, на которые раньше не распространялось это требование. — РБК).

Пять фактов о Павле Сорокине

Родился в 1985 году в Москве, окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова (специальность «мировая экономика») и Лондонский университет («финансы и финансовое право»).

В 2005 году стал старшим аудитором нефтегазового сектора компании Ernst & Young.

В 2007−2012 годах работал на руководящих должностях в аналитических отделах корпоративно-инвестиционных блоков Альфа-банка и банка UniCredit. В 2012−2015 годах в ранге вице-президента возглавил направление анализа нефтегазового сектора России и Восточной Европы инвестиционного банка Morgan Stanley.

С сентября 2015 года по март 2018 года возглавлял дирекцию Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго, занимающуюся анализом, подготовкой материалов и информационной поддержкой ключевых направлений деятельности министерства.

В марте 2018 года назначен заместителем министра энергетики.

— Согласно отчету SberCIB, 12 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина достигла рекорда с мая 2018 года — 55,75 тыс. руб. за тонну, с начала года она выросла более чем на 12%. Как и когда снижение цен в опте транслируется в розницу? Ожидаете ли вы снижения цен на АЗС?

— На самом деле по итогам торгов 12 марта оптовая цена бензина на СПбМТСБ упала — цена смотрится по закрытию. В целом за 10–16 марта цены снизились более чем на 1 тыс. руб. на тонну. Мы рассчитываем, что благодаря дополнительному объему топлива, который поставляется на биржу и внутренний рынок, ситуация будет оставаться стабильной в опте.

Цены в рознице с начала года растут на уровне инфляции. Важно отметить, что при существенном росте оптовой цены сжимается маржинальность АЗС, что действительно существенно усложняет их работу. При нормализации ситуации в опте благодаря принятым мерам динамика розничных цен будет сохраняться в пределах инфляции.

— В январе 2021 года запасы бензина на НПЗ и нефтебазах (товарные остатки, которые накапливаются у производителей на случай дефицита или проблем с обеспечением топливом в стране) снизились до минимального уровня (как минимум с 2015 года) — 1,18 млн т. Сколько сейчас составляют эти запасы? За счет каких мер увеличена загрузка российских НПЗ?

— На совещании у вице-премьера Александра Новака было дано поручение компаниям повысить запасы до 1,6–1,7 млн т к 1 мая и до 1,8 млн т в июне. Начиная с начала февраля уровень запасов вырос примерно на 0,4 млн, до 1,6 млн т.

Бизнес
Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компании увеличили загрузку заводов, а также было снижено количество танкерных партий, отправляемых на экспорт. К тому же Россия увеличила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, прибавив по 65 тыс. барр. в сутки в феврале и марте. Еще около 130 тыс. барр. в сутки увеличения добычи ожидается в апреле.

Это все позволило дать дополнительный ресурс на нефтеперерабатывающие заводы для того, чтобы обеспечить уровень запасов, который необходим для безопасного прохождения весеннего периода посевной и традиционного сезонного увеличения спроса. Таким образом, поручение по уровню запасов было исполнено досрочно, но процесс накопления запасов продолжается.

— Считаете ли вы последние корректировки демпфера (снижение индикативной цены на бензин на 2,7 тыс. руб. — с 56,3 тыс. до 53,6 тыс. руб.), которые вступают в силу 1 мая, достаточными для стабилизации цен? Почему они касаются только бензина, но не дизтоплива?

— Мы считаем корректировку демпфера для бензина совместно с другими мерами, включая увеличение оптовой торговли на бирже и дозагрузку НПЗ, достаточной для стабилизации цен. Это комбинация мер — компании понимают свою ответственность и донасыщают рынок, а регулятор, в свою очередь, понимая ситуацию, помогает удерживать экономику [нефтяных компаний] в приемлемых параметрах.

По дизельному топливу текущий демпфер работает достаточно эффективно, сейчас маржинальность при его продаже в рознице не требует дополнительных корректировок. Поэтому по дизелю такой остроты не наблюдалось, там будут корректироваться только темпы индексации индикативной цены — приведение в соответствие с инфляцией и ожидаемыми темпами роста.

— В какой ситуации демпфер снова потребует донастройки?

— Рынок — живой организм, мы находимся в процессе постоянного мониторинга и по необходимости реагируем на изменение конъюнктуры. Но мы считаем, что после текущих изменений демпфера он будет продолжать эффективно работать. При любом раскладе мы готовы принимать необходимые меры для удержания ситуации.

Бизнес
Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

— Насколько эта корректировка демпфера позволит увеличить маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива? По оценкам Российского топливного союза, сейчас оптовые цены на бирже, достигшие рекордов за много лет, «критические» — при закупках по таким ценам маржа на АЗС просто отсутствует.

— Демпфер напрямую на АЗС не влияет. Его выплачивают или получают из бюджета НПЗ, то есть он влияет на оптовую компоненту цены. Комплекс мер, которые я назвал, позволят стабилизировать оптовые цены до того уровня, который будет давать всем сегментам цепочки приемлемую доходность.

— Почему механизм ценообразования на бензин в России предполагает рост цен в рознице как при росте цен на нефть на мировом рынке, так и при их снижении? Возможно ли — и при каких условиях — следование российских розничных цен за мировыми ценами на нефть, в том числе в сторону снижения?

— Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. Это создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов.

Мы наблюдали, что на протяжении всей истории [розничные] цены на АЗС растут более активно, чем снижаются. Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья.

Блок видео рекомендаций

Когда принимался демпфер, предполагалось, что он позволит стабилизировать рост цен в рознице, ограничив ее инфляцией, при этом изымая сверхдоходность АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, но выплачивая часть этой доходности назад (компаниям. — РБК) [при росте цен на нефть], для того чтобы избежать роста цен для потребителя. Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает и позволяет возвращать в сегмент нефтепереработки часть разницы между экспортной альтернативой и внутренней ценой и изымать сверхприбыль. В 2019-м цены на АИ-92 на АЗС выросли на уровень инфляции — около 3%, в 2020-м они росли существенно ниже инфляции — чуть больше 2% при инфляции около 5%, в этом году растут на уровне инфляции.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Минэнерго , бензин , АЗС , Павел Сорокин , нефть
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