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Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года

Запасы бензина на российских НПЗ снизились на 27%, до 1,2 млн т, следует из данных ЦДУ ТЭК. Это минимальный уровень за последние шесть лет. Минэнерго рекомендовало нефтяникам нарастить запасы до 1,8 млн т к маю 2021 года
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Газпром нефть SIBN ₽338,7 +0,42% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах (товарные остатки, которые накапливаются у производителей на случай дефицита или проблем с обеспечением топливом в стране) снизились до 1,18 млн т.

Соответствующие данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) при Минэнерго были представлены в среду, 20 января, на заседании Биржевого комитета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом РБК рассказали два участника заседания. «Текущие запасы компаний по товарному бензину по состоянию на 17 января 2021 года находятся на уровне 1,2 млн т», — подтвердил РБК представитель Минэнерго.

1,2 млн т бензина — это самый низкий показатель с 2015 года по накоплению запасов в преддверии сезона ремонтов НПЗ, когда заводы традиционно снижают производство, сказал РБК гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК. По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, товарные остатки у нефтяных компаний находятся на «критически низком уровне», что вызывает обеспокоенность в преддверии не только плановых ремонтных работ на НПЗ, но и посевной, а также весеннего увеличения спроса.

По данным ЦДУ ТЭК на 12 января, запасы бензина составляли 1,23 млн т, что примерно на 270 тыс. т ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 490 тыс. т меньше, чем было в январе 2019 года. Падение запасов уже вызвало резкий рост цен на бирже, указывает Турукалов. За последний месяц, с 20 декабря 2020 года по 20 января 2021-го, оптовые биржевые цены на бензин АИ-92 в европейской части России выросли на 16,16%, до 52,08 тыс. руб. за тонну. АИ-95 также подорожал на 16,3%, до 53,28 тыс. руб. за тонну. В Сибири и на Дальнем Востоке рост цен на бирже составил 18,73 и 20,4% соответственно. Это максимальный рост в январе с 2018 года, следует из данных торгов.

Аркуша объясняет рост биржевых цен на топливо падением его производства и отгрузок на внутренний рынок. «На внутреннем топливном рынке в настоящее время наблюдается нарушение баланса спроса и предложения, в основном по автомобильным бензинам. Производство и отгрузки бензинов снижаются, плановые показатели, рекомендованные Минэнерго, в полном объеме не выполняются», — отметил он. По его словам, проблему дисбаланса спроса и предложения бензина помогло бы решить увеличение его производства и поставок на внутренний рынок.

Однако представитель Минэнерго утверждает, что поставки топлива на АЗС идут в «стабильном режиме», полностью удовлетворяя текущий спрос. «Ожидается плановое постепенное наращивание объема товарных запасов бензина при полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка, Минэнерго направило нефтяным компаниям рекомендации нарастить запасы бензина до 1,8 млн т к маю 2021 года», — добавил он.

Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в пределах инфляции
Общество
Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

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По информации Минэнерго, в январе 2021 года на внутренний рынок должно поступить 2,62 млн т бензина, что на 100 тыс. т ниже уровня его отгрузок в 2020 году. «Более низкие отгрузки объясняются пока плавно восстанавливающимся спросом на моторные топлива на фоне ослабления антиковидных ограничений», — сказал представитель ведомства РБК.

Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе исключил вероятность роста розничных цен на бензин в 2021 году выше инфляции, даже несмотря на колебания оптовых цен на нефтепродукты внутри страны и волатильность мировых цен на нефть. Сейчас цены на АЗС действительно растут только в пределах инфляции. Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с 11 по 15 января 2021 года выросли лишь на 14 коп., до 43,8 руб. за литр (данные Thomson Reuters Kortes). Цены на бензин АИ-95 увеличились на 15 коп., до 47,31 руб. за литр. РБК направил запросы в ФАС, а также крупным производителям бензина.

Автор
Людмила Подобедова
цены на бензин запасы Минэнерго
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