Топливный союз заявил о рисках подорожания бензина на 14%

В России до конца текущего года цена бензина в рознице может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС), которое 18 марта было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. С документом ознакомились «Известия».

В нем говрится, что, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин с 1 декабря прошлого года по 17 марта текущего выросли более чем на 18,5% (цена на АИ-92 достигла 53,6 тыс. руб. за тонну, а на АИ-95 — 55,3 тыс. руб.).

НТС указал, что обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым Автомобильным заправочным станциям, а также транспортным и сельхозкомпаниям, что обеспечивало относительно низкие темпы роста цен.

Как отмечается в письме, ключевым драйвером увеличения биржевых, а за ними и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). «Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

Кроме того, как заметили в союзе, с начала года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. «Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки», — уточнили в НТС.