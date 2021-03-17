Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. Об этом говорится в годовом отчете Счетной палаты (СП), с которым ознакомился РБК.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в документе.

СП назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году. В ведомстве напомнили, что весной 2018-го жители России увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило правительство принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Важную роль в этом сыграл разработанный тогда кабмином демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.

Материал дополняется.