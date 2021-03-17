Счетная палата уточнила степень риска нового топливного кризиса в России

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Риски повторения сценария 2018 года минимальны, говорится в комментарии Счетной палаты, поступившем в РБК. В вышедшем минувшей ночью годовом отчете ведомства говорилось, что «в настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности».

«Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики. В том числе — в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время, по итогам нашего анализа действий правительства в 2018-2020 гг. в этой сфере, мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны», — говорится в новом комментарии аудиторов.

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