Стратег SberCIB назвал причины для продолжения роста цен на бензин

Есть ряд факторов, которые подтолкнут цены на бензин вверх в ближайшее время, отмечает аналитик SberCIB. 15 марта в кабмине обсудят изменения демпфера, одна из целей которых — не допустить резкого роста цен, говорит источник РБК

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Давление на цены на бензин, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, говорится в прогнозе стратега SberCIB Investment Research по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, поступившем в РБК.

По словам Шейбе, причина, по которой растут цены на бензин, — увеличение экспортной альтернативы для российских производителей. «Если бы переработчики Московского региона продавали бензин за рубеж, то получали бы за тонну 64 300 руб., в то время как на Санкт-Петербургской бирже котировки 11 марта составляли 54 670 руб.», — объясняет стратег SberCIB.

При этом фактор экспортной альтернативы в ближайшее время будет усиливаться, отыгрывая рост цены барреля нефти марки Brent до $70 при сохранении слабого курса рубля, считает Шейбе. Еще один фактор роста для цен на бензин — увеличение разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире. По словам аналитика, это происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за февральских морозов, а также из-за восстановления спроса благодаря росту мобильности населения. Вкупе с решением ОПЕК+ не повышать уровни добычи нефти в апреле и ростом спроса на бензин к летнему сезону эти факторы будут толкать цены на моторное топливо вверх, прогнозирует Шейбе.

Представитель Минэнерго отказался комментировать прогноз стратега SberCIB.