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Стратег SberCIB назвал причины для продолжения роста цен на бензин

Есть ряд факторов, которые подтолкнут цены на бензин вверх в ближайшее время, отмечает аналитик SberCIB. 15 марта в кабмине обсудят изменения демпфера, одна из целей которых — не допустить резкого роста цен, говорит источник РБК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Давление на цены на бензин, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, говорится в прогнозе стратега SberCIB Investment Research по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, поступившем в РБК.

По словам Шейбе, причина, по которой растут цены на бензин, — увеличение экспортной альтернативы для российских производителей. «Если бы переработчики Московского региона продавали бензин за рубеж, то получали бы за тонну 64 300 руб., в то время как на Санкт-Петербургской бирже котировки 11 марта составляли 54 670 руб.», — объясняет стратег SberCIB.

При этом фактор экспортной альтернативы в ближайшее время будет усиливаться, отыгрывая рост цены барреля нефти марки Brent до $70 при сохранении слабого курса рубля, считает Шейбе. Еще один фактор роста для цен на бензин — увеличение разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире. По словам аналитика, это происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за февральских морозов, а также из-за восстановления спроса благодаря росту мобильности населения. Вкупе с решением ОПЕК+ не повышать уровни добычи нефти в апреле и ростом спроса на бензин к летнему сезону эти факторы будут толкать цены на моторное топливо вверх, прогнозирует Шейбе.

Представитель Минэнерго отказался комментировать прогноз стратега SberCIB.

Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Экономика
Фото:Замир Усманов / ТАСС

По данным Росстата, с 24 февраля по 9 марта цена на бензин в России в среднем выросла на 0,3%. С конца 2020 года рост составил 2,2%. Дизельное топливо в те же периоды подорожало на 0,1 и 1,1% соответственно. 12 марта на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина достигла рекорда с мая 2018 года — 55,75 тыс. руб. за тонну, с начала года она выросла более чем на 12%. Как отмечало Минэнерго, рост цен на топливо с начала марта объясняется сезонным спросом и наступившими морозами. Чтобы обеспечить стабильные поставки потребителям и поддержать объем торгов на бирже, правительство рекомендовало НПЗ увеличить загрузку сырьем и объем производства, отмечала пресс-служба ведомства.

В понедельник, 15 марта, у вице-премьера Александра Новака состоится совещание, посвященное корректировкам демпферного механизма, одна из целей которых — не допустить продолжения резкого роста цен на бензин, сказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. Механизм демпфера был введен в 2018 году, после того как из-за роста цен на топливо правительству пришлось замораживать цены на бензин. Механизм предполагает, что при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких должны заплатить в бюджет — это позволяет ограничить влияние колебаний цен на нефтяном рынке на стоимость производимого топлива.

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Путин подписал закон о демпфере на топливо для сдерживания цен на бензин
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При этом заложенная в формуле демпферного механизма индикативная цена на бензин и дизтопливо росла с начала 2021 года быстрее, чем розничная цена, поэтому рентабельность АЗС сильно упала. На прошлой неделе у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко прошло совещание с представителями нефтегазовых компаний и профильных ведомств, на котором было решено «откорректировать» цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах.

Авторы
Георгий Перемитин, Тимофей Дзядко
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