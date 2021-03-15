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Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая

Правительство согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на АЗС в пределах инфляции. По расчетам аналитика, нефтяники получат от этих изменений компенсацию на 42 млрд руб.
«Роснефть» ROSN ₽576,15 +0,68% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 475 +1,87% Купить
Газпром нефть SIBN ₽384,5 +0,79% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На совещании у вице-премьера Александра Новака 15 марта профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний договорились, что корректировка демпферного механизма, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке, вступит в силу с 1 мая.

Демпферный механизм работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2021 года индикативная цена на бензин и дизтопливо (оптовая цена, которую устанавливает правительство), заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной (не должна превышать темпы инфляции), поэтому рентабельность АЗС сильно упала и нефтяники просили ее изменить.

«Мы видим, что [демпферный] механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — заявил по итогам совещания Новак (его слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства).

По словам Новака, Минфин сейчас готовит соответствующий законопроект о корректировке демпфера. «Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — добавил вице-премьер. Еще месяц назад Минфин был готов внести корректировки в демпферный механизм только начиная с 2024 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Правительство пошло навстречу нефтяникам по ценам на бензин
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В конце января предправления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом. «Речь идет о том, чтобы индексировать демпфер, но не на 5% в год, как сейчас. Если розничные цены растут на 1,5–2%, то проводить индексацию [индикативных цен] нужно в том же размере», — сказал тогда он. На совещании у Новака и еще одного вице-премьера Дмитрия Григоренко 10 марта это предложение, по сути, было поддержано. На нем было решено «откорректировать» цену внутреннего рынка, заложенную в формуле демпферного механизма, на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, сообщала пресс-служба правительства.

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Но тогда не уточнялось, в какие сроки и на какую сумму будет откорректирован демпферный механизм. На совещании у Новака 15 марта обсуждалось снижение индикативной цены на бензин в формуле демпфера на 2,7 тыс. руб. за тонну, сказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. С 2021 года она была увеличена на 5%, до 56,3 тыс. руб. Так что теперь речь идет о снижении почти на те же 5%, до 53,6 тыс. руб. за тонну.

«Взамен правительство попросило нефтяников увеличить продажи топлива на бирже, чтобы снизить оптовые цены и удержать розничные в пределах инфляции», — добавил собеседник РБК. В перспективе рост базовой цены в формуле демпфера должен происходить на том же уровне, что и цены на бензин в рознице ежегодно, отметил он.

Снижение индикативной цены для расчета демпфера на 2,7 тыс. руб. на тонну почти соответствует расчетному отставанию розничных цен на бензин от индексации индикативной цены в 2019–2020 годах, которое составило 3,3 тыс. руб., говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его словам, при корректировке индикативной цены с 1 мая компенсации нефтяникам увеличатся на 42 млрд руб. до конца года. «Это позволит восстановить баланс на рынке при удержании темпов роста цен АЗС на бензин в пределах инфляции потребительских цен», — сказал он.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Изменения демпфера, предложенные правительством, — это разумный компромисс для всех, заявил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. «Если корректировки вступят в силу в мае и нефтяники выполнят условия договоренностей, то это должно помочь рынку топлива удержать стабильность. Но увеличивать объем продаж бензина на бирже нужно уже сейчас, не дожидаясь мая», — сказал он. По его словам, сейчас оптовые цены на бирже, достигшие рекордов за много лет, «критические» — при закупках по таким ценам маржа на АЗС просто отсутствует.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».

Автор
Людмила Подобедова
цены на бензин Александр Новак
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