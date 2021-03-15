Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая

Правительство согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая для удержания цен на бензин на АЗС в пределах инфляции. По расчетам аналитика, нефтяники получат от этих изменений компенсацию на 42 млрд руб.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На совещании у вице-премьера Александра Новака 15 марта профильные ведомства и топ-менеджеры крупных нефтяных компаний договорились, что корректировка демпферного механизма, от которого зависит цена на бензин на внутреннем рынке, вступит в силу с 1 мая.

Демпферный механизм работает так: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. Но с начала 2021 года индикативная цена на бензин и дизтопливо (оптовая цена, которую устанавливает правительство), заложенная в формулу демпферного механизма, росла быстрее розничной (не должна превышать темпы инфляции), поэтому рентабельность АЗС сильно упала и нефтяники просили ее изменить.

«Мы видим, что [демпферный] механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос», — заявил по итогам совещания Новак (его слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства).

По словам Новака, Минфин сейчас готовит соответствующий законопроект о корректировке демпфера. «Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — добавил вице-премьер. Еще месяц назад Минфин был готов внести корректировки в демпферный механизм только начиная с 2024 года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.