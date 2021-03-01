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Три подкопа под суверенный рейтинг
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Три подкопа под суверенный рейтинг
Газета № 020 (3309) (0103) Экономика,
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Три подкопа под суверенный рейтинг

Аналитики S&P назвали ключевые риски для России в 2021 году
Основными рисками для российской экономики, за которыми стоит следить в 2021 году, являются возможное ужесточение санкций, разбалансировка макрополитики и внутриполитическая волатильность, считают аналитики S&P Global Ratings
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Как следует из презентации агентства от 26 февраля, эти риски включают:

  • ужесточение западных санкций;
  • ослабление макрополитической конструкции;
  • транзит власти и внутриполитическую волатильность.

Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов, в частности, пояснил, что ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии и карантинных ограничений и размывание доверия к власти «могут привести к тому, что макрополитика станет немного слабее», чем S&P прогнозирует, что, «в свою очередь, может вылиться в некоторую разбалансировку [макрофинансовых показателей]».

Сценарий умеренных санкций

Текущий кредитный рейтинг России (следующий пересмотр запланирован на июль 2021 года) уже учитывает вероятность «умеренного ужесточения санкций», прежде всего со стороны США, сказал Вартапетов. Ресурсы и опыт российского правительства, включая существенные финансовые резервы (объем ликвидных средств суверенного фонда превышает $116 млрд), позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга, указал аналитик.

Финансы
В S&P заявили о конце «здорового роста» кредитования населения в России Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

«Мы не ожидаем крайних мер, например таких, как запрет со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке», — считает ведущий аналитик S&P. «США, вероятно, постараются избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе», — добавил он. Базовый сценарий S&P — выборочные санкции против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний. Нацеленность нового президента США Джо Байдена на восстановление хороших отношений с союзниками, включая Европу, и тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей будут сдерживать негативные санкционные сценарии, полагают в S&P.

Аналогичного официального мнения придерживается Fitch Ratings. Базовый сценарий Fitch не предполагает санкций, препятствующих обслуживанию существующего государственного долга и долларовым транзакциям российских госбанков. И только тюремный приговор Алексею Навальному, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) «несколько повышает вероятность точечных санкций Евросоюза», отмечало агентство в январе.

Потенциальные новые санкции не будут иметь сильного влияния на экономику России или ее суверенный долг, согласна старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова. Европейские министры после встречи 22 февраля дали понять, что предстоящие санкции ЕС будут направлены против конкретных лиц, причастных к аресту и приговору Навальному по делу «Ив Роше». «Мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем европейские, поэтому их влияние на российскую экономику и рынки активов будет пренебрежимо малым», — написала Слепцова в аналитической записке 23 февраля (есть у РБК). Администрация Байдена в ближайшее время может пойти на некоторые новые меры, но они вряд ли окажут более широкое экономическое воздействие на Россию, поскольку США хотят оставить в запасе «боеприпасы» на случай будущих кризисов в российско-американских отношениях, считает Слепцова.

Риск наращивания расходов

Рейтинговые агентства традиционно относят к сильным сторонам России макроэкономическую стабильность, выражающуюся в надежной и консервативной бюджетной политике, низком уровне госдолга и значительных резервах, относительно низкой инфляции и стабильно положительном сальдо платежного баланса. Однако на фоне коронакризиса правительству России пришлось временно отступить от бюджетного правила, чтобы профинансировать антикризисные расходы, нарастить госдолг на 5,4 трлн руб., а инфляция по итогам года вышла за пределы четырехпроцентного таргета ЦБ, составив 4,9%.

Минфин России ставит целью полностью вернуться к бюджетному правилу в 2022 году. Но есть риск, что власти будут тратить больше денег, чем запланировано исходя из постепенной фискальной консолидации 2021–2023 годов, предупреждало рейтинговое агентство Fitch. По мнению его аналитиков, протестная активность может привести к тому, что власти решат увеличить расходы перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году упали на 3,5% и теперь отстают более чем на 10% от уровня 2013 года.

Финансы
Отечественное агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Возможность для президента Владимира Путина переизбраться в 2024 году после состоявшихся летом конституционных поправок «несколько улучшила видимость» политического будущего страны в краткосрочной перспективе, но не уменьшила неопределенности относительно преемника власти, когда Путин покинет свой пост, отмечало S&P в январе 2021 года, когда подтвердило российский суверенный рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: S&P , S&amp;P Global Ratings , санкции , российская экономика
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