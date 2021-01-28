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Экономика ,  
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Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян

На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, оценил Росстат. Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой бедности живут 19,6 млн россиян
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, следует из оценки Росстата. Правительство ожидало их снижения на 3%.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. 

Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%. Ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов: после небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их стагнации. Провал 2020 года сможет быть перекрыт только к концу 2022 года, оценивал для РБК руководитель направления «макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Как пандемия усугубила стагнацию реальных доходов

Реальные располагаемые доходы в России находятся, как и экономика в целом, в периоде долгосрочной стагнации, констатировал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия». Пандемический кризис привел к резкому снижению экономической активности и шоковому сжатию спроса в крупных секторах экономики (торговля, сфера услуг, туризм, перевозки и др.), последствием которых стали значительный рост безработицы и снижение реальных доходов населения, добавляет главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Во второй половине 2020 года наблюдалось ускорение инфляции и девальвация рубля, что привело к увеличению стоимости импорта и к снижению доступности товаров для россиян, отмечает он.

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Покупательная способность денежных доходов в 2020 году снизилась: если год назад на денежные доходы среднего россиянина можно было купить, например, 99 кг бескостной говядины, то в 2020 году — 94 кг. Эквивалент средних доходов в литрах молока снизился с 510 до 486 л., в яблоках — с 339 до 284 кг, замороженной рыбе — со 174 до 166 кг, свидетельствуют данные Росстата за 9 месяцев 2020 года. 

От более глубокого падения реальных располагаемых доходов в 2020 году в условиях пандемического кризиса удержал продолжающийся рост реальной зарплаты на средних и крупных предприятиях государственного и корпоративного сектора (+2,2% по итогам января-ноября 2020 года). Наблюдаемый Росстатом сегмент зарплат состоит из бюджетных организаций и крупных компаний, которые практически не ограничивали свою деятельность во время пандемии. Именно зарплата составляет львиную долю доходов семей: на долю зарплат приходится около 58% денежных доходов населения по данным за 2019 год.

Данные Росстата, характеризующие итоги потребительского поведения домохозяйств, свидетельствуют о снижении товарооборота: спад по итогам 2020 года на 4,1% в годовом выражении, а также в объемах платных услуг - сокращение по итогам 2020 года на 17,3% в годовом выражении. Во время пандемии общая численность безработных в России достигла 4,321 россиян (данные за 2020 года, в среднем за месяц), что на 24,7%, или на более чем 860 тыс. человек больше, чем в 2019 году.

Экономисты оценили потенциал восстановления реальных доходов россиян
Экономика
Фото:Александр Земляниченко / AP

«Кризис на рынке труда был и есть. Однако он разделил наше население на две примерно равные части: у одной — ни работа, ни зарплата существенно не изменились (я не говорю про неудобства, с которыми столкнулись все); у другой — проблемы и с тем, и с другим», — отмечает Гимпельсон. Наиболее интенсивное сокращение доходов происходит в некорпоративном секторе, не попадающем в зарплатную статистику Росстата, — в малом бизнесе, среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей, подчеркивает он. Теневой сектор российской экономики действительно оказался наиболее незащищенным и пострадал сильнее всего от карантинных ограничений, согласен заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Олег Засов. Сократились также предпринимательские доходы и доходы от собственности, отмечает Тихомиров.

В 2020 году антикризисные социальные выплаты (включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми) составили около 0,8 трлн руб., следовало из данных Минфина. Господдержка позволила стабилизировать реальные денежные доходы на уровне, который все равно остается ниже докризисного, указывает Тихомиров. Правительственная помощь позволила обеспечить людям минимальный доход и избежать критической ситуации в социальной и, возможно, политической сфере, но не смогла сдержать падения доходов населения в целом, резюмировал экономист.

Как выросла бедность россиян

На фоне спада реальных располагаемых доходов численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января-сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,2 млн человек, или 13,1% населения).

Существуют несколько подходов, которые позволяют измерить уровень бедности. Росстат использует абсолютный подход: уровень бедности в России определяется как доля населения с доходами ниже абсолютной черты — прожиточного минимума.

Борьба с бедностью по решению Владимира Путина в мае 2018 года стала одной из национальных целей России: первоначально ставилась задача к 2024 году, когда подойдет к концу его президентский срок, снизить уровень бедности до 6,6%. Но по итогам докризисного 2019 года правительство не выполнило и промежуточную цель - снизить уровень бедности до плановых 12% (он составил 12,3%). Пандемия внесла коррективы: в июле 2020 года президент отложил достижение цели по борьбе с бедностью на шесть лет — до 2030 года.

Авторы
Юлия Старостина, Иван Ткачёв
реальные располагаемые доходы пандемия Росстат бедность
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