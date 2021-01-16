S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Байдене
При новой администрации демократа Джо Байдена против России могут быть введены только умеренные новые санкции, следует из базового сценария прогноза международного рейтингового агентства S&P.
С конца 2019 года американские законодатели предложили ряд законопроектов, предполагающих возможность дополнительных санкций в отношении государственного долга России, финансовых институтов и энергетических проектов, указали аналитики. Учитывая двухпартийную поддержку законопроектов, существует риск того, что новая администрация примет некоторые из предложенных мер, следует из прогноза. Эксперты отметили, что риск новых санкций вырос из-за недавних сообщений о кибератаках на американские ведомства, ответственность за которые власти США возложили на Россию.
«Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций», — сообщили в S&P. В пользу этого говорит повышение устойчивости России к стрессовым ситуациям, продемонстрированным в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов, следует из доклада. «Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции», — пояснили в S&P.
Также S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Решение S&P доказывает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.