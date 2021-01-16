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Экономика ,  
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S&P спрогнозировало умеренные санкции США против России при Байдене

В базовом сценарии прогноза эксперты ожидают умеренных новых санкций со стороны США. При этом сценарии российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями из-за ужесточения ограничений
Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters

При новой администрации демократа Джо Байдена против России могут быть введены только умеренные новые санкции, следует из базового сценария прогноза международного рейтингового агентства S&P.

С конца 2019 года американские законодатели предложили ряд законопроектов, предполагающих возможность дополнительных санкций в отношении государственного долга России, финансовых институтов и энергетических проектов, указали аналитики. Учитывая двухпартийную поддержку законопроектов, существует риск того, что новая администрация примет некоторые из предложенных мер, следует из прогноза. Эксперты отметили, что риск новых санкций вырос из-за недавних сообщений о кибератаках на американские ведомства, ответственность за которые власти США возложили на Россию.

«Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций», — сообщили в S&P. В пользу этого говорит повышение устойчивости России к стрессовым ситуациям, продемонстрированным в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов, следует из доклада. «Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции», — пояснили в S&P.

В S&P заявили о конце «здорового роста» кредитования населения в России
Финансы
Фото:Михаил Жбанков / ТАСС

Также S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Решение S&P доказывает эффективность мер правительства по преодолению «беспрецедентных вызовов» 2020 года, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств «большой тройки», — сказал Силуанов.

Будущая администрация Байдена планирует пересмотреть санкционную политику Минфина США, писал в декабре со ссылкой на источники Bloomberg. При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, отмечало агентство. Новая администрация Байдена считает, что подход Трампа сбивает с толку и противников, и союзников, а санкции наиболее эффективны, если осуществляются на многосторонней основе, сообщили собеседники агентства.

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Автор
Анастасия Батманова
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