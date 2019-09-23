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Финансы ,  
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АКРА присвоило России рейтинг на три ступени выше S&P и Moody's
Первый суверенный рейтинг, который Россия получила от отечественного агентства, оказался на уровне A- — выше, чем у S&P, Fitch и Moody's
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Рейтинговое агентство АКРА, созданное в 2015 году по инициативе ЦБ, впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг. Рейтинг в иностранной валюте установлен на уровне А- со стабильным прогнозом, такой же — и в национальной валюте.

Рейтинг АКРА присвоен по международной шкале и соответствует нижней ступени высокого кредитного качества. Она свидетельствует о низкой вероятности дефолта и высокой платежеспособности эмитента. Рейтинги от «большой тройки» (S&P, Moody's и Fitch), которые присваивались России с 1990-х, никогда не достигали высшей категории A. Западные агентства ухудшили взгляд на Россию в 2014 году, после введения санкций за присоединение Крыма: S&P и Moody's присвоили России «мусорный» рейтинг и отказались от такой оценки только в 2018 году.

Рейтинг АКРА оказался на две-три ступени выше рейтингов, присвоенных России иностранными агентствами. В августе Fitch повысило рейтинг России до BBB, это самый высокий рейтинг, присвоенный иностранным агентством. Рейтинг России по версии S&P — BBB-, по версии Moody's — на уровне, соответствующем BBB-. Fitch оценивало Россию выше остальных глобальных агентств и не опускало рейтинг России ниже инвестиционной категории (BBB) до мусорной (BB). Таким образом, рейтинг от АКРА — на две ступени выше рейтинга от Fitch и на три — от S&P и Moody's.

Однако России уже присваивали рейтинг категории А. По версии китайского агентства Dagong (последняя оценка — в 2017 году), рейтинг России находится на уровне А со стабильным прогнозом, то есть даже выше, чем по версии АКРА. Японское рейтинговое агентство JCR последний раз поднимало российский рейтинг в 2018 году — до BBB-. Такой же рейтинг — у немецкого Scope.

АКРА — первое из российских рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность России. Агентство утвердило методологию присвоения рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале лишь в августе, первым эмитентом, получившим рейтинг от АКРА, была Швейцария (ААА). Конкуренты АКРА — агентства «Эксперт РА», НКР и НРА — суверенный рейтинг России пока не присваивали.

Почему A-

Аналитики агентства пишут, что кредитный рейтинг России поддерживается на уровне А- за счет низкого уровня государственного долга страны и его устойчивой структуры. АКРА отметило эффективную монетарную политику России и ее скоординированность с фискальной политикой.

Среди факторов, оказывающих давление на кредитный рейтинг, аналитики назвали низкий потенциал экономического роста, ограниченную диверсификацию экспорта, непрозрачность обязательств правительства по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов. Они также упомянули про угрозу введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами.

В базовой модели присвоения рейтинга АКРА учитывает 16 параметров, относящихся к макроэкономике, госфинансам, внешней позиции и институтам. Вес каждого из блоков составляет 25, 30, 22,5 и 22,5% соответственно. В модели АКРА самый большой вес присвоен индикатору «долговая нагрузка государства» — 19,5%, далее идут политическая стабильность и качество государственного управления (по 8,4%). Этот подход отличается от, например, методологии Moody's, где самый большой вес присвоен институциональной силе (18,8%).

Авторы: Павел Казарновский, Иван Ткачёв
Теги: Россия, АКРА
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