Fitch оценило влияние ареста Навального на бюджетные расходы

По мнению Fitch, акции протеста в поддержку оппозиционера могут привести к большим бюджетным расходам в 2021 году, чем прогнозировалось ранее. Также агентство подтвердило российский рейтинг на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России, сделало вывод рейтинговое агентство Fitch.

В агентстве отметили, что протесты в поддержку оппозиционера стали более масштабными, чем раньше, и это, по мнению Fitch, чревато продолжением социальных волнений. При этом в агентстве считают, что стабильности российского правительства пока ничего не угрожает.

«Хотя, на наш взгляд, это не представляет угрозы для стабильности правительства в краткосрочной перспективе, это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось», — говорится в отчете Fitch.

В долгосрочной же перспективе протесты могут способствовать подрыву авторитета правительства, полагают там.