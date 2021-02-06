Fitch оценило влияние ареста Навального на бюджетные расходы

Российское правительство заложило постепенную консолидацию федерального бюджета начиная с 2021 года после рекордных расходов 2020-го. По официальному прогнозу Минфина, дефицит бюджета в 2021 году сократится до 2,4% ВВП и до 1% ВВП в 2022 году после 3,8% ВВП в предыдущем году.
Помимо этого Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.
«Стабильный прогноз отражает политический ответ как на шок [пандемии] COVID-19, так и на крайнюю волатильность цен на нефть, что помогло закрепить макроэкономическую стабильность и сохранить устойчивость суверенного баланса. Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и уменьшают влияние волатильности цен на нефть на экономику», — говорится в релизе.
В середине января российский рейтинг на уровне ВВВ со стабильным прогнозом подтвердило агентство S&P. По словам министра финансов Антона Силуанова, два подтверждения с начала года говорят об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий коронавирусного кризиса. Комментарий министра РБК передала пресс-служба ведомства.
«Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков, — прокомментировал релиз агентства Силуанов. — Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения».
Помимо этого, Fitch повторило (то же самое агентство заявляло в предыдущем рейтинговом обзоре по России полгода назад), что санкционные риски включают в себя возможное расширение американских санкций на новые выпуски рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) и некоторые финансовые институты, в соответствии с существующими законодательными инициативами конгресса США. Однако агентство не верит в широкую эскалацию санкций против России (например, новые секторальные санкции), хотя такой риск нельзя полностью сбрасывать со счетов. Базовый сценарий Fitch не предполагает санкций, препятствующих обслуживанию существующего государственного долга и долларовым транзакциям российских госбанков. И только тюремный приговор Алексею Навальному «несколько повышает вероятность точечных санкций Евросоюза».
Ранее в январе 2021 года Fitch в отдельном комментарии проанализировало риски дополнительных санкций в отношении России. Агентство отметило, что «число потенциальных триггеров для новых санкций США выросло со времени первых санкций, введенных в 2014 году». Россия может противопоставить этому «надежную и последовательную политику» в области бюджета и макроэкономического регулирования, о чем свидетельствует относительная макроэкономическая стабильность и устойчивость ее государственного баланса в условиях пандемии.
Авторы
Иван Ткачёв, Мария Лисицына
При участии
Юлия Старостина