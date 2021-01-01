Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов
Министерство юстиции не стало исключать Фонд борьбы с коррупцией, созданный оппозиционером Алексеем Навальным, из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.
Ведомство признало иноагентами еще несколько некоммерческих организаций — программно-целевой благотворительный фонд «Свеча», красноярскую региональную общественную организацию «Мы против СПИДа» и Фонд защиты прав граждан.
Кроме ФБК в исключении из реестра отказано челябинскому региональному диабетическому общественному движению «Вместе».
Минюст внес ФБК в список иноагентов в октябре 2019 года. Ведомство объясняло свое решение тем, что фонд Навального выполнял политические функции и получал иностранное финансирование. ФБК отрицает получение денежных средств из-за рубежа.