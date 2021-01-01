Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов

Организация подала в суд на Минюст и потребовала признать решение незаконным, однако суд оставил в силе решение ведомства.

В августе против ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК). В Следственном комитете считали, что в 2016–2018 годах близкие к фонду люди и его сотрудники легализовали около 1 млрд руб., полученные преступным путем. В организации эти обвинения отвергли. В октябре текущего года Навальный и глава Фонда ФБК Иван Жданов подали жалобу на решение Басманного районного суда об аресте их имущества в рамках дела об отмывании средств.