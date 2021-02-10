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«Сибантрацит» теряет статус наследства
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Газета
«Сибантрацит» теряет статус наследства
Газета № 008 (3297) (1002) Бизнес,
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«Сибантрацит» теряет статус наследства

У крупнейшей угольной компании России меняется владелец
Наследники погибшего бизнесмена Дмитрия Босова договорились продать угольную компанию «Сибантрацит» Альберту Авдоляну, который уже контролирует Эльгинский угольный проект. Сумма сделки составит более $1 млрд с учетом долгов
Фото: сайт «Аллтек»
Фото: сайт «Аллтек»

Наследники бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 года, договорились продать его главный актив — угольную компанию «Сибантрацит» — «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Об этом сообщила группа «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит».

«Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение «об основных условиях» сделки продажи «Сибантрацита», говорится в сообщении группы.

Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года 125,5 млрд руб.

Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова подтвердила РБК, что компания договорилась о покупке «Сибантрацита», отказавшись от других комментариев.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.

Что известно про сделку

По условиям сделки «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. «Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании», — указано в сообщении «Аллтека».

В конце 2020 года стало известно о другом претенденте на «Сибантрацит» — группе ОТЭКО Мишеля Литвака. В октябре он даже заручился поддержкой главы Газпромбанка Андрея Акимова, который согласился предоставить ОТЭКО кредит на сумму до $400 млн при условии, что Литвак также внесет собственные средства. Банк допускал возможность реализации этой сделки только в том случае, если его устроят результаты комплексной финансовой, юридической, налоговой и технической проверок в отношении активов «Сибантрацита». По словам одного из источников РБК, «А-Проперти» также покупает угольную компанию на кредитные средства (Харитонова это не комментирует).

Бизнес
Мишель Литвак стал претендентом на «Сибантрацит» Мишель Литвак

В декабре источники РБК рассказывали, что изначальное предложение Литвака не устроило владельцев «Сибантрацита» и в тот момент продолжался торг о цене. Предложение «А-Проперти» оказалось выше, чем ОТЭКО, говорит теперь один из источников РБК, не уточнив деталей.

Сделке с Литваком также мешал конфликт между наследниками Босова. Через три месяца после смерти бизнесмена его вдова Катерина оформила на себя половину доли Босова в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит». Это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух предыдущих браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил этот иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». В понедельник, 8 февраля, Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. Теперь оно вступило в законную силу, сказал РБК представитель «Аллтека».

После решения апелляционного суда вся доля Босова (86,57%) должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну среди его наследников. У бизнесмена восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей от двух браков, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека». Оставшиеся 13,43% — у давних партнеров Босова, Дмитрия Аги (возглавляет «Аллтек» и совет директоров «Сибантрацита», владеет 7,9% угольной компании) и еще двух членов совета директоров «Аллтека» Игоря Макарова (3,16%) и Олега Шемшука (2,37%), следует из данных СПАРК.

Бизнес
Родители и сыновья Босова отсудили контроль в «Сибантраците» Катерина Босов

Катерина Босов обещала подать кассацию на решение Московского областного суда (после объявления «Аллтека» о соглашении с «А-Проперти» она не ответила на запрос РБК). Представители «Аллтека» и «А-Проперти» не стали комментировать, может ли продолжающийся конфликт наследников повлиять на завершение сделки. Но в декабре 2020 года один из источников РБК говорил, что этот спор не позволял вести предметные переговоры о продаже компании.

Зачем Авдоляну «Сибантрацит»

Летом 2019 года представитель «А-Проперти» заявила о планах Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева создать промышленный кластер на Дальнем Востоке, в который должны были войти Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, добывает газ), Эльгинское месторождение в Якутии, а также угольный порт Вера в Приморье и Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (запасы — 1,5 млрд т угля, добыча началась только в 2020 году). Но «Сибантрацита» не было в списке этих активов.

Бизнес
Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела» Эльгинское месторождение


Авдолян скупил долги ЯТЭК и получил контроль над компанией в сентябре 2019 года, а в начале декабря 2020-го консолидировал 100% Эльги, крупнейшего месторождения коксующегося угля в России (его запасы составляют 2,2 млрд т), выкупив проект у «Мечела» (51%) и Газпромбанка (49%). На покупку этого проекта «А-Проперти» потратила 142 млрд руб. (из них 97 млрд пошли на выплату долгов «Мечела»), заняв деньги в Россельхозбанке и Газпромбанке.

Главой Эльгинского проекта стал Александр Исаев, который до апреля 2020 года был партнером Босова по другой угольной компании — «Востокуголь». Из-за акционерного конфликта с бизнесменом он был уволен и лишился доли в «Востокугле», а также покинул совет директоров «Сибантрацита». К тому же «Востокуголь» и «Сибантрацит» владели по 50% порта Вера и Огоджинского проекта, на которые претендовал Авдолян. Еще по 50% в этих активах было у «Ростеха», основателя Era Capital Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Авдоляна и Адоньева, и президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова. Уже летом «А-Проперти» начала экспортировать уголь Эльги через порт Вера.

Увольнение Исаева и смерть Босова (так называемая смена контроля в «Востокугле») стали основанием для того, чтобы «Ростех» с партнерами в августе 2020 года потребовали от «Востокугля» продать им 16,7% порта Вера по номинальной стоимости (3,34 тыс. руб.) в рамках call-опциона. Аналогичное требование они предъявили по Огоджинскому угольному проекту. «Востокуголь» и «Сибантрацит» оспаривали обоснованность этих требований. Но в конце января 2021 года стало известно, что наследники Босова согласились продать по 50% в этих двух проектах. Сумма сделки не раскрывалась, но источники РБК говорили, что она превысила 10 млрд руб. В понедельник, 8 февраля, представитель «Ростеха» сказал РБК, что госкорпорация не участвует в соглашении по покупке «Сибантрацита».

Бизнес
«Ростех» и партнеры решили увеличить долю в порту Вера Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

По мнению управляющего партнера компании Metals & Mining Intelligence PRO Александра Андреева, нет особой синергии между углем, добываемым на Эльгинском месторождении и месторождениях «Сибантрацита». Кроме того, их активы расположены на значительном отдалении друг от друга — Эльгинское месторождение находится в Якутии, а «Сибантрацит» работает в Кузбассе и в Новосибирске. Но Андреев видит синергию в продажах угля обоих проектов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: «А-Проперти» сможет предлагать разные виды угля своим экспортным клиентам — коксующийся уголь и антрацит.

Кто еще претендовал на «Сибантрацит»

Летом и в начале осени 2018 года в деловых СМИ появилась реклама «Сибантрацита» — в «Ведомостях» и «Коммерсанте» выходили целые полосы, на которых было напечатано одно слово «Сибантрацит». Тогда же появилась информация о переговорах по продаже компании. Как сообщали источники РБК, такая сделка обсуждалась со структурами бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, которому принадлежит угольный холдинг «Коулстар», и украинским бизнесменом Сергеем Курченко, переехавшим в Россию после отставки Виктора Януковича с поста президента Украины.

Тогда стороны не сошлись в цене. По словам знакомого Босова, бизнесмен оценил свои сибирские активы в $3 млрд. Потенциальные покупатели «не дали» такую цену, говорил собеседник РБК. После статьи РБК об интересе Худайнатова к «Сибантрациту» «Ведомости» вышли с рекламной полосой, на которой было напечатано: «Не продается».

8 февраля 2021 года источник, близкий к руководству «Аллтека», сообщил РБК, что «Коулстар» был и сейчас среди претендентов на «Сибантрацит». По словам другого человека, близкого к переговорам о продаже, покупкой компании также интересовался и угольный холдинг СУЭК Андрея Мельниченко. РБК направил запросы в «Коулстар» и СУЭК.

По словам собеседника РБК, у наследников Босова были предложения более выгодные, чем от «А-Проперти». Но они выбрали компанию Авдоляна как «самую ресурсную».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Сибантрацит , Аллтек , Дмитрий Босов , наследники
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