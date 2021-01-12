Авдолян заложил Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке

«Эльгауголь» еще в октябре привлекла другой кредит в Газпромбанке (его размер не раскрывается, как и у кредитов, полученных в декабре). По этому кредиту компания заложила контракт на поставку угля, который она заключила с швейцарским трейдером Elga Coal Overseas, созданным в июне 2020 года. «Размер денежных сумм, права требования которых по указанному контракту закладываются залогодателем («Эльгауголь». — РБК), определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате залогодателю его контрагентом на основании указанного контракта», — следует из данных «Федресурса». Пока продажи этого трейдера оцениваются всего в $660 тыс., или 49 млн руб. Но недавно «Эльгауголь» сообщила, что создает совместное предприятие с китайским судоходным оператором GH-Shipping и намерена увеличить поставки угля только в Китай с 1 млн до 30 млн т ежегодно к 2023 году, а в дальнейшем — до 50 млн т. Тогда глава компании-оператора Эльгинского месторождения Александр Исаев говорил, что СП сможет увеличить товарооборот между Россией и Китаем на сумму более $5 млрд. Однако представитель «А-Проперти» не уточнил, будет ли Elga Coal Overseas привлекаться для этого СП.

Как Авдолян покупал Эльгу

«А-Проперти» приобрела 51% Эльги у «Мечела» Игоря Зюзина, обремененного высоким долгом, еще в конце апреля 2020 года за 89 млрд руб. Все деньги от сделки пошли на выплаты крупнейшим кредиторам металлургической компании — ВТБ и Газпромбанку. Кроме того, компания Авдоляна погасила обязательства «Мечела» перед ВЭБом на $107 млн (8 млрд руб. на момент объявления сделки, под этот кредит был заложен Эльгинский комплекс). Спустя полгода она выкупила 49% и у Газпромбанка, который приобрел эту долю в ходе предыдущей реструктуризации задолженности «Мечела» в июне 2016 года и всегда рассматривал Эльгу как актив на продажу.

Для финансирования сделки с «Мечелом» были использованы собственные деньги акционеров «А-Проперти» (весной 2020 года журнал Forbes оценил состояние Авдоляна в $800 млн, а его бизнес-партнера Сергея Адоньева, который также мог поучаствовать в развитии активов в Якутии, в $700 млн) и заемные средства от консорциума российских банков, говорил представитель «А-Проперти», не раскрывая названия банков. Он также не комментировал, как финансировался выкуп оставшихся 49% Эльги. Однако незадолго до первой сделки другая компания Авдоляна из Якутии — Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) — выдала гарантию за «А-Проперти» на 9 млрд руб. для обеспечения ее бридж-кредита в Газпромбанке. В середине декабря ЯТЭК сообщила, что этот кредит «успешно рефинансирован», а действие гарантии прекращено.

Почему Россельхозбанк мог заинтересоваться проектом

Россельхозбанк, который был создан в 2000 году «в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий», в отличие от Газпромбанка никогда не был крупным кредитором «Мечела» и не финансировал развитие Эльгинского месторождения. Но ранее он кредитовал ЯТЭК.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов предполагает, что Россельхозбанк мог сделать ставку на перспективы экспорта российского угля в Азию — не только в Китай, но и в Индию. В октября 2020 года этот банк уже выступил организатором выпуска облигаций другой крупной угольной компании, СУЭК Андрея Мельниченко, на 14 млрд руб.

По итогам 2017 года доля кредитования профильного для Россельхозбанка аграрного сектора впервые сократилась ниже 50% — банк увеличил финансирование предприятий других секторов, включая промышленность и нефтегазовую отрасль, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на его отчет по МСФО. Эксперты объясняли это желанием на тот момент убыточного банка повысить прибыльность бизнеса. В 2018 году он стал прибыльным, а через год увеличил прибыль в 2,6 раза, до 4 млрд руб.

«А-Проперти» планирует нарастить производство угля в Якутии в десять раз — с 4,3 млн т в 2019 году до 45 млн т в год к 2023 году, инвестировав около 130 млрд руб. В 2020 году компания собиралась увеличить добычу до 7 млн т. Этот план выполнен, сказал РБК представитель компании.

В рамках программы развития Эльги компания Авдоляна намерена также построить горнообогатительный комбинат с мощностью переработки 32 млн т угля в год к третьему кварталу 2021 года, и 45 млн т — к 2023 году.