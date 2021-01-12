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Авдолян заложил Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке

«А-Проперти» Альберта Авдоляна заложила доли в Эльгинском угольном комплексе в Россельхозбанке и Газпромбанке. На покупку этого проекта компания потратила ₽142 млрд
Газпромбанк RU000A0ZYEE5 ₽1 028,88 Купить
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

«А-Проперти» Альберта Авдоляна заложила 100% компании «Эльгауголь» (оператор Эльгинского угольного месторождения в Якутии), а также доли в «Эльга-Дороге» и «Эльга-Трансе» (им принадлежит транспортная инфраструктура угольного комплекса). Это следует из данных СПАРК. Эльга — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, его запасы составляют 2,2 млрд т.

Договоры залогов были заключены в декабре 2020 года после того, как компания Авдоляна выкупила у Газпромбанка 49% Эльгинского угольного комплекса за 45 млрд руб. Это позволило «А-Проперти» консолидировать 100% проекта, в общей сложности она потратила на его покупку 142 млрд руб.

Кто кредитовал «А-Проперти»

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), «А-Проперти» 1 декабря 2020 года заключила три договора залога, касающихся компаний Эльги, — с Россельхозбанком и Газпромбанком. С первым заключены два договора залога, со вторым — еще один. Представители «А-Проперти» и банков-кредиторов отказались это комментировать.

Из открытых реестров неизвестно, какая доля в компаниях и на каких условиях «А-Проперти» заложила в Россельхозбанк. В залоге у Газпромбанка по 25,1% в «Эльгауголь», «Эльга-Дорога» и «Эльга-Транс», следует из Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («Федресурс»). «Залогом обеспечивается исполнение обязательств «Эльгауголь» перед залогодержателем (Газпромбанком. — РБК), возникших из кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 311/20-Р от 1 декабря 2020 года», — указано в реестре. Таким образом, должником выступает компания-оператор, а не ее единственный акционер «А-Проперти». Срок исполнения обязательств меньше года — не позднее 1 октября 2021 года.

«Эльгауголь» еще в октябре привлекла другой кредит в Газпромбанке (его размер не раскрывается, как и у кредитов, полученных в декабре). По этому кредиту компания заложила контракт на поставку угля, который она заключила с швейцарским трейдером Elga Coal Overseas, созданным в июне 2020 года. «Размер денежных сумм, права требования которых по указанному контракту закладываются залогодателем («Эльгауголь». — РБК), определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате залогодателю его контрагентом на основании указанного контракта», — следует из данных «Федресурса». Пока продажи этого трейдера оцениваются всего в $660 тыс., или 49 млн руб. Но недавно «Эльгауголь» сообщила, что создает совместное предприятие с китайским судоходным оператором GH-Shipping и намерена увеличить поставки угля только в Китай с 1 млн до 30 млн т ежегодно к 2023 году, а в дальнейшем — до 50 млн т. Тогда глава компании-оператора Эльгинского месторождения Александр Исаев говорил, что СП сможет увеличить товарооборот между Россией и Китаем на сумму более $5 млрд. Однако представитель «А-Проперти» не уточнил, будет ли Elga Coal Overseas привлекаться для этого СП.

Как Авдолян покупал Эльгу

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«А-Проперти» приобрела 51% Эльги у «Мечела» Игоря Зюзина, обремененного высоким долгом, еще в конце апреля 2020 года за 89 млрд руб. Все деньги от сделки пошли на выплаты крупнейшим кредиторам металлургической компании — ВТБ и Газпромбанку. Кроме того, компания Авдоляна погасила обязательства «Мечела» перед ВЭБом на $107 млн (8 млрд руб. на момент объявления сделки, под этот кредит был заложен Эльгинский комплекс). Спустя полгода она выкупила 49% и у Газпромбанка, который приобрел эту долю в ходе предыдущей реструктуризации задолженности «Мечела» в июне 2016 года и всегда рассматривал Эльгу как актив на продажу.

«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на 10 лет и продаже Эльги
Бизнес
Открытый карьер угольного разреза Эльгинского месторождения <div></div>

Для финансирования сделки с «Мечелом» были использованы собственные деньги акционеров «А-Проперти» (весной 2020 года журнал Forbes оценил состояние Авдоляна в $800 млн, а его бизнес-партнера Сергея Адоньева, который также мог поучаствовать в развитии активов в Якутии, в $700 млн) и заемные средства от консорциума российских банков, говорил представитель «А-Проперти», не раскрывая названия банков. Он также не комментировал, как финансировался выкуп оставшихся 49% Эльги. Однако незадолго до первой сделки другая компания Авдоляна из Якутии — Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) — выдала гарантию за «А-Проперти» на 9 млрд руб. для обеспечения ее бридж-кредита в Газпромбанке. В середине декабря ЯТЭК сообщила, что этот кредит «успешно рефинансирован», а действие гарантии прекращено.

Почему Россельхозбанк мог заинтересоваться проектом

Россельхозбанк, который был создан в 2000 году «в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий», в отличие от Газпромбанка никогда не был крупным кредитором «Мечела» и не финансировал развитие Эльгинского месторождения. Но ранее он кредитовал ЯТЭК.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов предполагает, что Россельхозбанк мог сделать ставку на перспективы экспорта российского угля в Азию — не только в Китай, но и в Индию. В октября 2020 года этот банк уже выступил организатором выпуска облигаций другой крупной угольной компании, СУЭК Андрея Мельниченко, на 14 млрд руб.

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

По итогам 2017 года доля кредитования профильного для Россельхозбанка аграрного сектора впервые сократилась ниже 50% — банк увеличил финансирование предприятий других секторов, включая промышленность и нефтегазовую отрасль, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на его отчет по МСФО. Эксперты объясняли это желанием на тот момент убыточного банка повысить прибыльность бизнеса. В 2018 году он стал прибыльным, а через год увеличил прибыль в 2,6 раза, до 4 млрд руб.

«А-Проперти» планирует нарастить производство угля в Якутии в десять раз — с 4,3 млн т в 2019 году до 45 млн т в год к 2023 году, инвестировав около 130 млрд руб. В 2020 году компания собиралась увеличить добычу до 7 млн т. Этот план выполнен, сказал РБК представитель компании.

В рамках программы развития Эльги компания Авдоляна намерена также построить горнообогатительный комбинат с мощностью переработки 32 млн т угля в год к третьему кварталу 2021 года, и 45 млн т — к 2023 году.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Альберт Авдолян Эльгинское месторождение
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