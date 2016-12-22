На угольные активы Дмитрия Босова появились претенденты

На угольные активы Дмитрия Босова, объединенные в группу «Сибантрацит», появились претенденты. Это структуры Эдуарда Худайнатова и Сергея Курченко, говорят источники РБК. В компании Босова утверждают, что бизнес не продается

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Претенденты на уголь

Группа АЛЛТЕК Дмитрия Босова и его партнеров рассматривает возможность продажи угольных активов в Сибири — «Разреза Восточный», «Сибирского Антрацита» (оба находятся в Новосибирской области), а также «Разреза Кийзасского» (Кемеровская область). Об этом РБК рассказали два источника в угольных компаниях Кузбасса, источник в конкурирующем угольном концерне и знакомый Босова.

По словам собеседников РБК, переговоры c потенциальными инвесторами начались около полутора месяцев назад: в компанию приезжали профессиональные оценщики. «Обсуждалась продажа трех угольных предприятий одним лотом, чтобы получить максимальную оценку», — говорит один из собеседников РБК. Этому предшествовало решение АЛЛТЕК объединить угольные активы в Сибири в группу «Сибантрацит».

Два источника РБК рассказывают, что возможная продажа активов обсуждалась со структурами Эдуарда Худайнатова (возглавлял «Роснефть» до мая 2012 года, а после прихода Игоря Сечина на пост президента стал его заместителем, а затем занялся частным бизнесом), которому принадлежит угольный холдинг «Коулстар», но стороны не сошлись в цене. По словам знакомого Босова, бизнесмен оценил свои сибирские активы в $3 млрд. Потенциальные покупатели «не дали [такую цену]», — сказал собеседник РБК.

«Ведомости» в августе сообщали об интересе Худайнатова к одному из участков Колыванского угольного месторождения, где ведет добычу «Сибантрацит» (этот участок еще не лицензирован). «Коулстар», по данным газеты, направила обращения в Роснедра и на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с просьбой включить участок в планы лицензирования на 2018 год.

Знакомый Босова сказал РБК, что переговоры бизнесмена с Худайнатовым по времени совпали с решением «Роснефти» выйти из совместного с АЛЛТЕК проекта «Печора СПГ», в рамках которого планировалось построить завод по сжижению природного газа в Ненецком автономном округе (НАО). Объясняя это решение, представитель «Роснефти» в сентябре говорил РБК, что «компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств». Но он тогда не уточнил, получила ли компания деньги за свою долю.

В понедельник представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Компания никогда не интересовалась угольными активами Босова: это непрофильный для нее бизнес, сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». ​

По данным другого источника РБК, активами Босова интересовался и украинский бизнесмен Сергей Курченко, переехавший в Россию после отставки Виктора Януковича с поста президента Украины. Он, утверждает источник РБК, контролирует поставки угля (антрацита) с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Представители Курченко и Худайнатова не ответили на запросы РБК.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Сибантрацит» все отрицает

Летом и в начале осени 2018 года (в частности, еще на прошлой неделе три дня подряд — со среды до пятницы, 12 октября) «Сибантрацит» активно рекламировался в деловых СМИ. Компания регулярно выкупала полосу «Ведомостей» — на ней было напечатано одно слово: «Сибантрацит». В понедельник на рекламной полосе было напечатано: «Не продается».

В понедельник вечером пресс-служба группы в ответ на запрос РБК выпустила пресс-релиз под заголовком: «Сибантрацит не продается». «Акционеры компании заявляют, что не планируют продажу ее акций, — говорится в сообщении. — Группа «Сибантрацит» продолжает реализовывать свою социально-ответственную стратегию — мирное сосуществование с другими участниками рынка, взаимодействие с властью и профсоюзами, постоянное технологическое совершенствование и оправданную экспансию».

Отрицает продажу и бывший топ-менеджер ТНК-BP (в марте 2013 года ее купила «Роснефть») и давний знакомый Босова Максим Барский, возглавивший «Сибантрацит» на прошлой неделе. Он известен участием в масштабных сделках по слияниям и поглощениям. В ответ на вопрос РБК Барский сообщил, что не для того возвращался в Россию, чтобы продавать компанию. «Думаете, меня нанимали бы в компанию, которая выставлена на продажу? Я бы из-за этого приехал из Америки?» — сказал он.

Аналитики, однако, думают по-другому. ​Реструктуризация внутригрупповой структуры, большое внимание к обеспечению будущих поставок и масштабная реклама компании имеет признаки предпродажной подготовки, замечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его мнению, последние публичные заявления компании говорят о том, что переговоры имели место, но не увенчались успехом, «стороны не сошлись в цене». Суммарная оценка активов группы «Сибантрацит» может достигать $2 млрд, но это при текущих ценах на уголь, оговаривается эксперт. Вероятнее всего, покупатели предложат не больше $1,5 млрд, так как все понимают, что угольный рынок перегрет и ориентироваться на текущие доходы компании нельзя, резюмирует Худалов.

Директор управления рынков и акций Альфа-банка Борис Красноженов также считает, что владельцы «Сибантрацита» могут оценивать компанию исходя из высоких текущих цен на уголь, которые формируются благодаря высокому спросу в Китае. «В угольной отрасли сейчас все неплохо, цены высокие, поэтому цену диктует продавец, а не покупатель», — говорит он.