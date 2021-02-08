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Родители и сыновья Босова отсудили контроль в «Сибантраците»

Суд отклонил апелляционную жалобу вдовы погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерины, отстаивавшей права на половину его бизнеса. Теперь родители и сыновья бизнесмена от первых двух браков могут получить контроль в «Сибантраците»
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Московский областной суд в понедельник, 8 февраля, отклонил апелляционную жалобу вдовы погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерины в споре с его матерью и сыновьями. Об этом РБК сообщил представитель группы «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Наследники Босова еще в ноябре 2020 года выиграли суд против его вдовы, которая оформила на себя половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%) всего через три месяца после его гибели в августе прошлого года. Согласно этому решению, которое в понедельник поддержал Московский областной суд, все доли в «Аллтеке» должны быть переданы в наследственную массу.

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Бизнес
Катерина Босов

Так как решение суда первой инстанции (Одинцовского городского суда Московской области) не отменено апелляционной инстанцией (Московским областным судом), оно вступило в законную силу с момента оглашения резолютивной части апелляционного определения, то есть 8 февраля, сказал РБК представитель «Аллтека». Поскольку у Босова восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей от первых двух браков, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), то каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека».

Таким образом, четверо сыновей и родители бизнесмена могут получить почти 65% группы и аналогичную долю в «Сибантраците». Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» (основной актив «Аллтека») в 80 млрд руб. при выручке по итогам 2019-го 125,5 млрд руб. Исходя из этой оценки, 65% компании могут стоить около 52 млрд руб.

«Справедливость восторжествовала. Хочется передохнуть от этих судебных разбирательств», — заявил РБК один из сыновей бизнесмена Кирилл Босов, уточнив, что это позиция всех истцов.

Катерина Босов, в свою очередь, заявила, что планирует оспорить решение суда в кассационной инстанции.

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Катерина Босов оформила на себя половину пакета бизнесмена в «Аллтеке» как супружескую долю. Мать и сыновья Босова посчитали это незаконным, поскольку брак бизнесмена с Катериной был заключен только в 2016 году, а «Аллтек» был создан в 2002 году. Но Катерина пыталась доказать, что ее покойный муж сохранил свою долю в группе в ходе допэмиссии в 2017 году за счет денег от продажи ее личного Bentley, и рассчитывала через суд увеличить свою долю в «Аллтеке» до 77,2%. Одинцовский городской суд ее доводы не принял.

«Пока оспорено лишь выделение супружеской доли. Если Катерине не удастся оспорить это решение в кассационной инстанции, то вся доля бизнесмена попадет в наследственную массу», — говорит Алексей Станкевич, управляющий директор группы «Феникс Эдвайзорс» (занимается защитой активов и планированием преемственности). «По умолчанию наследники одной очереди (родители, супруга и дети. — РБК) наследуют в равных долях. Но иногда до конца неизвестно, на какое количество наследников будет делиться наследство, так как могут появиться другие претенденты, наоборот, кто-то из существующих может быть признан недостойным наследником или кто-то из наследников может отказаться от наследства, например, чтобы не принимать пропорционально долги умершего», — добавляет он.

Вдове Босова стоит как можно быстрее подать кассацию и просить о приостановлении действия судебных актов, чтобы не допустить отчуждения долей другими наследниками, замечает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Продажа долей других наследников может привести к невозможности получения контроля над компанией даже в случае ее победы в кассационной инстанции.

Вдова Дмитрия Босова покинула совет директоров «Сибантрацита»
Бизнес
Катерина Босов

На фоне конфликта с другими наследниками Катерина сначала покинула пост председателя совета директоров «Сибантрацита» (ее место занял давний партнер Босова Дмитрий Ага), а затем вышла из совета.

В разгар судебных споров покупкой «Сибантрацита» заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Газпромбанк согласился профинансировать часть этой сделки на сумму до $400 млн при условии, что Литвак также внесет собственные средства. На угольный актив есть и другие претенденты, но конфликт между наследниками мешает переговорам с потенциальными покупателями «Сибантрацита», говорил РБК в декабре источник, близкий к компании. «В этой ситуации нет переговоров и не может быть и речи о продаже компании», — указывал он.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Сибантрацит Дмитрий Босов наследники
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