Родители и сыновья Босова отсудили контроль в «Сибантраците»

Суд отклонил апелляционную жалобу вдовы погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерины, отстаивавшей права на половину его бизнеса. Теперь родители и сыновья бизнесмена от первых двух браков могут получить контроль в «Сибантраците»

Катерина Босов (Фото: пресс-служба «Сибантрацита»)

Московский областной суд в понедельник, 8 февраля, отклонил апелляционную жалобу вдовы погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерины в споре с его матерью и сыновьями. Об этом РБК сообщил представитель группы «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Наследники Босова еще в ноябре 2020 года выиграли суд против его вдовы, которая оформила на себя половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%) всего через три месяца после его гибели в августе прошлого года. Согласно этому решению, которое в понедельник поддержал Московский областной суд, все доли в «Аллтеке» должны быть переданы в наследственную массу.

Так как решение суда первой инстанции (Одинцовского городского суда Московской области) не отменено апелляционной инстанцией (Московским областным судом), оно вступило в законную силу с момента оглашения резолютивной части апелляционного определения, то есть 8 февраля, сказал РБК представитель «Аллтека». Поскольку у Босова восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей от первых двух браков, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), то каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека».

Таким образом, четверо сыновей и родители бизнесмена могут получить почти 65% группы и аналогичную долю в «Сибантраците». Аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» (основной актив «Аллтека») в 80 млрд руб. при выручке по итогам 2019-го 125,5 млрд руб. Исходя из этой оценки, 65% компании могут стоить около 52 млрд руб.