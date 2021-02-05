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Подмосковье готово жечь с «РТ-Инвестом»
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Газета
Подмосковье готово жечь с «РТ-Инвестом»
Газета № 005 (3294) (0502) Бизнес,
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Подмосковье готово жечь с «РТ-Инвестом»

Власти Московской области предложили ужесточить контроль за утилизацией медицинских отходов
Власти Подмосковья попросили вице-премьера Татьяну Голикову изменить законодательство, чтобы получить возможность привлечь инвесторов для утилизации медицинских отходов. Оказывать такую услугу региону готов «РТ-Инвест»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Московской области предложили правительству изменить законодательство, дав возможность региону привлечь инвестора для строительства инфраструктуры по утилизации медицинских отходов. Об этом говорится в письме первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой (подлинность документа РБК подтвердили федеральный и региональный чиновники).

Габдрахманов обращает внимание на то, что закон № 89 «Об отходах производства и потребления» сейчас не распространяется на категорию медицинских отходов и не дает возможности субъектам централизованно организовывать сбор медицинских отходов, заключая договоры с региональным оператором и создавать для этого необходимую инфраструктуру. Сейчас больницам и поликлиникам приходится самостоятельно заключать контракты на вывоз, обеззараживание и утилизацию таких отходов с победителями аукционов, предложившими наименьшую цену и использующими устаревшее оборудование, объясняет чиновник.

Как пояснил РБК заместитель председателя правительства Московской области Андрей Разин, благодаря ранее внесенным поправкам в закон «Об отходах потребления и производства» стало возможным создание единого оператора в области коммунальных отходов, а также медицинских отходов класса Г и Д. Таким образом, теперь есть контроль за перемещением, благодаря которому указанные отходы не попадают на несанкционированные свалки, пояснил Разин. Но утилизация медицинских отходов класса А, Б и В, по его словам, остается неурегулированной: в этой области продолжают действовать санитарные нормы, изменения в которые не вносились с 2010 года. У регионов отсутствует возможность с учетом местной специфики определять порядок обращения с медотходами, устанавливать контроль за их перемещением и переработкой.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера.

Как сейчас классифицируют медицинские отходы

По степени опасности медицинские отходы разделяют на пять классов (А, Б, В, Г и Д) — от неопасных до радиоактивных. На неопасные отходы класса А приходится около 75% всего их количества. С ними разрешено обращение как с бытовым мусором. К опасным относятся отходы класса Б и В — они образуются в инфекционных отделениях. При обращении с ними необходимо соблюдать требования СанПиН. Утиль класса Б и В подвергается обеззараживанию децентрализованным способом (установки на территории лечебного учреждения). Обеззараженные отходы, согласно санитарным правилам, допускается захоранивать на общих полигонах вместе с отходами класса А после предварительного измельчения или расплавления.

Во сколько обойдется инфраструктура

Еще в апреле 2020-го губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать нового регионального оператора в своем регионе, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Он также обращал внимание, что 89-й закон требует поправок: от введения тарифов и нормативов по их накоплению и вывозу до выдачи лицензий на работу с такими отходами и механизма инвестиций в инфраструктуру на основе частно-государственного партнерства.

Бизнес
Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии Фото: Андрей Любимов / РБК

Согласно приводимым Воробьевым данным, в медучреждениях Подмосковья ежегодно образуется не менее 100 тыс. т отходов, еще 200 тыс. т завозится из столицы. Но из-за низких тарифов и несовершенных правил регион страдает от несанкционированных свалок таких опасных, в том числе зараженных, отходов. На статус такого единого оператора в рамках 10-летнего эксперимента претендовала компания Дмитровский МПК, «дочка» «РТ-Инвеста». Эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от их сбора и вывоза до обезвреживания — предполагалось начать уже с 1 января 2021 года, но соответствующий законопроект так и не прошел все стадии обсуждения в парламенте.

Как раз на 100 тыс. т отходов в год рассчитан комплекс по термическому обезвреживанию медотходов с частными инвестициями в 11,9 млрд руб., построить который в Московской области предлагает «РТ-Инвест». Презентация компании с таким предложением прилагается к письму Габдрахманова вице-премьеру. Он указывает, что новый комплекс будет состоять из новых роторных печей, которые зарекомендовали себя в 25 странах мира, включая США, Великобританию, Италию и Германию. Приведенный расчет окупаемости комплекса предполагает возможное повышение тарифа по обращению с медицинскими отходами классов А, Б, В на 24%, до 31,4 руб. за 1 кг. В 2020 году, по данным, которые Габдрахманов приводит в письме, из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на обращение с отходами региональным медучреждениям выделили 25,3 руб. за 1 кг.

Общество
Оператор мусорной реформы предложил закон о запрете смешивать отходы Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Часть расходов может быть компенсирована за счет оптимизации расходов медучреждений по обязательному медицинскому страхованию, не связанных с лечебной деятельностью. Оставшаяся часть расходов подлежит компенсации собственниками медучреждений», — пишет он.

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта создания новой инфраструктуры в 2020 году в Московской области региональными госучреждениями было образовано около 70 тыс. т медотходов классов А, Б, В (общий объем — 104 тыс. т), больницы и поликлиники потратили на их вывоз, обеззараживание и захоронение более 1 млрд руб. «Стоимость услуг на торгах снижалась в среднем на 40%. Возможности для демпинга дает отсутствие контроля за транспортировкой, финишным обеззараживанием и утилизацией», — пояснил представитель подмосковного правительства.

Увеличение тарифа на 6,1 руб. за 1 кг потребует дополнительно 638 млн руб. в год, из которых региональные медучреждения должны найти 402 млн руб., а остальные затраты будут компенсировать федеральные и частные учреждения.

«Главная цель проекта «РТ-Инвеста» по централизованному обращению с медицинскими отходами — внедрение в Подмосковье прозрачной системы учета их образования, транспортировки и надежной, безопасной технологии переработки», — сообщил РБК представитель «РТ-Инвеста». По его словам, сейчас компания совместно с консалтинговой Roland Berger завершает разработку такой концепции для Московской области. Представитель «РТ-Инвеста» подтвердил, что речь идет о технологии утилизации в роторных печах. По данным Всемирной организации здравоохранения доля этого способа переработки на мировом рынке достигает 90%, заметил он. Технология соответствует международным экологическим требованиям и позволяет в непрерывном режиме утилизировать все виды медицинских отходов, в том числе хлорсодержащие вещества. На сегодняшний день такие предприятия в Московской области и соседних регионах отсутствуют, добавил представитель компании.

Бизнес
Замглавы ВЭБа рассказал о вариантах финансирования 25 «мусорных» заводов Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В создание комплексной системы обращения с медотходами в Подмосковье «РТ-Инвест» планирует инвестировать более 30 млрд руб., включая транспортировку, перегрузку и строительство предприятий по утилизации медицинских отходов за 12 млрд руб. Для строительства предприятий по утилизации в 2022 году «РТ-Инвест» рассматривает в том числе площадку вблизи одного из существующих комплексов компании по переработке твердых коммунальных отходов, говорит представитель компании.

Разин, в свою очередь, заявил, что говорить о конкретных размерах тарифа, сроках и месте строительства комплекса преждевременно. Все зависит от того, какие инициативы Московской области будут поддержаны.

Какие перспективы у проекта

На совещании у Голиковой, состоявшемся 25 января (в распоряжении РБК есть копия протокола), глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила «проработать вопрос размещения мусороперерабатывающего завода в Московской области с учетом сжигания значительного количества медицинских отходов (в том числе хлорсодержащих веществ)». РБК направил запрос в Роспотребнадзор и Минздрав. По словам представителя Минприроды, утилизация медицинских материалов, в частности масок, не входит в зону ответственности ведомства.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, общемировая практика показывает безопасность применения роторных печей. Причем экологические стандарты и требования, например в странах ЕС и Японии, достаточно высокие, отметил эксперт. То, что выделяются вредные вещества при сжигании медотходов, не означает, что они выбрасываются в атмосферу: защищенность печей — самый важный аспект, подчеркнул Исмаилов. Он обратил внимание на необходимость контроля всего проекта как в части экспертизы технической документации, так и мониторинга эксплуатации установки.

Общество
Власти Подмосковья заявили о закрытии последнего мусорного полигона Фото: mosreg.ru

Заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева считает тариф на вывоз медотходов в 31,4 руб. за 1 кг завышенным. Согласно оценке компаний, работающих в Северо-Западном федеральном округе, стоимость услуги по комплексному подходу к утилизации медотходов (не себестоимость, а рыночная стоимость), за которую реально произвести работы, не вывозя отходы в лес, составляет 14–15 руб. за 1 кг. И это «хорошая, устраивающая бизнес цена», поясняет она. Государственные больницы оплачивают услуги по вывозу медицинских отходов из фонда ОМС или регионального бюджета, а частные — из бюджета больницы. Поэтому бюджет на компенсацию затрат по вывозу медотходов весьма ограничен, отмечает она. РБК направил запрос в Минздрав о дополнительных расходах, которые могут лечь на фонды ОМС.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Московская область , Татьяна Голикова , утилизация отходов
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