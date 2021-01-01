В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

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В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева прекратил работать последний мусорный полигон — ТКО «Лесная» в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, говорится на сайте правительства области.

«В регионе больше не осталось ни одной городской свалки, и область никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов», — указано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на новых комплексах по переработке отходов (КПО).

Полигон ТКО «Лесная» площадью в 32,8 га с 2012 года принимал бытовые отходы в объеме 450 тыс. т в год. Поступающий на него раньше мусор перенаправят на КПО «Дон» и «КПО «Экоград».