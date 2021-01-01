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В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Фото: mosreg.ru
Фото: mosreg.ru

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева прекратил работать последний мусорный полигон — ТКО «Лесная» в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, говорится на сайте правительства области.

«В регионе больше не осталось ни одной городской свалки, и область никогда не вернется к прежней схеме утилизации отходов», — указано в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе, теперь все коммунальные отходы в регионе проходят сортировку на новых комплексах по переработке отходов (КПО).

Полигон ТКО «Лесная» площадью в 32,8 га с 2012 года принимал бытовые отходы в объеме 450 тыс. т в год. Поступающий на него раньше мусор перенаправят на КПО «Дон» и «КПО «Экоград».

Руководитель подмосковного отделения Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» Ярослав Вольпин отметил, что теперь важно проследить за грамотной рекультивацией полигона.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

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Сейчас в Московской области работают девять КПО. К концу года их число должно вырасти до одиннадцати, в следующем году откроют еще шесть.

Воробьев ранее обещал, что все мусорные полигоны в области рекультивируют к 2024-му.

К весне 2019 года в Подмосковье было всего 23 мусорных полигона, из них работали на тот момент 15. По подсчетам РБК, общая площадь действующих или еще не рекультивированных свалок равнялась примерно 608 га. Среди прочих в области находился самый большой мусорный полигон из действующих в Европе — «Тимохово» площадью почти 114 га. По поручению Воробьева, в 2021 году его должны полностью переделать в КПО.

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