Замглавы ВЭБа рассказал о вариантах финансирования 25 «мусорных» заводов

25 «мусорных» заводов, которые «Ростех» хочет построить вместе с ВЭБом за ₽650 млрд руб., могут финансироваться за счет субсидий, капитального гранта, экосбора или «зеленого» тарифа, против использования которого выступал бизнес

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Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский заявил, что есть несколько вариантов для финансирования 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах, о строительстве которых «Ростех» договорился с ВЭБом и «Росатомом» в мае 2020 года.

«Надо находить баланс интересов, есть несколько вариантов — вводить «зеленый тариф», специальную субсидию, капитальный грант, направлять на энергетическую утилизацию сборы РОП (эксоборы в рамках расширенной ответственности производителя. — РБК) или их комбинацию [для поддержки строительства этих 25 заводов]», — сказал Цехомский на брифинге в пятницу, 25 декабря, отвечая на вопрос РБК.

«Конечно, мы не хотим переложить весь тариф на людей, особенно в регионах, где это может вызвать негативный социальный эффект. Будем обязательно это учитывать, чтобы не создавать проблему для регионов и выработать сбалансированное решение. Но, с другой стороны, надо понять, сколько есть денег на такую задачу», — добавил замглавы ВЭБа.

Общая стоимость строительства 25 новых заводов весной оценивалась в 600 млрд руб. (теперь она увеличилась примерно до 650 млрд руб., уточнил Цехомский), из них 200 млрд руб. готов предоставить сам ВЭБ, сообщала пресс-служба госкорпорации. Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект и инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций», говорил в мае председатель ВЭБа Игорь Шувалов.