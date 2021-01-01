Замглавы ВЭБа рассказал о вариантах финансирования 25 «мусорных» заводов

Не исключалось также использование и «зеленого тарифа» (заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии), уже введенного для пяти первых заводов «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест», которые строятся в Подмосковье и Казани (в случае реализации планов «Ростеха», ВЭБа и «Росатома» таких заводов будет 30 по всей стране). «[«Зеленый тариф»] — это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — говорил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в интервью РБК в феврале 2020 года. По его словам, в этом случае электроэнергия подорожает у таких компаний, как РЖД и Московский метрополитен, но, например, в метро себестоимость одного билета увеличится лишь на 3 коп.
«Расширение проекта «Энергия из отходов» [до 30 заводов] в составе комплексной системы позволит сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, это около 50% образуемых отходов в России. Кроме решения экологической проблемы, у проекта 25 заводов есть социально-экономический эффект — налоговые отчисления в размере 481 млрд руб. за 15 лет. А также создание 25 тыс. новых рабочих мест на период строительства и 2,5 тыс. постоянных рабочих мест на период эксплуатации заводов», — добавил Шипелов в пятницу, 25 декабря. Он согласен с Цехомским, что для строительства 25 новых заводов проекты могут финансироваться «комплексно» — за счет применения дополнительных мер поддержки таких, как «зеленый» тариф, средств от расширенной ответственности производителя и специальных субсидий государства.
Против использования «зеленого тарифа» для поддержки 25 новых заводов выступили представители ассоциации «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупных промышленных потребителей электроэнергии) и Минэнерго. «Выработка электроэнергии на мусорных ТЭС — побочный, улучшающий их основную экономику процесс, делать из него основной источник финансирования неправильно. Финансирование мусоросжигающих ТЭС за счет энергорынка, как уже запланированных в Подмосковье и Татарстане, так и перспективных, целесообразно ограничить покупкой энергии и мощности по рыночной цене, а все иные затраты, включая доходность инвесторов, целесообразно покрывать из иных источников, в первую очередь, непосредственно за счет платежей за утилизацию мусора», — отмечал представитель ассоциации (цитата по «Коммерсанту»). В Минэнерго тогда заявили, что категорически возражают против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии.
«Строительство 25 мусоросжигательных заводов — это большая и долгосрочная программа, которая, конечно, должна вестись в постоянном партнерстве с Минприроды и Минэнерго. Я понимаю, что это очень тонкая тема, связанная с ДПМ и «зелеными» тарифами, и то, что энергетическая отрасль справедливо пытается себя защитить от межотраслевого субсидирования», — сказал Цехомский.
Но, словам первого зампреда ВЭБа, новые заводы строить и поддерживать надо, потому что в России ежегодно образуется 70 млн т отходов, 93% из них идет на свалку. «Размеры полигонов уже составляют половину площади всех городов. Мы живем на большой свалке. При этом в Европе — уже меньше 25% [мусора идет на полигоны], и есть целый ряд стран без свалок, там утилизируется 100% отходов. Китай сделал колоссальный прорыв в этой области в последнее время», — указал он. «Цель [по строительству 25 заводов для утилизации отходов] определена, направление очень правильное, вопрос в том, с какой скоростью будем двигаться к этой цели», — заключил Цехомский.
Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова