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Бизнес ,  
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Замглавы ВЭБа рассказал о вариантах финансирования 25 «мусорных» заводов

25 «мусорных» заводов, которые «Ростех» хочет построить вместе с ВЭБом за ₽650 млрд руб., могут финансироваться за счет субсидий, капитального гранта, экосбора или «зеленого» тарифа, против использования которого выступал бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский заявил, что есть несколько вариантов для финансирования 25 мусоросжигательных заводов в российских регионах, о строительстве которых «Ростех» договорился с ВЭБом и «Росатомом» в мае 2020 года.

«Надо находить баланс интересов, есть несколько вариантов — вводить «зеленый тариф», специальную субсидию, капитальный грант, направлять на энергетическую утилизацию сборы РОП (эксоборы в рамках расширенной ответственности производителя. — РБК) или их комбинацию [для поддержки строительства этих 25 заводов]», — сказал Цехомский на брифинге в пятницу, 25 декабря, отвечая на вопрос РБК.

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд
Бизнес
Фото:Антон Вергун / ТАСС

«Конечно, мы не хотим переложить весь тариф на людей, особенно в регионах, где это может вызвать негативный социальный эффект. Будем обязательно это учитывать, чтобы не создавать проблему для регионов и выработать сбалансированное решение. Но, с другой стороны, надо понять, сколько есть денег на такую задачу», — добавил замглавы ВЭБа.

Общая стоимость строительства 25 новых заводов весной оценивалась в 600 млрд руб. (теперь она увеличилась примерно до 650 млрд руб., уточнил Цехомский), из них 200 млрд руб. готов предоставить сам ВЭБ, сообщала пресс-служба госкорпорации. Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект и инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций», говорил в мае председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Не исключалось также использование и «зеленого тарифа» (заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии), уже введенного для пяти первых заводов «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест», которые строятся в Подмосковье и Казани (в случае реализации планов «Ростеха», ВЭБа и «Росатома» таких заводов будет 30 по всей стране). «[«Зеленый тариф»] — это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — говорил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в интервью РБК в феврале 2020 года. По его словам, в этом случае электроэнергия подорожает у таких компаний, как РЖД и Московский метрополитен, но, например, в метро себестоимость одного билета увеличится лишь на 3 коп.

«Расширение проекта «Энергия из отходов» [до 30 заводов] в составе комплексной системы позволит сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, это около 50% образуемых отходов в России. Кроме решения экологической проблемы, у проекта 25 заводов есть социально-экономический эффект — налоговые отчисления в размере 481 млрд руб. за 15 лет. А также создание 25 тыс. новых рабочих мест на период строительства и 2,5 тыс. постоянных рабочих мест на период эксплуатации заводов», — добавил Шипелов в пятницу, 25 декабря. Он согласен с Цехомским, что для строительства 25 новых заводов проекты могут финансироваться «комплексно» — за счет применения дополнительных мер поддержки таких, как «зеленый» тариф, средств от расширенной ответственности производителя и специальных субсидий государства.

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Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
Бизнес
Андрей Шипелов

Против использования «зеленого тарифа» для поддержки 25 новых заводов выступили представители ассоциации «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупных промышленных потребителей электроэнергии) и Минэнерго. «Выработка электроэнергии на мусорных ТЭС — побочный, улучшающий их основную экономику процесс, делать из него основной источник финансирования неправильно. Финансирование мусоросжигающих ТЭС за счет энергорынка, как уже запланированных в Подмосковье и Татарстане, так и перспективных, целесообразно ограничить покупкой энергии и мощности по рыночной цене, а все иные затраты, включая доходность инвесторов, целесообразно покрывать из иных источников, в первую очередь, непосредственно за счет платежей за утилизацию мусора», — отмечал представитель ассоциации (цитата по «Коммерсанту»). В Минэнерго тогда заявили, что категорически возражают против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии.

«Строительство 25 мусоросжигательных заводов — это большая и долгосрочная программа, которая, конечно, должна вестись в постоянном партнерстве с Минприроды и Минэнерго. Я понимаю, что это очень тонкая тема, связанная с ДПМ и «зелеными» тарифами, и то, что энергетическая отрасль справедливо пытается себя защитить от межотраслевого субсидирования», — сказал Цехомский.

Но, словам первого зампреда ВЭБа, новые заводы строить и поддерживать надо, потому что в России ежегодно образуется 70 млн т отходов, 93% из них идет на свалку. «Размеры полигонов уже составляют половину площади всех городов. Мы живем на большой свалке. При этом в Европе — уже меньше 25% [мусора идет на полигоны], и есть целый ряд стран без свалок, там утилизируется 100% отходов. Китай сделал колоссальный прорыв в этой области в последнее время», — указал он. «Цель [по строительству 25 заводов для утилизации отходов] определена, направление очень правильное, вопрос в том, с какой скоростью будем двигаться к этой цели», — заключил Цехомский.

Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
мусорные полигоны «Ростех» ВЭБ «Росатом»
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