Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов

Этапы реформы по вывозу медицинских отходов

Московская область собирается создать территориальную схему по обращению с медицинскими и биологическими отходами (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), утвердить тариф на их вывоз и построить необходимую инфраструктуру.

Под медицинскими отходами подразумеваются отходы, образующиеся в процессе осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, а также «медицинская продукция, утратившая свои свойства или использование которой по назначению запрещено». Под это определение попадают маски и перчатки, которые стали активно использоваться населением во время эпидемии коронавируса, следует из ответа представителя минэкологии Подмосковья. Биологические отходы — это мусор биологического происхождения, образующийся от живых организмов, включая ткани, органы животных и людей, трупы животных, ветеринарные конфискаты, а также все виды пищевых продуктов и сырье животного происхождения.

Реформу планируется провести в четыре этапа.

Первый этап затронет медицинские отходы учреждений областного государственного здравоохранения — больниц и поликлиник.

Следующий этап — медицинские отходы, образующиеся у компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) Московской области и ввозимые из других регионов.

Третий этап — реформа обращения с биологическими отходами юрлиц и ИП.

Четвертый этап — регулирование обращения с медицинскими и биологическими отходами, которые образуются в результате деятельности физических лиц и животных вне учреждений и организаций системы здравоохранения и ветеринарии.

В качестве временной меры предлагается приравнять медицинские отходы класса А (неопасные) к коммунальным отходам, с тем чтобы их вывозом занимались региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Инициатива Воробьева

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за создание системы вывоза медицинских отходов еще в апреле, на пике пандемии коронавируса в России. В письме премьеру Михаилу Мишустину от 3 апреля он высказал предложение о создании нового регионального оператора, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Ежегодно в Подмосковье образуется 100 тыс. т отходов более чем из 4 тыс. медучреждений. А «с учетом ввоза медицинских отходов из Москвы для утилизации и размещения в Московской области их количество оценивается более чем в 300 тыс. т в год», — указывал Воробьев.

Тогда глава Подмосковья предупреждал премьера об экологических и эпидемиологических рисках размещения таких отходов, поскольку госконтроль за их обращением до сих пор не предусмотрен. «Проблема усугубляется распространением новой коронавирусной инфекции», — говорилось в письме Воробьева.

С начала июня на официальном уровне было объявлено, что пандемия коронавируса пошла на спад, поэтому большинство ограничений отменили. 30 июня число подтвержденных случаев заражения вирусом составило 6693 (на пике эпидемии фиксировалось более 10 тыс. заражений), из них в Подмосковье — 301 случай (против более 1 тыс. в начале мая). Всего за период пандемии в Подмосковье выявлено 57,57 тыс. инфицированных (второе место после Москвы), 887 человек скончались.

«Мы предлагаем максимально развить отрасль по обращению с медицинскими отходами с использованием институтов ГЧП (государственно-частного партнерства), регоператорства, лицензирования и тарифного регулирования», — говорит теперь представитель минэкологии Подмосковья, которое подготовило законопроект об эксперименте. По его словам, о сроках создания и тарифах нового оператора пока говорить рано.

Как устроено обращение с медицинскими отходами в России Сейчас медицинские и ветеринарные учреждения заключают договоры на вывоз и обезвреживание медицинских и биологических отходов через тендеры, эта деятельность не лицензируется. Бурматов сообщил РБК, что уже разработан законопроект, который предусматривает лицензирование системы обращения с такими отходами на федеральном уровне. Только после принятия этого документа можно будет говорить об эксперименте в Подмосковье по созданию нового регионального оператора по обращению с медицинскими и биологическими отходами, считает депутат. Бурматов оценил объем медицинских отходов, которые образуются в России ежегодно, в 1–1,2 млн т. Из них треть приходится на Москву и Подмосковье, добавил он. «Сейчас часто фиксируются случаи несанкционированных свалок медотходов, в том числе инфицированных, что несет опасность и экологии, и здоровью людей. Все из-за того, что компании вывозят из больниц такие отходы куда угодно, но не на официальный полигон или установку обезвреживания. Регулирование этой отрасли позволит прекратить такую практику. Но по всей стране, в отличие от реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов по медотходам создавать не нужно из-за небольшого объема образования такого вида отходов во многих регионах», — считает Бурматов.

Цена вывоза отходов по новой системе

В минэкологии Подмосковья ранее говорили, что стоимость создания инфраструктуры утилизации медицинских и биологических отходов рассчитывается исходя из 70–80 руб. на 1 кг отходов в год. Для создания системы сбора, транспортировки и обезвреживания медицинских отходов Московской области требуется не менее 8,5 млрд руб. в год, отмечал представитель ведомства. «Мы планируем найти внебюджетные источники финансирования. На создание полноценной инфраструктуры потребуется от трех до пяти лет», — сообщал он.

Только на создание инфраструктуры по сбору медицинских отходов населения у домов придется потратить от 5 тыс. до 12 тыс. руб. на каждый контейнер, сказал РБК гендиректор группы компаний «ЭкоТехнологии» (производит в том числе мусорные контейнеры) Константин Рзаев. В Московской области находится около 29 тыс. контейнерных площадок, значит, установка по одному контейнеру для сбора таких отходов на каждой площадке обойдется в 150–350 млн руб. «Это должны быть баки с плотной крышкой. Делать по баку у каждого подъезда будет еще дороже», — добавил он.

«Стоимость утилизации медицинских отходов сегодня составляет около 15–20 тыс. руб. за тонну. Операционные затраты для Подмосковья даже с учетом двукратного роста тарифа для привлечения инвесторов в отрасль составят порядка 12 млрд руб. С учетом стоимости транспортировки и обезвреживания таких отходов расходы могут вырасти до 18–20 млрд руб.», — сказал РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

По его мнению, тариф на обращение с медицинскими отходами для населения не должен превысить 200 руб. в месяц (2,4 тыс. руб. в год) на домохозяйство. По оценкам аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов в Подмосковье в среднем обходится примерно в 3 тыс. руб. в год в пересчете на одного человека.