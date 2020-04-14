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Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожаловался премьер-министру, что все медицинские отходы из Москвы вывозят в Подмосковье. Он предложил создать новую схему их утилизации и поручить это ветслужбам на период эпидемии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать нового регионального оператора, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Для этого необходимо дополнить действующее законодательство, регулирующее обращение с отходами (закон № 89 «Об отходах производства и потребления»), предложил он в письме Мишустину 3 апреля. Копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

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К письму губернатора прилагается законопроект о внесении поправок в 89-й закон: от введения тарифов и нормативов по их накоплению и вывозу до выдачи лицензий на работу с такими отходами и механизма инвестиций в инфраструктуру на основе частно-государственного партнерства.

Полномочиями по сбору медицинских отходов в период эпидемий он предложил наделить государственные ветеринарные службы. Сейчас медицинские учреждения проводят тендеры на их вывоз. «Приходят организации со странными лицензиями, и куда потом денется этот мусор, никому не понятно», — констатировал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Мишустин перенаправил письмо Воробьева вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Виктории Абрамченко, следует из документа, имеющегося в распоряжении у РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Подмосковья, Минздрав, Роспотребнадзор и пресс-службу правительства. В аппарате Абрамченко от комментариев отказались. По словам представителя Минприроды Натальи Хлопуновой, Роспотребнадзор по поручению правительства занимается гармонизацией законодательства для регламентирования обращения с медотходами. «Только после того, как пропишут определение класса опасности медотходов, специфики обработки и т.д., процесс будет рабочим и в цепочку будут включаться регоператоры», — сообщила она РБК.

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По данным губернатора, ежегодно в Подмосковье образуется 100 тыс. т отходов более чем из 4 тыс. медучреждений, а «с учетом ввоза медицинских отходов из Москвы для утилизации и размещения в Московской области их количество оценивается более чем в 300 тыс. т в год».

Он опасается экологических и эпидемиологических рисков их размещения, так как госконтроль за обращением с медотходами сейчас не предусмотрен. «Тарифное регулирование данной деятельности не осуществляется. Как следствие, отсутствует источник инвестиций для создания современной, высокотехнологичной и безопасной отрасли по утилизации медицинских и биологических отходов. Проблема усугубляется распространением новой коронавирусной инфекции», — указал Воробьев.

В приложенном к письму законопроекте, который планируется принять и ввести в действие к 1 января 2021 года, предложено:

  • создать регионального оператора по обращению с медицинскими и биологическими отходами с контрактами на десять лет по согласованным тарифам и нормам вывоза;
  • создать систему обязательного лицензирования компаний, которые будут заниматься вывозом и накоплением подобных отходов;
  • ввести территориальные схемы с учетом мест накопления или утилизации таких отходов (в Подмосковье такую схему и информсистему для потоков медотходов предложено создать Российскому экологическому оператору (РЭО), его представитель от комментариев отказался);
  • в период карантина и эпидемий работу по вывозу медицинских и биологических отходов передать организациям из системы государственных ветеринарных служб в порядке, установленном ветеринарным законодательством.

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Как сообщил РБК представитель министерства экологии Подмосковья, государственные ветслужбы обладают опытом предотвращения падежа скота в регионах и умеют действовать в таких ситуациях, у них есть штат сотрудников и оборудование. К моменту вступления закона в силу они привлекут и эпидемиологов для обращения с медицинскими отходами людей.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Подмосковья и пресс-службу правительства.

Подробнее о ситуации с утилизацией медицинских отходов читайте в материале «РБК.Pro».

Автор: Людмила Подобедова
Теги: медицина, сбор и вывоз отходов, карантин, коронавирус, Андрей Воробьев ..., Михаил Мишустин
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