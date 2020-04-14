Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожаловался премьер-министру, что все медицинские отходы из Москвы вывозят в Подмосковье. Он предложил создать новую схему их утилизации и поручить это ветслужбам на период эпидемии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать нового регионального оператора, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Для этого необходимо дополнить действующее законодательство, регулирующее обращение с отходами (закон № 89 «Об отходах производства и потребления»), предложил он в письме Мишустину 3 апреля. Копия письма есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

К письму губернатора прилагается законопроект о внесении поправок в 89-й закон: от введения тарифов и нормативов по их накоплению и вывозу до выдачи лицензий на работу с такими отходами и механизма инвестиций в инфраструктуру на основе частно-государственного партнерства.

Полномочиями по сбору медицинских отходов в период эпидемий он предложил наделить государственные ветеринарные службы. Сейчас медицинские учреждения проводят тендеры на их вывоз. «Приходят организации со странными лицензиями, и куда потом денется этот мусор, никому не понятно», — констатировал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Мишустин перенаправил письмо Воробьева вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Виктории Абрамченко, следует из документа, имеющегося в распоряжении у РБК.