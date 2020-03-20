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Оператор мусорной реформы предложил закон о запрете смешивать отходы

В организации считают, что только изменения в законодательство помешают собирать отходы из разных контейнеров в один мусоровоз, как это часто происходит сейчас. В этом случае операторы будут нести ответственность
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госкомпания Российский экологический оператор (РЭО) подготовила дополнения в действующее законодательство, в которых предлагается запретить региональным операторам смешивать раздельно собранные отходы, говорится в сообщении организации.

Там пояснили, что в систему «РЭО Радар» поступают сообщения о том, что при вывозе мусора отходы из всех контейнеров сваливают в один грузовик. «Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом. Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия», — заявил генеральный директор РЭО Илья Гудков.

В РЭО отметили, что для введения законодательных ограничений необходимо утвердить регламент раздельного сбора отходов в субъектах России, как это уже произошло в Москве, Подмосковье, Республике Мордовия и Нижегородской области.

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По данным организации «Гринпис Россия» из 147 млн жителей России доступ к раздельному сбору мусора имеют более 27,2 млн человек. В 26 городах баками для вторсырья оборудовали все контейнерные площадки. В их числе Альметьевск, Таганрог и Тверь.

Представитель госкомпании ранее пояснил РБК, что разработка «дорожной карты» внедрения раздельного сбора отходов произойдет до 1 июня 2020 года — этот срока установил президент Владимир Путин. «Уже сейчас во многих субъектах запускаются пилотные проекты по раздельному сбору отходов. Позитивный опыт реализации данных проектов будет детально проанализирован, а лучшие практики — внедрены по всей стране», — заявили в организации.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мусор, раздельный сбор мусора
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