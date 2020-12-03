Вера, надежда, согласие

«Ростех» приступил к обсуждению мирового соглашения с наследниками Дмитрия Босова

«Ростех» с партнерами обсуждают мировую с наследниками Дмитрия Босова по спору о владении портом Вера в Приморье. Они могут получить этот порт и Огоджинский угольный комплекс в Якутии, возместив наследникам исторические затраты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отложил до 1 февраля 2021 года рассмотрение иска «Порта Вера Холдинг» (ПВХ), через который «Ростех» с партнерами владеет 50% угольного порта Вера в Приморье, с требованием обязать второго акционера — управляющую компанию «Востокуголь» (принадлежит наследникам бизнесмена Дмитрия Босова) — продать ему 16,7% в проекте по номинальной стоимости (3,34 тыс. руб.) в рамках call-опциона.

Реализация этого опциона сделала бы ПВХ контролирующим акционером порта (66,7%), а доля «Востокугля» снизилась бы до 33,3%.

Как следует из материалов суда, стороны договариваются о мирном урегулировании спора. «В судебном заседании стороны обратились с ходатайством о том, чтобы отложить судебное разбирательство в связи с ведением переговоров между сторонами о мирном урегулировании спора, представили письменные ходатайства», — говорится в определении судьи Елены Фортунатовой.

При этом «Ростех» с партнерами и наследники Босова близки к заключению более широкого соглашения, не ограничивающегося только портом Вера, рассказали РБК три источника, близких к разным сторонам спора.

Представители «Ростеха» и «Востокугля» отказались от комментариев.

В чем суть спора

Основанием для реализации опциона и подачи иска ПВХ счел смену акционеров «Востокугля», владеющего 50% порта. Эту компанию основал Александр Исаев, а с 2014 года его равноправным партнером стал Дмитрий Босов (каждый получил по 50% в проекте). Но в апреле 2020 года из-за конфликта Босов уволил Исаева со всех постов в «Востокугле», и последнему пришлось продать свою долю в компании. Через месяц Босов покончил с собой.

«Истец получил заключение от 17 июня 2020 года, подготовленное ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические услуги» (входит в консалтинговую компанию PwC. — РБК) и содержащее вывод о смене контроля (утраты контроля со стороны прямых участников ответчика (Исаева А.С. и Босова Д.Б.)», — говорится в иске холдинга. Согласно договору об опционе, ПВХ мог инициировать процедуру реализации опциона «с момента, когда покупатель (истец) узнал о смене контроля, при условии, что изначальная структура контроля над продавцом (ответчиком) не была восстановлена в течение 30 (тридцати) календарных дней после такой смены контроля» (цитата из договора приводится в иске).

Однако «Востокуголь», который стал принадлежать вдове Босова Катерине Босов, отказался исполнять опцион добровольно. После подачи иска ПВХ представитель «Востокугля» заявил, что у компании есть заключение другой компании, которая пришла к противоположному выводу — «об отсутствии факта смены контроля в УК «Востокуголь», а также отсутствии оснований для реализации опциона ПВХ.

«Ростеху» принадлежит лишь 25% ПВХ, еще по 37,5% холдинга — у владелицы Era Capital Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, и у президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова. Лапшина и «Ростех» также совместно владеют 50% Огоджинского угольного проекта в Якутии (еще 50% — у наследников Босова). По этому проекту у них также есть опцион на выкуп контроля в случае смены владельцев партнера, рассказывали источники РБК.

В начале августа вдова Босова заявила о попытке «рейдерского» захвата активов, в том числе порта Вера, обвинив в этом Исаева и «группу инвесторов» еще одной угольной компании — «Эльга Уголь» (подконтрольна «А-Проперти» Альберта Авдоляна), которую Исаев возглавил после ухода из «Востокугля». Тогда бизнесмен в разговоре с РБК назвал эти обвинения «наглой клеветой».

Исаев оспорил продажу принадлежавших ему 50% «Востокугля», и Арбитражный суд Московской области признал эту сделку ничтожной. Наследники Босова подали апелляцию на это решение, ее рассмотрение запланировано на 8 декабря. При увольнении Исаева из «Востокугля» и еще одной компании Босова, «Сибантрацит», его обвинили в хищениях и злоупотреблении полномочиями. Это бизнесмен также оспорил в суде. Несколько недель назад «Сибантрацит» и «Востокуголь» опубликовали на своих сайтах заявление, в котором опровергли все обвинения против Исаева и принесли ему извинение. 13 ноября Исаев сообщил РБК, что отзывает иск. «Я полностью удовлетворен», — пояснил он. Представитель «Сибантрацита» сказал, что конфликт с бизнесменом урегулирован.

Что известно об условиях мировой

Сейчас стороны обсуждают условия мировой, согласно которым и порт Вера, и Огоджинский угольный проект переходят «Ростеху» с партнерами в обмен на компенсацию исторических затрат, понесенных «Востокуглем» на строительство порта и угольного комплекса (включая дорогу). Об этом рассказали два источника РБК. По словам одного из них, сумма компенсации даже будет чуть выше исторических затрат — более 10 млрд руб. «Порядок [цифр] примерно такой», — подтверждает второй собеседник РБК. Только в строительство порта Вера «Востокуголь» вложил $100–150 млн (7,6–11,4 млрд руб.), рассказал РБК источник, близкий к «Сибантрациту».

Какие проекты фигурируют в споре Порт Вера, который заработал в конце 2019 года, расположен в Приморском крае в районе мыса Открытый. В марте 2020 года руководитель Росморречфлота Александр Пошивай говорил, что до конца года мощности этого терминала составят 7 млн т. На проектную мощность — 20 млн т — он должен выйти в 2022 году.

Ресурсы Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения (Огоджинский проект) составляют 1,5 млрд т каменного угля. В презентациях РЖД по развитию БАМа и Транссиба «Востокуголь» указывался разработчиком этого месторождения с объемом добычи 10 млн т в год к 2025 году еще с осени 2017 года. Но промышленная добыча на этом месторождении началась только в 2020 году.

Ранее знакомый Исаева говорил РБК, что, восстановив долю в «Востокугле», Исаев сможет предложить наследникам Босова обменять ее на доли в порту Вера и Огоджинском проекте. Войдет ли 50% «Востокугля» в сделку и как распределятся активы между «Ростехом» и его партнерами, источники РБК не уточняют.

Представитель «А-Проперти» еще прошлым летом говорила, что Авдолян и Адоньев намерены создать промышленный кластер на Дальнем Востоке, в который должны войти Якутская топливно-энергетическая компания (Авдолян получил контроль в сентябре 2019 года), Эльгинское месторождение (2 декабря стало известно о том, что компания Авдоляна консолидировала 100% проекта, выкупив доли у «Мечела» и Газпромбанка), а также порт Вера и Огоджинский проект. Но компания никогда не объясняла, каким образом в этот кластер попадут порт Вера и Огоджа, в которых компаниям Босова принадлежит половина.

Представители «Сибантрацита», «Аллтека» (головная компания, владеющая активами Босова) и «А-Проперти» отказались от комментариев. Исаев сообщил, что «не слышал» о мировом соглашении.