Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,13 75,13 EUR Нал. 90,45 89,44 USD Бирж. 75,48 -0,70 EUR Бирж. 89,68 -0,52 USD ЦБ. 75,81 +0,05 EUR ЦБ. 89,89 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 18880,00 -261,00 IMOEX 3095,84 +1,60% RTSI 1287,12 +2,41% Brent 47,61 +4,11% DJIA 30046,24 +1,54% Nasdaq 12036,79 +1,31%
Регионам не хватает лекарств
Лента новостей
В Москве от коронавируса вылечились свыше 5,9 тыс. человек 09:32, Общество На ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморье выделят ₽700 млн 09:11, Политика Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. 09:06, РБК и SAP Минпромторг пообещал поддержку двум проектам Франка по строительству ЦБК 09:00, Бизнес Клуб КХЛ «Металлург» после двух поражений пригласил канадского тренера 08:57, Спорт Новый глава Дагестана заболел COVID-19 08:54, Общество Байден заявил о нежелании начинать расследование против Трампа 08:48, Политика Альтернатива закрытым фудкортам, Байден бросил вызов. Главные новости РБК 08:45, Общество Гардероб, уют и бренды: в «РигаМолл» открылся универмаг «Стокманн» 08:37, «РБК Стиль» и «Стокманн» Умерла актриса Светлана Обидина 08:34, Общество США и Румыния провели совместные ракетные стрельбы вблизи Крыма 08:30, Политика Джанпьеро Петрильери: не говорите с сотрудниками как с солдатами 08:21, PRO Российского дирижера Максима Емельянычева номинировали на «Грэмми» 08:18, Общество ВОЗ сообщила о новом рекорде недельного прироста случаев COVID 08:16, Общество Перепрыгнуть пропасть: как студенту устроиться на работу 08:08, РБК и АНО «РСВ» Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США 08:00, Технологии и медиа Квартал будущего: «Сколково Парк» для жизни, работы, отдыха и развития 07:39, РБК и Сколково Парк Инфекционист назвал помеху выходу на плато по COVID-19 07:32, Общество Турбийон, опера и казино: как устроены сложные часы изнутри и снаружи 07:07, РБК Стиль и Jacob & Co Лавров заявил о желании России восстановить сотрудничество с Ливией 07:04, Политика Минпромторг нашел альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах 07:00, Бизнес Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в списке богатейших людей мира 06:55, Бизнес Как развить в ребенке интерес к спорту 06:35, РБК и Vnukovo Country Club Матвиенко назвала способ избежать нового локдауна в России 06:35, Общество Более 60 тыс. жителей Владивостока вернули электроснабжение 06:10, Общество Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов 06:00, Финансы Как нейросети следят за незаконной вырубкой лесов 05:56, РБК и Mail.ru Cloud Solutions Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США 05:55, Политика
Газета
Регионам не хватает лекарств
Газета № 099 (3266) (2511)
0

Регионам не хватает лекарств

ОНФ завершил мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках страны
ОНФ завершил мониторинг наличия антиковидных лекарств в аптеках, промежуточные итоги которого ранее были доложены Владимиру Путину. Среди проблемных в этом смысле регионов — Мурманская и Пензенская области, Чечня и ряд других
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе мониторинга более 11 тыс. аптек во всех регионах России (результаты исследования есть у РБК) выявили значительный дефицит лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса.

В каких регионах самый серьезный дефицит

Острая нехватка противовирусных препаратов с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон была обнаружена в Мурманской области (препаратов нет в 66% аптек), в Камчатском крае (препараты отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесии (нет в 58% аптек).

Проблемы и с наличием антибиотиков. Так, лекарства с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в Пензенской области в 64% аптек, Чеченской Республике и Алтайском крае — в 35% аптек, в Ингушетии — в 26%.

В Чечне и Вологодской области в 88% аптек нет в наличии пероральных антикоагулянтов (в форме таблеток, капсул, растворов и т.д.) с действующими веществами ривароксабан, апиксабан. Тех же препаратов в Магаданской области не оказалось в 84% аптек.

Политика
Путин попросил не перекладывать вину на россиян из-за дефицита лекарств Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По словам руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, фармацевты в 64% аптек жаловались на несвоевременные поставки препаратов.

В целом по итогам мониторинга более 11 тыс. аптек эксперты ОНФ пришли к выводу, что препарат фавипиравир отсутствует в более 80% аптек, противовоспалительный препарат метилпреднизолон — в более 72%, антибиотики, содержащие моксифлоксацин, — в 65%, антибиотики с действующим веществом левофлоксацин — более чем в 61% аптечных сетей.

РБК направил запросы в региональные министерства здравоохранения.

Промежуточные результаты мониторинга наличия лекарств в аптеках были представлены 18 ноября на совещании под председательством Владимира Путина. По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, выходом из ситуации может стать решение президента о доставке бесплатных лекарств, применяемых при коронавирусе.

Какие еще проблемы обнаружил ОНФ

Другая проблема, выявленная ОНФ, — сложности с вызовом врачей на дом. Зачастую крайне сложно дозвониться в медучреждение, нередко врач приходит не в день сигнала о плохом самочувствии.

«По результатам нашего опроса в 49% случаев врач посетил больного в день вызова, в 26% — во второй и третий день, и в 25% случаев врач приходил либо сильно позже, либо люди сами пошли в поликлинику», — сообщал тогда Кузнецов. По его мнению, для решения этой проблемы нужно работать над транспортным обеспечением участковых врачей.

Общество
Минпромторг объяснил дефицит применяемых при COVID-19 препаратов Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Еще одной проблемой является время госпитализации. Средний показатель — 49 минут, что, по версии ОНФ, приемлемо, но в некоторых регионах оно может доходить и до 2,5 часа. Для того чтобы решить эту проблему, в ОНФ предложили привлекать волонтеров, которые остаются на ночные дежурства, оформляют документацию и т.д.

Почему в регионах сохраняется дефицит лекарств

В начале ноября правительство после соответствующего поручения президента выделило регионам более 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Течение заболевания у таких пациентов не требует госпитализации. На том же совещании 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на середину ноября из этих средств было освоено только 1,6 млрд руб. 44 регионами. Президент резюмировал, что использование перечисленных средств идет медленно и руководителям регионов нужно принять меры по надлежащему обеспечению амбулаторных пациентов лекарствами.

Опрошенные РБК эксперты назвали несколько причин сохраняющегося дефицита лекарств в регионах — несмотря на выделение дополнительных бюджетных средств.

Прежде всего не все производственные площадки могут быстро отреагировать на ажиотажный спрос на препараты из методических рекомендаций Минздрава, фармотрасль оказалась не готова к перестройке мощностей, объясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, в России нет отлаженной системы взаиморасчета с аптеками по контрактам. «Возникает сложность с тем, кто и какие элементы цены препарата будет компенсировать, откуда будет компенсироваться региональная надбавка и т.д. К сожалению, нет каркаса системы, ее нужно создавать, а это дополнительное время», — говорит Попович. Она обращает также внимание на то, что нынешние темпы развития пандемии требуют быстрого проведения госзакупок, что в целом затруднительно.

Освоение выделенных средств в разных регионах идет с различным темпом, на него влияют технические вопросы, подтверждает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. «Доведение денежных средств до конечного получателя и последующая закупка реализуются в несколько этапов, а это влияет на оперативность», — поясняет эксперт.

Что изменилось

Как следует из мониторинга ОНФ, после доклада Владимиру Путину в некоторых регионах начали происходить изменения. В Вологодской и Курской областях начали доставлять бесплатные лекарства амбулаторным больным. В государственных аптеках Липецка также были проработаны вопросы поставок лекарств. В Костромской области местный оперативный штаб поручил выделить дополнительный транспорт из государственных и подведомственных организаций.

Как реагируют профильные ведомства

На прошлой неделе в Минпромторге РБК сообщили, что производители лекарств, применяемых при коронавирусе, вывели производство этих препаратов в приоритет: в частности, по запросу ведомства было выпущено 202 тыс. упаковок фавипиравира. Суточная мощность производства антибиотика азитромицин сейчас составляет 2,2 млн упаковок. Антикоагулянт эноксапарин натрия ежедневно производится в количестве более 250 тыс. упаковок.

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что вопросы нехватки лекарств в регионах рассматриваются в ежедневном режиме, а решения и предложения передаются в оперативные штабы этих регионов, местные минздравы и губернаторам. В ведомстве напомнили, что пациенты, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно, должны обеспечиваться лекарствами бесплатно — на эти цели правительство выделило регионам более 5 млрд руб. «Таким образом, пациентам с COVID-19 нет необходимости приобретать препараты в аптечной сети», — резюмировали в Росздравнадзоре.

По данным службы, за 2020 год в гражданский оборот было выпущено более 1,1 млн упаковок фавипиравира, более 3,3 млн упаковок метилпреднизолона. По антибиотикам с действующим веществом левофлоксацин было выпущено более 28,2 млн упаковок, с веществом моксифлоксацин — почти 3 млн упаковок.

Автор: Егор Губернаторов.
При участии: Наталья Галимова, Евгения Лебедева.
Теги: лекарства , коронавирус , дефицит , ОНФ
Материалы по теме
В ВОЗ сообщили о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 ноября Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter