Регионам не хватает лекарств

ОНФ завершил мониторинг наличия противовирусных препаратов в аптеках страны

ОНФ завершил мониторинг наличия антиковидных лекарств в аптеках, промежуточные итоги которого ранее были доложены Владимиру Путину. Среди проблемных в этом смысле регионов — Мурманская и Пензенская области, Чечня и ряд других

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе мониторинга более 11 тыс. аптек во всех регионах России (результаты исследования есть у РБК) выявили значительный дефицит лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса.

В каких регионах самый серьезный дефицит

Острая нехватка противовирусных препаратов с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон была обнаружена в Мурманской области (препаратов нет в 66% аптек), в Камчатском крае (препараты отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесии (нет в 58% аптек).

Проблемы и с наличием антибиотиков. Так, лекарства с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в Пензенской области в 64% аптек, Чеченской Республике и Алтайском крае — в 35% аптек, в Ингушетии — в 26%.

В Чечне и Вологодской области в 88% аптек нет в наличии пероральных антикоагулянтов (в форме таблеток, капсул, растворов и т.д.) с действующими веществами ривароксабан, апиксабан. Тех же препаратов в Магаданской области не оказалось в 84% аптек.

По словам руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артема Бичаева, фармацевты в 64% аптек жаловались на несвоевременные поставки препаратов.

В целом по итогам мониторинга более 11 тыс. аптек эксперты ОНФ пришли к выводу, что препарат фавипиравир отсутствует в более 80% аптек, противовоспалительный препарат метилпреднизолон — в более 72%, антибиотики, содержащие моксифлоксацин, — в 65%, антибиотики с действующим веществом левофлоксацин — более чем в 61% аптечных сетей.

РБК направил запросы в региональные министерства здравоохранения.

Промежуточные результаты мониторинга наличия лекарств в аптеках были представлены 18 ноября на совещании под председательством Владимира Путина. По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, выходом из ситуации может стать решение президента о доставке бесплатных лекарств, применяемых при коронавирусе.

Какие еще проблемы обнаружил ОНФ

Другая проблема, выявленная ОНФ, — сложности с вызовом врачей на дом. Зачастую крайне сложно дозвониться в медучреждение, нередко врач приходит не в день сигнала о плохом самочувствии.

«По результатам нашего опроса в 49% случаев врач посетил больного в день вызова, в 26% — во второй и третий день, и в 25% случаев врач приходил либо сильно позже, либо люди сами пошли в поликлинику», — сообщал тогда Кузнецов. По его мнению, для решения этой проблемы нужно работать над транспортным обеспечением участковых врачей.

Еще одной проблемой является время госпитализации. Средний показатель — 49 минут, что, по версии ОНФ, приемлемо, но в некоторых регионах оно может доходить и до 2,5 часа. Для того чтобы решить эту проблему, в ОНФ предложили привлекать волонтеров, которые остаются на ночные дежурства, оформляют документацию и т.д.

Почему в регионах сохраняется дефицит лекарств

В начале ноября правительство после соответствующего поручения президента выделило регионам более 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Течение заболевания у таких пациентов не требует госпитализации. На том же совещании 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на середину ноября из этих средств было освоено только 1,6 млрд руб. 44 регионами. Президент резюмировал, что использование перечисленных средств идет медленно и руководителям регионов нужно принять меры по надлежащему обеспечению амбулаторных пациентов лекарствами.

Опрошенные РБК эксперты назвали несколько причин сохраняющегося дефицита лекарств в регионах — несмотря на выделение дополнительных бюджетных средств.

Прежде всего не все производственные площадки могут быстро отреагировать на ажиотажный спрос на препараты из методических рекомендаций Минздрава, фармотрасль оказалась не готова к перестройке мощностей, объясняет директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Кроме того, в России нет отлаженной системы взаиморасчета с аптеками по контрактам. «Возникает сложность с тем, кто и какие элементы цены препарата будет компенсировать, откуда будет компенсироваться региональная надбавка и т.д. К сожалению, нет каркаса системы, ее нужно создавать, а это дополнительное время», — говорит Попович. Она обращает также внимание на то, что нынешние темпы развития пандемии требуют быстрого проведения госзакупок, что в целом затруднительно.

Освоение выделенных средств в разных регионах идет с различным темпом, на него влияют технические вопросы, подтверждает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин. «Доведение денежных средств до конечного получателя и последующая закупка реализуются в несколько этапов, а это влияет на оперативность», — поясняет эксперт.

Что изменилось Как следует из мониторинга ОНФ, после доклада Владимиру Путину в некоторых регионах начали происходить изменения. В Вологодской и Курской областях начали доставлять бесплатные лекарства амбулаторным больным. В государственных аптеках Липецка также были проработаны вопросы поставок лекарств. В Костромской области местный оперативный штаб поручил выделить дополнительный транспорт из государственных и подведомственных организаций.

Как реагируют профильные ведомства

На прошлой неделе в Минпромторге РБК сообщили, что производители лекарств, применяемых при коронавирусе, вывели производство этих препаратов в приоритет: в частности, по запросу ведомства было выпущено 202 тыс. упаковок фавипиравира. Суточная мощность производства антибиотика азитромицин сейчас составляет 2,2 млн упаковок. Антикоагулянт эноксапарин натрия ежедневно производится в количестве более 250 тыс. упаковок.

В Росздравнадзоре РБК сообщили, что вопросы нехватки лекарств в регионах рассматриваются в ежедневном режиме, а решения и предложения передаются в оперативные штабы этих регионов, местные минздравы и губернаторам. В ведомстве напомнили, что пациенты, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно, должны обеспечиваться лекарствами бесплатно — на эти цели правительство выделило регионам более 5 млрд руб. «Таким образом, пациентам с COVID-19 нет необходимости приобретать препараты в аптечной сети», — резюмировали в Росздравнадзоре.

По данным службы, за 2020 год в гражданский оборот было выпущено более 1,1 млн упаковок фавипиравира, более 3,3 млн упаковок метилпреднизолона. По антибиотикам с действующим веществом левофлоксацин было выпущено более 28,2 млн упаковок, с веществом моксифлоксацин — почти 3 млн упаковок.