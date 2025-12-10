В США футболистка студенческой команды умерла в 19 лет

В США футболистка студенческой команды Клэр Трейси умерла в 19 лет

Клэр Трейси училась в Университете Райса в Хьюстоне с 2024 года, ее пригласили в местную футбольную команду еще в 2022-м, когда она выиграла чемпионат штата Висконсин среди школьниц. Причины смерти не называются

Футболистка Клэр Трейси из команды Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) скончалась в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения.

Тело студентки обнаружили 7 декабря.

Причина смерти не указана.

Трейси поступила в Университет Райса осенью 2024 года и изучала финансы.

Она согласилась выступать за команду университета еще в 2022 году. Перед этим она помогла команде академии Брукфилда выиграть чемпионат штата Висконсин, забив 43 гола и сделав 25 передач, пишет Chron.