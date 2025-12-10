 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,2 x 3,7 2 3,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,9 x 3,9 2 2,32 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,65 x 3,05 2 2,88 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,33 x 5,8 2 7,9 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,4 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,9 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

В США футболистка студенческой команды умерла в 19 лет

В США футболистка студенческой команды Клэр Трейси умерла в 19 лет
Клэр Трейси училась в Университете Райса в Хьюстоне с 2024 года, ее пригласили в местную футбольную команду еще в 2022-м, когда она выиграла чемпионат штата Висконсин среди школьниц. Причины смерти не называются

Футболистка Клэр Трейси из команды Университета Райса (Хьюстон, штат Техас) скончалась в возрасте 19 лет, сообщается на сайте учебного заведения.

Тело студентки обнаружили 7 декабря.

Причина смерти не указана.

Трейси поступила в Университет Райса осенью 2024 года и изучала финансы.

Она согласилась выступать за команду университета еще в 2022 году. Перед этим она помогла команде академии Брукфилда выиграть чемпионат штата Висконсин, забив 43 гола и сделав 25 передач, пишет Chron.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол
Материалы по теме
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года
Спорт
В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу погиб во время тренировки
Спорт
В Италии 25-летний велогонщик умер после сердечного приступа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 16:08
В России стартовали заказы на новый Honda Vezel от 2,77 млн руб. Авто, 16:29
Россияне стали чаще совершать «покупки для удовольствия» Радио, 16:29
Госдума отклонила проект о повышении штрафов за нарушения в сфере ЖКХ Недвижимость, 16:24
Медведев назвал число набранных за 2025 год контрактников Политика, 16:23
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА Спорт, 16:23
Суд арестовал экс-мэра Иваново Общество, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских автопроизводителей в демпинге Бизнес, 16:16
Какие возможности девелоперы видят в инфраструктурных инвестициях Москвы Отрасли, 16:16
Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла Общество, 16:11
Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по силе рубля на ближайший год Инвестиции, 16:10
Гонку Кубка России по биатлону перенесли из-за аварии на электросети Спорт, 16:08
Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению демографии в России Общество, 16:04
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в мегаполисах России Недвижимость, 16:02