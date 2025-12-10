 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
РФС опубликовал расписание мартовских матчей в плей-офф Кубка России

Стало известно расписание мартовских матчей в плей-офф Кубка России по футболу
ЦСКА и «Краснодар» сыграют между собой 4 и 17 марта, «Динамо» и «Спартак» — 5 и 18 марта. Матчи четвертьфиналов в «пути регионов» пройдут с 3 по 5 марта
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первые матчи полуфиналов «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России пройдут 4 и 5 марта, сообщила пресс-служба РФС.

ЦСКА и «Краснодар» сыграют между собой 4 и 17 марта, «Динамо» и «Спартак» — 5 и 18 марта.

На втором четвертьфинальном этапе «пути регионов» «Балтика» примет в Калининграде петербургский «Зенит» 3 марта, матчи «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) и «Крылья Советов» — «Оренбург» пройдут 4 марта, а тульский «Арсенал» сыграет с «Локомотивом» 5 марта.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Кубок России по футболу
