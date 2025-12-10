 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В Airbus предсказали эпоху треугольных самолетов через 30–40 лет

Гийом Фори
Гийом Фори (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Во второй половине XXI века конструкция пассажирских авиалайнеров претерпит фундаментальные изменения: вместо фюзеляжа с двумя крыльями у самолетов будет одно большое крыло, объединяющее пассажирский салон. Об этом в интервью немецкой Bild рассказал генеральный директор концерна Airbus Гийом Фори. Он уточнил, что новое поколение гражданских самолетов может появиться уже в следующие 30–40 лет.

«Для этого необходима определенная «ширина крыла» для размещения пассажиров, что лучше подходит для больших самолетов, чем для маленьких», — пояснил Фори.

Он отметил, что у таких лайнеров отсутствовали бы наружные окна пассажирского салона, зато самолеты «были бы значительно эффективнее, чем сегодня». Вдобавок они станут тише, чем сейчас.

В настоящее время аэродинамическая схема «летающее крыло» с отказом от традиционного фюзеляжа и хвостового оперения наиболее полно реализована на примере американского бомбардировщика B-2 Spirit, разработанного компанией Northrop Grumman. В результате конструкция этого самолета представляет собой одно большое, плавно изогнутое крыло. Кабина экипажа из двух пилотов находится в передней части центральной секции крыла.

Росавиация заявила, что уязвимость Airbus не коснется авиакомпаний России
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Глава Airbus также предсказал, как изменится коммерческая авиация не в столь отдаленной перспективе, а всего через несколько лет. Прежде всего будет больше прямых рейсов и меньше пересадок, а летать станет еще комфортней.

«На широкофюзеляжных самолетах, таких как A350, уже заметно более высокое давление в салоне и улучшенная влажность. После 10-часового полета вы заметно меньше устаете», — пояснил топ-менеджер.

Кроме того, пассажирский салон коммерческих лайнеров станет еще более цифровым.

«Это может привести к уменьшению количества экранов на спинках сидений и увеличению числа подключенных персональных устройств», — добавил Фори.

В конце ноября 2025 года по всему миру были отменены рейсы тысяч самолетов Airbus A320 из-за обнаруженной уязвимости к солнечному излучению. Выяснилось, что вспышки на Солнце могут искажать данные и вызывать сбой системы авиалайнера, из-за чего он может начать резко терять высоту. Компания объявила, что примет экстренные меры: обновит ПО и заменит бортовые компьютеры (ELAC) на A320.

