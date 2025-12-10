Призер Олимпиады оценил шансы Коростелева и Непряевой попасть на Игры

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и теперь смогут принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года

Александр Панжинский (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогут получить квоты на Игры-2026, выступив на третьем этапе Кубка мира в Давосе. Такое мнение «РБК Спорт» высказал серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский.

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе (Швейцария) с 12 по 14 декабря. На этих соревнованиях у российских лыжников будет возможность заработать очки, необходимые для квалификации на Олимпийские игры.

«Это, безусловно, очень хорошая новость, которую мы ждали много лет. И дождались в нужный момент, когда остается последний шанс отобраться на Игры и получить необходимые квоты. Коростелев и Непряева являются действующими обладателями Кубка России прошлого сезона. Савелий демонстрирует отличную готовность и на прошедшем Кубке России в Тюмени выиграл две из трех гонок, поэтому он сейчас несомненный лидер российских лыж в мужском зачете. <...> Задача была получить нейтральный статус до Давоса. Даже пробежав вполсилы, они получат эти квоты», — сказал Панжинский.

Панжинский подчеркнул, что, несмотря на текущую форму, Дарья Непряева также является одним из лидеров российских лыж и сохраняет шансы отобраться на Олимпиаду.

«Уверен, что с этой положительной новостью Даша быстрее наберет форму. Если не в Давосе, то на Олимпийских играх будет показывать наилучшие результаты. Сейчас, даже в неидеальной форме, она сумеет отобраться на Олимпиаду», — отметил Панжинский.

Сегодня, 10 декабря, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Также нейтральный статус получила фристайлистка Анастасия Таталина.

Теперь спортсмены смогут принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026 в Италии.