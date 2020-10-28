Стратегическое наступательное разоружение

Насколько эффективны инициативы Москвы в области контроля за ракетно-ядерным арсеналом

Владимир Путин предложил США активизировать диалог по контролю над вооружениями и отказаться от размещения ракет малой и средней дальности в Европе. По мнению экспертов, это может стать отправной точкой для новых договоренностей

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Что предложил российский лидер

В течение последних дней президент России Владимир Путин выступил с несколькими инициативами в области переговоров по контролю над вооружениями.

22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер сказал о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Вопрос, что лучше: сохранить действующий договор как он есть и начать все-таки об этом предметно говорить, в течение года постараться найти какой-то компромисс или утратить вообще этот договор и оставить и нас, США и Россию, и весь мир вообще практически без всякой правовой базы, ограничивающей гонку вооружений», — представил Путин альтернативы, подчеркнув, что считает второй вариант «неприемлемым».

Ранее, 16 октября, Путин направил США ноту с предложением продлить СНВ-3 без дополнительных условий как минимум на год. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал это предложение провалом, призвав Россию ограничить ядерные арсеналы в течение периода действия договора. Впоследствии Россия согласилась на это условие, а США заявили о готовности к ускорению переговоров и достижению компромисса в ближайшее время. «Мы идем на две значительные односторонние уступки США. Во-первых, соглашаемся на продление договора на один год вместо предпочтительных для нас пяти лет. Во-вторых, готовы принять (вместе с Вашингтоном) политическое обязательство о заморозке на данный период количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Срок действия СНВ-3 между Россией и США истекает в феврале 2021 года. Соглашение было заключено в 2010 году. По его условиям США и Россия должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подлодках и бомбардировщиках, — до 700 единиц.

В понедельник, 26 октября, Путин подкрепил предложения Москвы об отказе от развертывания вооружений, запрещенных утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), детальными инициативами — в частности, о возможных проверках ракет 9М729, уже размещенных в Калининградской области, в ответ на проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк41 на базах США и НАТО в Европе. «Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД», — пояснил он.

ДРСМД вступил в силу в 1988 году и запрещал разработку и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 5,5 тыс. км. В прошлом году США вышли из договора, обвинив Россию в развертывании ракет 9М729, что, по мнению Вашингтона, стало нарушением условия соглашения. Союзники по НАТО поддержали американцев. Россия указывала, что ракета 9M729 не нарушает параметры договора, и предъявляла Вашингтону встречные претензии по нарушению ДРСМД. После решения Вашингтона Москва также признала договор утратившим силу.

Почему предложения прозвучали сейчас

Что касается продления СНВ-3, то диалог по этому вопросу не прекращается, отметил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий. «Само заявление [Владимира Путина], пожалуй, и оказалось несколько неожиданным, но в целом укладывалось в переговорную формулу», — сказал он РБК. Россия и США активизируют обмен мнениями по мере приближения даты окончания договора, констатирует заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. По его мнению, Россия может демонстрировать готовность к переговорам в том числе и потому, что сами США проявляют большой интерес к этому вопросу. Как отметил Ознобищев, сначала президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости привлечь к переговорам Китай, но потом все-таки вернулся к идее переговоров на двухсторонней основе. «В итоге отчасти из-за неспешности США теперь пришлось спешить и нам», — сказал РБК Ознобищев. Он также обращает внимание на скорые президентские выборы в США: «Есть представление, что для России победа на выборах кандидата-демократа Джозефа Байдена будет более худшим вариантом, чем победа Трампа».

Инициативы Москвы в сфере ДРСМД также не являются новшеством, напомнил Баклицкий. «Сначала было предложение моратория, потом было разослано письмо всем членам НАТО и ведущим державам в связи с предложением о моратории, а сейчас вот публикуются эти разъяснения», — пояснил он. По мнению эксперта, заявления Путина во многом связаны с американскими выборами. «Администрация Трампа, скорее всего, не будет принимать решения и соглашаться на предложения, но если администрация сменится, то останется следующему руководству реагировать на российское предложение по мораторию», — говорит Баклицкий.

В более широком контексте риторика Путина может свидетельствовать о том, что Россия встала на более или менее традиционный путь, который был характерен для Советского Союза в завершающий период холодной войны, сказал РБК руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. «Такой подход подразумевает, что, обеспечивая на достаточном уровне свою национальную оборону, мы можем продвигать идеи мирного сосуществования и разоружения», — пояснил эксперт. Кроме того, добавляет Арбатов, в последнее время доверие к российскому руководству на Западе находится на очень низком уровне, а инициативы в области контроля за вооружениями — это всегда беспроигрышная карта. Арбатов добавил, что перспектива развертывания запрещенных ранее ДРСМД ракет в Европе реальна, учитывая, что страны Прибалтики, Польша и Румыния могут проявить готовность к тому, чтобы развернуть их на своей территории. «Это усугубит ситуацию, как это было в начале 1980-х годов, когда ракеты были размещены в Италии, ФРГ, Нидерландах», — говорит Арбатов.

Как отреагировали США и их союзники по НАТО

21 октября постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон заявила, что Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения по продлению на один год договора о СНВ-3 с заморозкой числа ядерных боеголовок. В Кремле уточнили, что встреча на уровне экспертов между Россией и США по теме продления договора пройдет уже в ближайшее время и что Вашингтон согласится на его продление без новых условий. Ознобищев полагает, что Трамп может заявить о договоренности с Путиным о продлении СНВ-3 в последние дни перед президентскими выборами в США. «Думаю, что Трамп скажет, что ему удалось договориться с Путиным о дальнейшем сокращении вооружений. Это будет чисто пропагандистский прием, чтобы использовать этот аргумент в президентской кампании, но следом за ним могут последовать и реальные переговоры», — отметил аналитик. Шанс на продление СНВ-3 до или после выборов действительно остается, сказала РБК директор программы России и Центральной Азии в Международной группе по предотвращению кризисов (International Crisis Group) Ольга Оликер. «Впрочем, полагаю, что фактор предвыборной кампании здесь не играет большой роли — американцы едва ли будут менять свое мнение о кандидате, основываясь на том, добьется ли он продления СНВ-3», — оговорилась она.

На предложение Путина о моратории на развертывание ракет в Европе и на введение механизма проверок в США пока не отреагировали. В Германии считают, что предложениям Москвы не стоит доверять. «Генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг <...> уже высказывался на эту тему. Поскольку Россия сама вышла из договора РСМД, то высказывания о возможном отказе генсек НАТО счел неправдоподобным. Мы присоединяемся к этой оценке», — заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Арбатов считает, что предложение Путина заслуживает интереса, особенно если оно имеет под собой реальную военную пользу. «Инициатива по ДРСМД, по сохранению если не буквы, то духа договора — это абсолютно правильный шаг, который в конечном итоге принесет плоды, вызовет со стороны Запада интерес», — прогнозирует он. «То, что было сказано Путиным, — реальная основа для договоренности о предотвращении новой гонки ракет средней и меньшей дальности на Европейском континенте, которая для России особенно опасна», — убежден Арбатов. Тот факт, что Путин упомянул крылатую ракету 9М729 и установки Мk41, которые, по мнению России, в одной связке, заслуживает интереса и создает видимость некоторого паритета, говорит Оликер. Впрочем, в НАТО утверждали, что ракеты 9M729 были развернуты и в других частях территории России, а вдобавок вооружения подобного типа легко перемещать по стране, отметила она. «Поэтому в конечном итоге полагаю, что предложение Путина недостаточно и может быть отвергнуто странами НАТО в нынешнем виде, хотя оно заслуживает интереса и может послужить отправной точкой для переговоров», — резюмировала эксперт.