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Политика ,  
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Россия не получила официальный ответ США на ноту по ядерному договору

Вид на здание Министерства иностранных дел России
Вид на здание Министерства иностранных дел России (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Нота была отправлена 16 октября, в ней было сформулировано предложение президента России Владимира Путина. «Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИДе, Россия предлагает продлить ДСНВ на один год, при этом Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. При этом в ведомстве отметили, что продление договора может быть реализовано только в случае отсутствия дополнительных требований со стороны США.

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В МИДе также указали, что выигранное время можно будет «использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему надеется на продолжение контактов с США по договору. Однако Песков отметил, что в настоящее время прогресс не наблюдается.

Путин 16 октября предложил США продлить ДСНВ «без всяких условий» как минимум на год. В ответ советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал предложение Путина «провалом». По его словам, российский лидер предлагает продлить договор без замораживания ядерного арсенала.

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Договор действует с февраля 2011 года и истекает в феврале 2021 года. По соглашению России и США договор может быть продлен еще на пять лет. Документ предполагает сокращение число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

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