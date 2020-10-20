Россия не получила официальный ответ США на ноту по ядерному договору

Вид на здание Министерства иностранных дел России (Фото: Артем Житенев / ТАСС)

Россия не получила официального ответа США на предложение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Нота была отправлена 16 октября, в ней было сформулировано предложение президента России Владимира Путина. «Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИДе, Россия предлагает продлить ДСНВ на один год, при этом Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. При этом в ведомстве отметили, что продление договора может быть реализовано только в случае отсутствия дополнительных требований со стороны США.

В МИДе также указали, что выигранное время можно будет «использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».