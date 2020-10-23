В НАТО определились с дополнительными мерами по сдерживанию России

В Брюсселе стартовали переговоры министров обороны стран Североатлантического альянса

Страны НАТО вложили дополнительные средства в закупку систем ПВО и истребителей для сдерживания России. При этом альянс, как заявил Йенс Столтенберг, поддерживает идею продления договора СНВ-3 между Россией и США еще на год

Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса MIM -104 Patriot (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

В НАТО снова отвечают России

Страны НАТО активизировали закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России. Об этом в четверг, 22 октября, заявил на пресс-конференции, посвященной результатам первого дня переговоров министров обороны стран НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (пресс-конференцию транслировали на сайте организации).

«Сегодня мы обсудили наращивание Россией ракетного потенциала, включая ракеты-носители ядерного заряда», — сказал он, назвав этот вызов «серьезным и сложным». «В ответ союзники приобретают новые противоракетные системы, такие как [американские] Patriot и [франко-итальянские] SAMP/T, и укрепляем потенциал в сфере обычных вооружений, <...> инвестируем в такие новые платформы, как военные истребители нового поколения», — сказал Столтенберг.

Страны НАТО обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действие после выхода из него США в августе 2019 года. Вашингтон обосновал свое решение тем, что Россия создала и испытывала ракету 9M729, подпадающую под ограничения договора. Россия нарушение договора отрицает. Впоследствии Москва подтвердила, что считает действие ДРСМД прекращенным по инициативе американской стороны. Как говорится в докладе о работе альянса в 2019 году, в ответ НАТО приступило к реализации комплекса мер, который включает в себя запуск программ по военной подготовке кадров, а также повышение интенсивности работы разведки и средств противоракетной защиты. «Альянс начал реализацию этих мер, но в то же время остается приверженным цели сохранения эффективного режима контроля над вооружениями», — утверждалось в докладе. Президент России Владимир Путин обращался к НАТО и странам — участницам блока с призывом ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ДРСМД ракет, но инициатива осталась без ответа. Как заявил Столтенберг в четверг, за последние 30 лет НАТО сократило объем ядерных вооружений в Европе на 90% и остается приверженным цели сокращения вооружений.

При этом в НАТО поддерживают инициативу о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией, истекающего в феврале 2021 года. В среду постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон заявила, что Москва и Вашингтон близки к заключению сделки по продлению на один год договора о СНВ-3 с заморозкой числа ядерных боеголовок. В России неоднократно отмечали, что готовы продлить СНВ-3 без всяких условий на год, однако Госдепартамент США настаивал на включении в договор дополнительных условий.

Во вторник МИД России заявил, что Москва согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления СНВ-3. «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в сообщении российского ведомства.

Военные бюджеты продолжают расти

Двухдневный саммит министров обороны НАТО, начавшийся в четверг, проходит в режиме видеоконференции. Главные темы — действия миссий альянса в Ираке и Афганистане, создание космического центра на базе Рамштайн в Германии и распределение финансового бремени между союзниками.

Оборонные расходы НАТО продолжают расти, несмотря на пандемию, которая ударила по экономикам европейских стран, а также по США и Канаде, следует из опубликованной альянсом в среду статистики. В целом в текущем году (статистика актуальна на 5 октября) страны НАТО потратили на оборону $1,03 трлн, из которых $717 млрд пришлись на США, остальное — на Европу и Канаду. В общей сложности в 2020 году расходы стран НАТО на военные нужды составили 2,85% от совокупного ВВП союзников — это на 0,3% выше, чем в 2019 году, и на 0,4% выше, чем в 2018-м. Опубликованные НАТО данные за 2019 и 2020 годы носят предварительный характер, уточняется на сайте альянса.

Как отметил Столтенберг, европейские члены НАТО и Канада в 2020 году увеличили оборонные расходы на 4,3% в реальном выражении (то есть с учетом инфляции). По словам генсека альянса, союзники продолжат наращивать инвестиции в мощности альянса и его операции по всему миру.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на увеличении трат европейских членов НАТО как на их собственную безопасность, так и на поддержание инфраструктуры альянса. В 2014 году на саммите НАТО союзники выразили намерение тратить на оборону не менее 2% от ВВП к 2024 году, и Трамп потребовал выполнения этих обещаний. На фоне давления США союзники стали тратить на оборону больше. Если в 2013–2014 годах расходы европейских членов НАТО и Канады на оборонные нужды сократились на 1,2 и 1% соответственно, то в 2016 году рост расходов европейских стран и Канады на оборону в реальном выражении составил 3%, в 2017-м — 5,7%, в 2018-м — 4,4%, в 2019-м — 3,66%, в 2020-м — 4,3%.

Наибольший прирост оборонных расходов в реальном выражении с 2014 по 2020 год продемонстрировали Литва (179,8%), Латвия (165,5%), Румыния (110,6%), Словакия (100,5%), Болгария (62,6%), Чехия (61,4%) и Турция (52,8%).