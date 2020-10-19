Пропуска разделили россиян пополам

Социологи изучили отношение населения к принимаемым властями мерам для борьбы с COVID-19

Если это поможет в борьбе с коронавирусом, большинство россиян готовы добровольно отдавать свои персональные данные государству. Но только 54% признали допустимым сбор данных для цифровых пропусков

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Большинство россиян считают допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом, а также использование правоохранительными органами алгоритма распознавания лиц для обеспечения безопасности. Так ответили соответственно 66 и 76% опрошенных, говорится в совместном исследовании Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, посвященном изучению социокультурных факторов инновационного развития России (документ есть у РБК).

Но только 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время эпидемии, чтобы контролировать перемещения граждан. 55% респондентов считают, что россияне сами должны выбирать, к каким данным у государства может быть доступ, даже если это ограничит возможности обеспечения общественной безопасности.

При этом только 30% россиян считают, что данные, собираемые государством, защищены. Чаще в этом уверены молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, а наиболее «недоверчивая» возрастная группа — люди 46–60 лет. Чем более образован человек, тем реже он считает, что его данные защищены: так полагают 43% людей с неполным средним образованием и 28% с высшим. Лишь 23% людей, которым хватает денег на питание, считают, что их данные защищены, а среди наиболее обеспеченных таких уже 41%.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье ввели систему цифровых пропусков: при выходе на улицу нужно было регистрироваться в специальном приложении и указывать причину выхода из дома. Уже с 11 мая пропускной режим был отменен в Москве, а чуть позже и в Подмосковье. Однако в связи с ростом случаев заражения с 15 октября власти Москвы объявили о новых правилах посещения клубов и баров. Их посетители должны отсканировать при входе специальный QR-код или отправить СМС на номер 7377 — если у кого-то из посетителей заведения впоследствии выявят COVID-19, всем, кто был с ним в одно время в том же месте, сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.

Как изменилось отношение россиян к технологиям в период эпидемии коронавируса — в материале РБК.

Как оценивали РВК и Институт национальных проектов провели телефонные опросы более 3 тыс. человек в Москве, Нижегородской и Томской областях, Пермском крае и Республике Бурятия в июле—августе этого года, а также интервью с экспертами в области регионального и инновационного развития, технологическими предпринимателями.

Некоторым технологиям стали больше доверять

43% респондентов согласились, что пандемия коронавируса и период самоизоляции повысили их готовность пользоваться новыми технологиями. В ходе опроса 24% респондентов заявили, что стали лучше относиться к дистанционным консультациям с врачом через специальную программу на компьютере или телефоне, 23% — к дистанционному обучению школьников, 20% — к устройствам, измеряющим состояние здоровья и автоматически передающим данные врачу. 8% респондентов заявили об улучшении своего отношения к постановке медицинского диагноза с помощью искусственного интеллекта, без участия врача.

В целом 55% опрошенных положительно относятся к роботам и искусственному интеллекту. Единственная технология, к которой россияне стали относиться хуже, — это вживление компьютерного чипа, соединенного с головным мозгом, для восстановления остроты слуха. В 2018 году спокойно или совершенно спокойно к этой технологии относились 37%, а в 2020 году — только 26%.

Причем те, кто был переведен на удаленный режим работы или учебы, заявляют об улучшении отношения к технологиям чаще остальных (56 против 43%). На отношение к дистанционному обучению школьников значимую роль сыграло наличие детей школьного возраста: среди респондентов из таких семей лучше к дистанционному обучению стали относиться 29%, а среди остальных — 20%.

Россияне уверены в отечественной вакцине

Половина опрошенных заявили, что будут «скорее спокойно» или «абсолютно спокойно» чувствовать себя при прививке от коронавируса вакциной российского производства, в то время как c вакциной иностранного производства будет спокоен только 31%. Основной фактор, влияющий на более положительное отношение к российской вакцине, чем к иностранной, — возраст: чем старше респондент, тем лучше он относится к отечественному продукту.

В середине августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас она проходит третий, завершающий этап клинических испытаний, в котором запланировано участие почти 40 тыс. добровольцев. Вакцина уже поступила в гражданский оборот. В середине октября было объявлено о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор».