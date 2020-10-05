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Генерала Ткачева перебрасывают на военных
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Газета
Генерала Ткачева перебрасывают на военных
Газета № 063 (3230) (0510) Политика,
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Генерала Ткачева перебрасывают на военных

В руководстве ФСБ ожидается масштабная ротация
Кандидатуру генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки. Во главе управления «К» он курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова
Иван Ткачев
Иван Ткачев (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Какие перестановки могут произойти в ФСБ

В сентябре на согласование в администрацию президента поступили документы об освобождении генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева от должности руководителя управления «К» в связи с переходом на другой пост, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Эту информацию подтвердили два других собеседника, близких к службе.

О том, что Ивана Ткачева переведут на другую должность внутри службы, также сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Собеседники РБК, близкие к спецслужбе, рассказали, что кандидатуру Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки ФСБ России (ДВКР). «На эту позицию также рассматривают двух других кандидатов, это представители органов контрразведки, оба — выходцы из Южного военного округа», — рассказал источник.

По словам одного из собеседников, кандидатуру Ткачева также рассматривают на позицию руководителя управления ФСБ по Санкт-Петербургу. «Около двух месяцев назад из управления «К» в Санкт-Петербург были переведены два сотрудника, которые считались доверенными лицами Ткачева», — рассказал источник.

По словам источника, близкого к спецслужбе, в администрации президента находятся документы на освобождение от должности с последующим переназначением генерал-полковника Николая Юрьева, руководителя ДВКР. Собеседник утверждает, что он может занять место руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, заменит первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.

Источники РБК в спецслужбах прогнозировали уход Смирнова еще в 2019 году после ареста сотрудников банковского отдела Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова. Генерал Смирнов среди прочего курировал работу СЭБ ФСБ и напрямую взаимодействовал с управлением «К». Тогда собеседники также называли наиболее вероятным кандидатом на место Смирнова генерала Королева.

Конечную конфигурацию руководителей спецслужбы определит лично президент, подчеркивают собеседники РБК.

РБК направил запрос в Центр общественный связей ФСБ и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Что такое ДВКР

Одно из самых засекреченных управлений ФСБ России. На сайте Agentura.ru говорится, что ДВКР, или третье управление, является подразделением центрального аппарата ФСБ, осуществляющим руководство органами безопасности в войсках.

В списке основных задач военной контрразведки указана контрразведывательная деятельность, направленная на выявление и пресечение разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств, а также отдельных лиц, преследующей цель нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

В феврале 2000 года Владимир Путин подписал указ «Об управлениях (отделах) ФСБ в вооруженных силах», расширяющий возможности особистов. Органы безопасности в войсках имеют право: устанавливать на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими на то согласие, в интересах обеспечения безопасности Вооруженных сил Российской Федерации.

Чем известен генерал Ткачев

Иван Ткачев является одним из самых влиятельных генералов спецслужбы. В представлении о присвоении в 2017 году Ивану Ткачеву звания генерал-майора, подписанном Путиным, говорилось, что он проработал в органах госбезопасности более 30 лет.

Известно, что до 2016 года Ткачев руководил шестой службой управления собственной безопасности ФСБ. В этот период сотрудники управления осуществляли оперативное сопровождение по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также бизнесмена Дмитрия Михальченко. Сотрудники УСБ ФСБ сыграли ключевую роль в деле экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова, который был задержан в 2014 году по делу о провокации взятки, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

В 2016 году Иван Ткачев возглавил управление «К». Об этом сообщал РБК со ссылкой на источники в спецслужбах. В этот период сотрудники управления участвовали в арестах министра экономразвития Алексея Улюкаева, главы Серпуховского района Александра Шестуна и миллиардера Зиявудина Магомедова. Под руководством Ткачева ведется оперативное сопровождение «кокаинового дела».

Управление «К» является подразделением Службы экономической безопасности ФСБ. Официально о его полномочиях ничего не сообщалось. Известно, что управление занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере.

В мае прошлого года бывшему руководителю банковского отдела управления «К» Кириллу Черкалину предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве — на сумму $850 тыс.

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: ФСБ , управление К , кадровые перестановки , Иван Ткачев , контразведка
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