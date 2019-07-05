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Среди налетчиков из ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства
Среди арестованных за вооруженный налет офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и Управления «К» оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Нападение произошло в банке отставного офицера ГРУ
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ОПГ из ФСБ

Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ майор «банковского» Управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162). Имена арестованных не разглашались.

Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам проверяется еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» (401-е место по размеру активов) на улице Ивана Бабушкина.

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По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного институт имени А.Ф. Можайского по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций). В офисе банка не ответили на вопросы РБК, переданные руководству.

Около десятка человек в масках и форменном обмундировании с нашивками «ФСБ» ворвались прямо в помещение банка. Угрожая оружием и демонстрируя постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий и удостоверения, они забрали наличность.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности. Собранную информацию передали в управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.

Как разрабатывали налетчиков

По словам трех источников РБК, знакомых с материалами дела, участником налета и одним из его вдохновителей оказался оперуполномоченный Управления «К» ФСБ Александр Карелин — внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Его задерживали прямо во дворе главного здания на Лубянке возле бюста создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Подозреваемому в разбое Карелину суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие проверяет задержанных сотрудников ФСБ на причастность к организованному преступному сообществу (ст 210 УК), разбоям (ст. 162), мошенничеству (ст. 159) и превышению должностных полномочий (ст. 286). В частности, офицеров проверяют на участие в серии похожих разбойных нападений.

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Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Окончательное решение о задержании офицеров спецслужбы согласовывалось с начальником Службы экономической безопасности ФСБ Сергеем Королевым, которому подчиняется Управление «К», и директором ФСБ Александром Бортниковым, утверждает источник РБК в ФСБ.

«Сотрудники УСБ ФСБ разрабатывали банду в течение года», — утверждает один из собеседников в службе. Другой источник в правоохранительных органах настаивает, что преступление раскрыли именно сотрудники МУРа. Затем помимо УСБ ФСБ подключилась 1-я служба ФСБ (служба контрразведывательных операций), которую в июне возглавил экс-начальник УСБ Алексей Комков.

При этом собеседнику РБК известно также о разработке больше года назад по подозрению в аналогичных преступлениях группы сотрудников центрального аппарата ФСБ, включая офицеров Оперативно-розыскного управления 2-й службы ФСБ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Тогда до возбуждения уголовного дела не дошло, однако в связи с этим расследованием подал в отставку начальник управления Игорь Щедрин, говорят собеседники РБК.

Авторы: Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков
Теги: УСБ ФСБ, ФСБ, разбой
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