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«Кокаиновое дело» ,  
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Дело о кокаине из посольства в Аргентине передали в другой суд

О причинах передачи дела из Солнцевского в Дорогомиловский суд Москвы информация пока не поступала
Уничтожение крупной партии наркотиков, обнаруженной в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, 21 августа 2018 г.
Уничтожение крупной партии наркотиков, обнаруженной в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, 21 августа 2018 г. (Фото: Claudio Santisteban / Zuma / ТАСС)

Уголовное дело о попытке контрабанды около 400 кг кокаина, обнаруженного в посольстве России в Аргентине, будет рассматриваться в другом суде.

«Дело передано в Дорогомиловский суд Москвы», — сообщили РБК в пресс-службе Солнцевского суда, где оно находилось до этого.

О причинах такого решения информация не поступала.

Как сжигали 389 кг кокаина из российского посольства в Аргентине
Фотогалерея 
<p>В феврале 2018 года <a href="https://www.rbc.ru/society/30/07/2018/5b5efc039a7947d566e05d59?from=materials_on_subject">стало известно</a> о найденных на территории российского посольства в Аргентине 12 чемоданах с 389&nbsp;кг кокаина. В ходе спецоперации были найдены контрабандисты, которые занимались переправкой наркотиков в Россию.</p>

Солнцевский суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу, оно находилось на стадии отбора коллегии присяжных. Теперь этим займется Дорогомиловский суд столицы.

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории школы при диппредставительстве в Аргентине министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала в феврале 2018 года. Тогда чемоданы с кокаином оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку. Спустя почти год груз был переправлен в Россию под контролем спецслужб — это было нужно, чтобы раскрыть всю цепочку контрабандистов. При этом в спецоперации использовался борт специального летного отряда (СЛО) «Россия», его маршруты совпадали с перемещениями главы Совбеза Николая Патрушева.

Изъятый кокаин сожгли в крематории в Аргентине, на процедуре присутствовали Буллрич и российский посол Дмитрий Феоктистов.

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Главного фигуранта «кокаинового дела» Ковальчука этапировали в Россию
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК

Следственный департамент МВД России заявил тогда, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. В Москве были арестованы трое обвиняемых по «кокаиновому делу»: это бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которых задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивали, что пытались переправить в Россию не наркотики, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, который был заменен на кокаин в результате провокации.

В июле 2018 года Ковальчука экстрадировали из Германии в Россию и отправили в спецблок «Матросской Тишины».

Авторы: Маргарита Алехина, Владислав Гордеев
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