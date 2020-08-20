Дело о кокаине из посольства в Аргентине передали в другой суд

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории школы при диппредставительстве в Аргентине министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала в феврале 2018 года. Тогда чемоданы с кокаином оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку. Спустя почти год груз был переправлен в Россию под контролем спецслужб — это было нужно, чтобы раскрыть всю цепочку контрабандистов. При этом в спецоперации использовался борт специального летного отряда (СЛО) «Россия», его маршруты совпадали с перемещениями главы Совбеза Николая Патрушева.

Изъятый кокаин сожгли в крематории в Аргентине, на процедуре присутствовали Буллрич и российский посол Дмитрий Феоктистов.

Следственный департамент МВД России заявил тогда, что кокаин принадлежал предпринимателю из Германии Андрею Ковальчуку, который с помощью российских сообщников планировал в дальнейшем перепродать его в Европе. В Москве были арестованы трое обвиняемых по «кокаиновому делу»: это бывший завхоз посольства Али Абянов, которому Ковальчук, по версии следствия, оставил груз на хранение и поручил организовать его отправку в Россию, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которых задержали, когда они пришли за грузом на склад МИДа в Москве. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивали, что пытались переправить в Россию не наркотики, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, который был заменен на кокаин в результате провокации.

В июле 2018 года Ковальчука экстрадировали из Германии в Россию и отправили в спецблок «Матросской Тишины».