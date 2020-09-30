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Отсрочка обернулась просрочкой
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Отсрочка обернулась просрочкой
Газета № 060 (3227) (3009) Финансы,
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Отсрочка обернулась просрочкой

В ЦБ вырос поток жалоб на несоблюдение банками кредитных каникул
В сентябре, по данным ЦБ, тема просроченных долгов стала самой популярной среди жалующихся на банки. На банковских форумах ряд заемщиков сообщают о возникновении просрочки по займам, несмотря на одобренные кредитные каникулы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Осенью россияне стали активнее жаловаться в ЦБ на проблемы с просроченной задолженностью, сообщил Банк России (.pdf). В период с 10 по 23 сентября в ЦБ поступило 11,3 тыс. обращений граждан, а на тему взыскания долгов пришлось 14,1% от общего количества обработанных жалоб. До этого основным поводом для обращения к регулятору были проблемы с погашением кредитов.

Банк России не раскрывает, как жалобы потребителей на просрочки связаны с динамикой реструктуризации кредитов. Однако уже в августе бюро кредитных историй «Эквифакс» зафиксировало рекордный прирост проблемных долгов в сегменте необеспеченных ссуд, писал РБК. Эксперты тогда связывали это с аннулированием кредитных каникул. По статистике ЦБ, банки начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений. Речь идет о долгах более чем на 9 млрд руб., всего под разные механизмы реструктуризации попали обязательства на 767 млрд руб.

На пике пандемии, в апреле—мае, многие потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации, замечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Такие ситуации провоцировали образование задолженности, о которой заемщики не знали. И, конечно, если потребитель не знает об изменениях, не получил нового графика платежей, то он будет обслуживать обязательства в соответствии со своими представлениями об условиях кредитных каникул», — заключает она. По словам Лазаревой, рост жалоб в ЦБ по теме просроченной задолженности также может быть связан с ухудшением экономической ситуации.

Почему право на отсрочку по кредиту нужно подтверждать

На фоне пандемии в России был принят закон (106-ФЗ), который позволяет гражданам до 30 сентября обратиться в банки или микрофинансовые компании за кредитными каникулами. Клиент может рассчитывать на отсрочку платежей на срок до шести месяцев с переносом выплат на будущее. Каникулами могут воспользоваться не все заемщики. Во-первых, сумма кредита должна подпадать под введенные лимиты, а во-вторых, гражданин должен подтвердить основания для отсрочки. На каникулы могут претендовать те, кто в период пандемии потерял работу, вышел на больничный или столкнулся с падением дохода более чем на 30%. У заемщика есть 90 дней с момента обращения за льготой на то, чтобы предоставить в банк подтверждающие документы.

В сентябре клиенты крупных банков стали чаще сообщать о возникновении просрочек по ссудам, хотя ранее они подавали заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию. На такую проблему на портале banki.ru, в частности, пожаловались заемщики Сбербанка (1, 2, 3, 4). Клиенты утверждают, что при обращении за кредитными каникулами получали уведомления от банка, что отсрочка одобрена, а сейчас узнали о допущенной просрочке. Некоторые пользователи подчеркивают, что направляли в банк документы, которые подтверждают основания для каникул, и получали от менеджеров Сбербанка заверения в том, что все в порядке.

Сбербанк отменял действие каникул тем клиентам, которые не смогли доказать основания для отсрочки по 106-ФЗ, — это и могло быть причиной возникновения у них просроченной задолженности, сообщил РБК представитель банка. По его словам, «Сбер» информирует клиентов о необходимости предоставить подтверждающие документы в день обращения, потом направляет «серию СМС-оповещений» и звонит с предложением перейти на собственную программу реструктуризации банка с отсрочкой еще на 30 дней. «Если клиент не принесет документы либо они не подтвердят право на каникулы, то банк вынужден будет начислить клиенту просрочку за все четыре месяца, которые клиент неправомерно пользовался каникулами», — поясняет механизм представитель Сбербанка.

Финансы
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В «Сбере» не считают, что в некоторых случаях клиенты могли быть не проинформированы об условиях каникул. Банк не раскрыл, какая доля обратившихся за послаблениями не смогла предоставить документы (ранее он относил к этой категории 18,5% заявителей).

Как другие крупные банки поступают с заемщиками без документов

  • Обращения по поводу просрочки находятся в пределах стандартных значений, говорит представитель ВТБ. «Банк информирует всех заемщиков о необходимых документах для подключения отсрочки — как на этапе обращения, так и при подключении и использовании каникул. С каждым клиентом проводится индивидуальная работа», — утверждает он.
  • Газпромбанк предлагает переход с каникул на собственную программу добросовестным заемщикам без необходимых документов, сообщил представитель банка. Он не раскрыл, по каким критериям определяется добросовестность клиента и его право на сохранение послаблений по кредиту.
  • Росбанк обрабатывает 100% всех поступающих обращений и не сталкивался с потерей заявок от претендентов на каникулы, говорит замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью банка Елена Дорофеева. По ее словам, рост жалоб от клиентов на возникновение просрочки не наблюдается.
  • Промсвязьбанк (ПСБ) также не фиксирует увеличения количества обращений, связанных с проблемными долгами, сообщил его представитель. В ПСБ это связывают с тем, что заемщики могли перейти с каникул по 106-ФЗ на собственную программу реструктуризации банка с более простыми требованиями. «Банк предоставляет каникулы и для тех заемщиков, чьи доходы сократились менее чем на 30%. Также в ПСБ предусмотрена возможность предоставления кредитных каникул без документального подтверждения снижения дохода заемщика», — пояснил его представитель.
  • Около 20% заявителей не могут подтвердить основания для отсрочки по кредитным каникулам, оценивает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Наша политика всегда повернута к заемщику — мы не пытаемся дополнительно начислять штрафы и пени, расторгать договоры, но считаем, что человек всегда может регулярно платить хотя бы самый небольшой платеж и не терять контакт с банком», — отмечает он. По словам Хотимского, Совкомбанк в четвертом квартале 2020 года начнет взыскивать задолженность с таких клиентов через суд.

Коллекторы уже ведут работу с должниками, которые вышли на просрочку в период с апреля по август, говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Отличительной особенностью (должников. — РБК) является то, что доля отказов платить по принципиальным соображениям находится на минимальном уровне и около 90% ссылаются на финансовые трудности и намереваются возобновить платежи сразу после восстановления платежеспособности», — подчеркивает собеседник РБК.

Еще весной кредитные организации предупреждали о сложностях, которые могут возникнуть при проверке претендентов на кредитные каникулы. Из-за серых зарплат клиенты не всегда могут с документами подтвердить падение доходов, указывали участники рынка. В июле ЦБ признал, что часть заемщиков может лишиться одобренных каникул из-за отсутствия необходимых документов. Регулятор предлагал банкам переводить таких клиентов на собственные программы реструктуризации кредитов.

Финансы
ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , потребкредитование , Просроченная задолженность
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