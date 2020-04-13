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Банки попросят права проверять счета претендентов на кредитные каникулы

Банки предложили использовать данные об операциях по счетам и картам претендентов на кредитные каникулы, чтобы быстро оценивать снижение их доходов. Другие методы требуют больше времени и не дают представления о теневых заработках
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, такой способ проверки информации о доходах россиян, помимо данных из Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР), мог бы помочь при принятии решений о кредитных каникулах по новому закону.

Создание подобной системы для всех игроков обсуждается в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Совет получил предложения от крупных розничных банков, подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин: «Они (предложения. — РБК) должны пройти обсуждение внутри совета, после чего мы направим консолидированную позицию в ЦБ».

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Параллельно тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России, говорит еще один собеседник РБК в банке из топ-20. Вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил, что участники рынка обсуждают вопросы транзакционного скоринга, добавив, что модель может подойти для оценки подавших заявки на кредитные каникулы.

Участие в обсуждении на разных площадках подтвердили в ВТБ, «Открытии», Тинькофф Банке и Совкомбанке.

Как работают кредитные каникулы

3 апреля в России был принят закон о кредитных каникулах для пострадавших от пандемии коронавируса и карантинных мер. Он позволяет физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу получить отсрочку платежей по кредитам до шести месяцев. На каникулы могут претендовать те, кто потерял работу, вышел на длительный больничный или столкнулся с падением доходов более чем на 30%.

Снижение дохода клиента сопоставляется с его среднемесячным доходом за 2019 год (месяцы с наибольшими и наименьшими поступлениями исключаются из расчета). Падение дохода более чем на 30% должно произойти в месяц, предшествующий обращению за кредитными каникулами. Подать заявление на льготу можно до 30 сентября 2020 года.

ЦБ также рекомендовал банкам предлагать заемщикам собственные программы реструктуризации долгов и ипотечные каникулы.

Проблемы банков в оценке доходов

По закону о кредитных каникулах у банка есть пять рабочих дней на принятие решения по заявке клиента. Кредитор может запросить у заемщика документы, подтверждающие ухудшение его финансового положения, но срок их предоставления — 90 дней. Банк также может запросить данные о доходах гражданина в ФНС и ПФР, но в этом случае он не может требовать дополнительных справок от клиента.

«Принимая решение о предоставлении или отказе в предоставлении мер поддержки, мы испытываем дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение», — говорит собеседник РБК в крупном банке. По его словам, многие заемщики имеют в том числе неофициальные источники дохода, а их изменения отследить по данным из ПФР и ФНС невозможно.

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Проблема касается не только проверки клиентов с серыми зарплатами, добавляет сотрудник другого банка из топ-10. Кредиторам сложно получить оперативные данные от госорганов и по заемщикам с официальными доходами — сведения в базах ФНС и ПФР отображаются с задержкой, подключение к некоторым сервисам в системе межведомственного взаимодействия занимает много времени.

«Сейчас [в базах ФНС и ПФР] доступен доход за 2019 год. По нему, очевидно, не понять, как он упал от коронавируса», — подтверждает еще один банкир.

Проблема получения информации о доходах заемщика от госорганов есть, отмечает директор департамента аналитического менеджмента Росбанка  Екатерина Алиева. «Нет единой «витрины» для сбора данных о всех доходах гражданина из государственных источников (совокупный доход гражданина). Каждый источник имеет свой регламент обновления данных. Есть нормативные ограничения по доступу, например военные пенсии», — перечисляет она. О технических ограничениях государственных сервисов также сообщили в ВТБ, Совкомбанке и Тинькофф Банке.

Кредитные организации уже обратились в правительство с просьбой расширить им доступ к базам госорганов. Письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила Ассоциация банков России (есть у РБК).

Главная сложность при предоставлении кредитных каникул — проверка факта снижения зарплаты или потери работы, признает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «В условиях, когда работодатель закрыл офис или производство на карантин, невозможно получить документ, подтверждающий сокращение дохода или увольнение, что является необходимым условием предоставления платежных каникул. В результате ряд клиентов банков не имеет возможности такие каникулы получить», — поясняет Лагуткин.

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В период с 20 марта по 7 апреля кредиторы удовлетворили лишь 15% обращений о реструктуризации, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это данные по собственным программам банков, которые отслеживает ЦБ, результатов обработки заявок по законодательным кредитным каникулам пока нет.

Метод оценки доходов по транзакциям

Крупные банки предлагают создать инфраструктуру, которая позволит моделировать оценку дохода заемщика в зависимости от его операций по картам, выпущенным всеми банками, и от движения средств по счетам.

Идея напоминает проект «Эквифакса», запущенный в прошлом году с крупными банками и платежными системами Visa и Mastercard, — он позволял бы банкам учитывать не только официальные, но и теневые доходы. Проект предполагает, что банки передают в БКИ данные о держателях карт и номера самих карт в зашифрованном виде, на их основе создается уникальный номер пользователя, и платежные системы собирают данные о платежах в привязке к этому идентификатору, без имени клиента. Узнать оценку дохода клиента в БКИ банки смогут только с согласия самого заемщика.

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«В прошлом году обсуждалось использование подобной системы для расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), сейчас к теме решили вернуться в контексте кредитных каникул», — поясняет собеседник РБК в банке из топ-20. «Эквифакс» продолжает работу над проектом с крупными банками, но не знает о поступивших в НСФР предложениях, сказал РБК представитель бюро. В НСПК и Visa отказались от комментариев. В Mastercard подтвердили участие в рабочей группе АБР.

На базе НСФР обсуждается более комплексное решение — помимо карт, предлагается учитывать операции по банковским счетам. «С точки зрения реализации она (инициатива. — РБК) более сложная, поскольку нет агрегатора всех движений по счетам заемщика, кроме межбанковских переводов», — поясняет источник РБК. По его мнению, оператором здесь мог бы стать ЦБ, в частности департамент национальной платежной системы. Сама идея проста, считает банкир, по каждому заемщику регулятор собирает информацию о всех действующих счетах во всех банках и агрегированную информацию о движении по счету раз в месяц, на основании этой информации рассчитывается доход либо изменение дохода по заемщику.

«Все банки примерно понимают, что такой проект улучшит детализацию [оценок дохода], но все зависит от того, как эту инициативу воспримет ЦБ», — признает другой источник РБК.

Альтернатива от ЦБ

В информационном письме о кредитных каникулах ЦБ указал, что банки могут проверять факт снижения дохода заемщиков на основе данных о движении средств по счетам. Этот способ применим для зарплатных  клиентов или тех, кто получает через банк пенсию. «Это касается в основном самых крупных банков, в которых сосредоточены зарплатные  счета и счета так называемых самозанятых, кому переводят по номеру телефона или по номеру карты за его работу», — говорит один из собеседников РБК.

Представитель ЦБ сообщил РБК, что Минкомсвязь, ФНС и другие заинтересованные госорганы «прорабатывают вопрос получения финансовыми организациями сведений в электронном виде, в том числе с использованием ЕПГУ [портала «Госуслуги»] и инфраструктуры Цифрового профиля». «Банк России участвует в этой работе и уже направил свои предложения в соответствующие министерства и ведомства», — добавил он.

Плюсы и минусы подхода

  • «Оценка [дохода] по транзакциям — подход перспективный. Он может существенно сократить сроки принимаемых решений о предоставлении кредитных каникул», — говорит член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева. Она считает, что такой подход выгоден и клиентам — им не придется тратить время на сбор документов.
  • Тинькофф Банк также считает методику перспективной. «Во-первых, это объективная информация, которую сложно фальсифицировать. Во-вторых, это оперативная информация, то есть вы сразу же можете видеть изменения в поведении заемщика и сможете принять нужные меры. В-третьих, первые тесты модели показали, что оценки достаточно точны для контроля кредитного риска», — перечисляет представитель банка.
  • Инициатива участников рынка требует глубокой проработки и времени, замечает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Но банк поддерживает внедрение «любых методологий, позволяющих получить актуальную и корректную информацию о доходах клиентов».
  • Альтернативный подход к оценке дохода неприменим для кредитных каникул, не соглашается Алиева из Росбанка: «Математические модели предсказания дохода заемщика на основе расходных транзакций не решат проблему подтверждения снижения доходов заемщика для целей каникул. Банк должен быть уверен в информации на 100%, принимая решение по заявке в соответствии с критериями федерального закона по кредитным каникулам».
  • В Промсвязьбанке считают, что создание единой инфраструктуры для скоринга по транзакциям займет слишком много времени. «Наиболее простой путь — это налаживание автоматизированного обмена данными с госорганами», — отмечает представитель ПСБ.
  • Подобная инфраструктура может быть создана в достаточно сжатые сроки при наличии согласованной позиции ключевых игроков на рынке, считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.
  • На разработку минимально жизнеспособного продукта потребуется два-четыре месяца, уверен директор по продукту компании «Интеллектуальный резерв» Станислав Обидин. Стоимость разработки (система управления базами данных + сервер приложений) эксперт оценивает в $12,6 млн. «Прежде чем создать такую мощную систему, придется решить вопрос безопасности, иначе персональные данные и данные по счету могут попасть в руки мошенников», — предупреждает Обидин. Он не считает, что подобная система будет отражать полную картину платежеспособности заемщиков, особенно в кризис. «Население из-за опасений может начать хранить деньги не в банках, а наличными», — напоминает эксперт.
Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: банки, кредиты, платежи
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