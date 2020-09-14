ЦБ сообщил о повторном оформлении россиянам кредитных каникул

С конца августа банки стали получать больше заявлений от клиентов на реструктуризацию кредитов. Одна из причин — повторные обращения от заемщиков, которым до этого были аннулированы каникулы по госпрограмме

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Российские банки стали получать больше заявлений от граждан на реструктуризацию долгов, следует из статистики Банка России (.pdf).

В период с 27 августа по 9 сентября организации обработали 72 тыс. обращений от заемщиков, по сравнению с предыдущими двумя неделями замеров поток заявок вырос на 7,5%. Одна из причин активизации клиентов — потеря ранее одобренных кредитных каникул и необходимость получения новых, отмечает ЦБ.

С апреля российские заемщики могут получить отсрочку по выплате обязательств двумя способами: с помощью кредитных каникул по федеральному закону (106-ФЗ) или собственных программ банков. В первом случае реструктуризация возможна, если клиент из-за пандемии коронавируса лишился работы, вышел на длительный больничный или потерял более 30% ежемесячного дохода. Чтобы подтвердить основания для выхода на каникулы по 106-ФЗ, заемщик должен предоставить документы в течение 90 дней после начала действия отсрочки. Если этого не происходит, банк по закону может отменить действие каникул и начислить клиенту недоплаченные проценты, штрафы и пени.

Кредиторы еще весной предупреждали, что значительная доля клиентов, получивших реструктуризацию по госпрограмме, не смогут предоставить в банки необходимые документы. Сбербанк, например, оценивал, что 18,5% его клиентов, которые обратились за отсрочкой, не смогли подтвердить основание для нее.