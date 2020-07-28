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Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов

Не всем заемщикам, попросившим о кредитных каникулах по госпрограмме, удается подтвердить падение дохода, сообщили РБК в крупных банках. В частности, в Сбербанке нужные документы не предоставили 18,5% обратившихся за отсрочкой
Сбербанк SBER ₽216,9 +0,43% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Почти каждый пятый заемщик, обратившийся в Сбербанк за кредитными каникулами, не предоставил документы, подтверждающие падение дохода, сообщил РБК вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев. Требование подтвердить падение дохода более чем на 30% в месяц в период пандемии заложено в федеральном законе о кредитных каникулах для населения. Подтверждение необходимо, чтобы льготный период не был признан просрочкой.

«С момента запуска государственной программы кредитных каникул по 106-ФЗ в Сбербанк было подано более 80 тыс. заявок от клиентов — физических лиц на сумму более 30 млрд руб., и на данный момент 15 тыс. заемщиков не предоставили необходимые подтверждающие документы о снижении своего дохода», — сообщил Дегтярев. Подтвердить падение доходов не смогли около 18,75% заемщиков, обратившихся в Сбербанк за отсрочкой выплат.

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что всего за реструктуризацией кредитов в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года обратились почти 500 тыс. клиентов. В целом программы реструктуризации банков оказываются популярнее государственных кредитных каникул. По данным ЦБ, с начала пандемии 2,2 млн человек попросили банки о реструктуризации и кредитные организации одобрили 1,3 млн заявлений. За каникулами на основании закона обратились 332,2 тыс. граждан. ЦБ не раскрыл число удовлетворенных заявок, уточнив лишь, что речь идет о 64,2% от рассмотренных.

Как устроена госпрограмма

Госпрограмма кредитных каникул была запущена в апреле на фоне снижения доходов россиян из-за кризиса и карантинных ограничений. Заемщики получили право до 30 сентября 2020 года обратиться в банк с просьбой получить отсрочку платежей. Программа распространяется на небольшие кредиты: установленный правительством лимит по потребительским займам — 250 тыс. руб., кредитным картам — 100 тыс. руб., автокредитам — 600 тыс. руб. Лимиты по ипотеке для Москвы составляют 4,5 млн руб., для Петербурга и Дальнего Востока — 3 млн, для остальных регионов — 2 млн.

Банк в течение пяти дней после обращения предоставляет заемщику льготный период на срок до шести месяцев. Клиент сам устанавливает его длительность. Каникулы не означают прощения процентных платежей: выплатить их нужно будет после погашения кредита.

После начала каникул у заемщика есть 90 дней, чтобы подтвердить, что его доходы за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизились более чем на 30%. Если подтвердить этот факт не удастся, льготный период будет отменен, а у клиента банка появится просрочка и испортится кредитная история.

Для подтверждения падения дохода нужно предоставить справку о доходах, сведения о регистрации в качестве безработного, листок нетрудоспособности или другие документы. Чтобы иметь представление о реальных заработках заемщиков, банки предлагали властям разрешить им оценивать их доходы по движению средств на счетах, но инициатива не была поддержана. Центральный банк предложил рынку свой вариант разрешения ситуации, когда клиенты не могут документально подтвердить падение доходов: переводить таких заемщиков на собственные программы реструктуризации, чтобы избежать чрезмерного роста просроченной задолженности.

Варианты для неспособных подтвердить падение доходов

  • «Клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для предоставления документов, крайне важно поспешить и предоставить их в срок», — обращает внимание Дегтярев. В противном случае банки вынуждены будут отменить льготный период, напоминает он: «Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул».
  • В Промсвязьбанке сейчас менее 15% заемщиков с кредитными каникулами затруднились подтвердить снижение доходов в установленном 106-ФЗ порядке, сообщил РБК директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. Клиентов, не подтвердивших снижение дохода, банк оповещает по СМС, а затем связывается с ними по телефону. «Мы предлагаем переоформить каникулы по собственной программе банка. В июле этой опцией воспользовались пока незначительное число заемщиков», — рассказал Точеный. Всего в ПСБ за получением кредитных каникул по госпрограмме обратились почти 2,2 тыс. заемщиков, а в рамках собственных программ банка — более 12 тыс.
  • В пресс-службе банка «Ак Барс» РБК сообщили, что 7% заемщиков, вышедших на каникулы, не смогли подтвердить основания для их применения. Им предлагается собственная программа банка по реструктуризации кредитов.
  • В пресс-службе ВТБ РБК сообщили, что льготным периодом по 106-ФЗ воспользовались 28,3 тыс. человек на 30,7 млрд руб., не уточнив, столкнулись ли часть из них с описанной проблемой. На обратившихся за каникулами по госпрограмме приходится около 9% по количеству и 12% по сумме из общего объема кредитных каникул, которые подключили заемщики ВТБ. «В случаях, когда параметры предоставленного кредита не соответствуют условиям в рамках 106-ФЗ или клиенты не могут предоставить подтверждающие документы, банк рекомендует им воспользоваться собственными программами», — отметили в ВТБ.
  • В Райффайзенбанке в случае возможных задержек с предоставлением документов, подтверждающих снижение дохода, готовы подождать, заявил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента банка Алексей Крамарский: «В основном отказ от кредитных каникул случается по двум причинам: либо сумма кредита не соответствует критериям государственных программ (106-ФЗ), либо самого клиента не устраивают предлагаемые условия». Всего в Райффайзенбанке получили около 12 тыс. заявок на каникулы по потребительским кредитам и кредитным картам, из них одобрено около 5 тыс.
  • В остальных банках из топ-15 не ответили на запрос РБК.
Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: Центральный банк, кредит, пандемия
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