Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов

Не всем заемщикам, попросившим о кредитных каникулах по госпрограмме, удается подтвердить падение дохода, сообщили РБК в крупных банках. В частности, в Сбербанке нужные документы не предоставили 18,5% обратившихся за отсрочкой

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Почти каждый пятый заемщик, обратившийся в Сбербанк за кредитными каникулами, не предоставил документы, подтверждающие падение дохода, сообщил РБК вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев. Требование подтвердить падение дохода более чем на 30% в месяц в период пандемии заложено в федеральном законе о кредитных каникулах для населения. Подтверждение необходимо, чтобы льготный период не был признан просрочкой.

«С момента запуска государственной программы кредитных каникул по 106-ФЗ в Сбербанк было подано более 80 тыс. заявок от клиентов — физических лиц на сумму более 30 млрд руб., и на данный момент 15 тыс. заемщиков не предоставили необходимые подтверждающие документы о снижении своего дохода», — сообщил Дегтярев. Подтвердить падение доходов не смогли около 18,75% заемщиков, обратившихся в Сбербанк за отсрочкой выплат.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что всего за реструктуризацией кредитов в кризисный период с конца марта по середину июля 2020 года обратились почти 500 тыс. клиентов. В целом программы реструктуризации банков оказываются популярнее государственных кредитных каникул. По данным ЦБ, с начала пандемии 2,2 млн человек попросили банки о реструктуризации и кредитные организации одобрили 1,3 млн заявлений. За каникулами на основании закона обратились 332,2 тыс. граждан. ЦБ не раскрыл число удовлетворенных заявок, уточнив лишь, что речь идет о 64,2% от рассмотренных.