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Газета
Мобилизация в ответ на конфронтацию
Газета № 058 (3225) (2809)
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Мобилизация в ответ на конфронтацию

Армения и Азербайджан возобновили активные боевые действия в Нагорном Карабахе
Утром в воскресенье на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Азербайджан также ввел военное положение. Эксперты допускают дальнейшую эскалацию конфликта
Фото: Armenian Defense Ministry / AP
Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Главное к 9:00

  • Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник, 28 сентября, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, Армения добилась больших успехов, данные о потерях армянской армии, объявленные в Баку, не соответствуют действительности.
  • Военное руководство Азербайджана заявило, что во время боев в Нагорном Карабахе убито более 550 военнослужащих Армении. В Баку заверили, что армия Армении потеряла 22 единицы бронетехники, включая танки, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана потеряли около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе. Уничтожено 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников.
  • Больницы Армении прекратили плановый прием пациентов после введения военного положения в стране. Врачи будут проводить только реанимационные мероприятия и оказывать экстренную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.
  • Самопровозглашенная республика Нагорный Карабах в ходе боев потеряла позиции на юге страны, жертвами обострения конфликта уже стали десятки человек, заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он пообещал вернуть потерянные территории.
  • Пашинян выступил с обращением к народу и назвал действия Баку объявлением войны.
  • В Армении и непризнанном Карабахе объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Армении призвали в армию военнослужащих запаса до 55 лет. В Азербайджане также ввели военное положение.

Что случилось

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои.

Об обстреле Азербайджаном города Степанакерт и других населенных пунктов Нагорного Карабаха из систем залпового огня «Град» рассказал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.

Армения и Азербайджан обвинили в нарушении перемирия друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

По данным Минобороны Азербайджана, около 6:00 по местному времени (7:00 мск) войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. Речь идет о селе Гапанлы Тертерского района, селах Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, селах Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. «Среди мирного населения имеются убитые и раненые», — говорится в сообщении Баку.

В Минобороны Армении, в свою очередь, возложили всю ответственность за столкновения на Азербайджан. По данным Еревана, армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы и первой начала обстрел территории Нагорного Карабаха. Военные силы Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах. Баку подтвердил потерю одного вертолета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и пострадавших среди мирного населения и азербайджанских военных. «Их кровь не останется неотомщенной», — заявил он и добавил, что армии Азербайджана удалось уничтожить большое количество техники военных сил Армении.

Нагорный Карабах ввел военное положение. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. «По решению правительства в Армении объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал премьер Армении Никол Пашинян у себя в Facebook. Всех, кто имеет отношение к войскам страны, призывают явиться в территориальные военные комиссии.

Как отреагировало международное сообщество

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. В телефонном разговоре с премьером Армении Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить военные действия и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Турция поддержала в конфликте Азербайджан: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает Ереван за нарушение перемирия.

Когда обострился конфликт

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Карабах, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.

Что будет дальше

Нынешняя эскалация — самая серьезная с войны 1992–1994 годов, констатировал в разговоре с РБК глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян. «Фактически речь идет о полномасштабной войне — конфликт проистекает не в режиме локальных столкновений, а проходит по всей линии соприкосновения», — отметил он. По словам Нерсисяна, существует два сценария развития событий. Первый, наиболее вероятный сценарий предполагает свертывание боевых действий, в том числе из-за давления третьих игроков, не желающих эскалации, считает эксперт. Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий, при котором конфликт может выйти из-под контроля. «Сохраняется риск эскалации и вовлечение в конфликт территории Армении, а также не исключено, что и третьих игроков — в частности, Турции», — отметил Нерсисян. «Мы видим, что Анкара еще с июльской эскалации очень активно внедрилась в нагорно-карабахский конфликт и от уровня губернаторов до уровня чиновников звучат призывы оказать помощь Азербайджану и отомстить Армении», — пояснил аналитик.

Несмотря на столкновения, стороны едва ли обладают ресурсами для полномасштабной и долгосрочной войны, сказал РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя экономика Азербайджана довольно стабильна, перспектива военных действий по всей протяженности границы до победного конца — очень затратное предприятие с точки зрения и людских ресурсов, и финансовых затрат», — полагает эксперт. Таким образом, считает Притчин, нынешние действия Баку, скорее всего, преследуют тактические цели, а именно — возвращение части территорий Азербайджана. «Министерство обороны страны сообщает, что удалось вернуть до десяти сел в азербайджанских районах, которые были под контролем Армении», — обратил внимание он.

Тем не менее риски продолжения конфликта остаются актуальными, убежден Притчин. Во-первых, масштаб военной мобилизации сторон приобрел довольно внушительный характер. Во-вторых, опасность эскалации повышает недопустимость каждой из сторон выглядеть проигравшей стороной конфликта, добавил аналитик. «В частности, успехи, о которых рапортует Азербайджан, не могут остаться без ответа со стороны Армении и ее попыток вернуть эти территории и нанести противнику ощутимый ущерб», — отметил Притчин. Правительству Армении важно «отыграться» за операцию Азербайджана, учитывая сложное положение нынешнего руководства страны на внутриполитической арене.

Что касается третьих сторон, очевидно, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и наращивать свое влияние в Кавказском регионе. Россия же оказывается в сложной ситуации, так как является ключевым игроком как в контексте трехстороннего формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Россия — Армения — Азербайджан), так и в формате ОБСЕ, где стороны пытаются выработать компромиссы при поддержки Франции и США», — отметил Притчин. Кроме того, у Москвы сейчас нет прямых рычагов воздействия на стороны, уточнил он.

Авторы: Елизавета Антонова, Кирилл Сироткин, Евгений Пудовкин.
Теги: Армения , Азербайджан , Нагорный Карабах , конфликт , обстрел , Ильхам Алиев , Никол Пашинян ...
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