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По Джонсону ударил ирландский бумеранг
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По Джонсону ударил ирландский бумеранг
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По Джонсону ударил ирландский бумеранг

Джо Байден раскритиковал игнорирование Лондоном его обязательств перед ЕС
Фаворит президентской гонки в США Джо Байден пригрозил заблокировать торговые переговоры с Британией, если Лондон решится нарушить ранее данные ЕС обещания, используя положения нового законопроекта о внутреннем рынке страны
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Как Байден вмешался в спор Лондона и Брюсселя

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.

В частности, Байден выступил против законопроекта, внесенного британским правительством в парламент, который может повысить риски возникновения жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. «Соблюдение [Белфастского] соглашения и избежание жесткой границы — условие для любых договоренностей о торговле между США и Соединенным Королевством», — написал Байден в Twitter.

Белфастское соглашение было подписано при посредничестве США в 1998 году. Брюссель тоже считает содержание британского законопроекта недопустимым. Ранее Евросоюз пригрозил Лондону судебными тяжбами, если там не откажутся от внесенного закона.

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Госсекретарь Майк Помпео заявил в четверг, что соглашение о свободной торговле США с Британией будет заключено «в не самое отдаленное время», однако не назвал точного графика переговоров. Президент США имеет право вести торговые переговоры с другими странами, но для реализации соглашений требуется одобрение конгресса. В нынешнем созыве конгресса демократы контролируют большинство кресел в палате представителей. Кандидат от демократов Байден также является фаворитом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре.

Что привело к скандалу между Британией и ЕС

Вызвавший скандал законопроект, внесенный правительством Джонсона в палату общин в первой декаде сентября, посвящен регулированию внутреннего рынка страны после 2021 года и призван гарантировать, что, после того как законы Евросоюза перестанут действовать на территории Соединенного Королевства, все части королевства будут следовать новым, общим правилам в сфере торговли товарами и услугами. Хотя Британия формально покинула ЕС 1 января, законы ЕС продолжают распространяться на территории всего королевства до 31 декабря. Это было сделано, чтобы дать сторонам больше времени для подготовки юридической базы нового формата сотрудничества в торговле и других сферах. Британия и ЕС планируют достигнуть окончательных договоренностей об их отношениях после Brexit до 1 января 2021 года.

Законопроект, уже прошедший два из трех чтений в палате общин и теперь ожидающий рассмотрения палатой лордов, предоставляет правительству полномочия предотвращать возникновение торговых барьеров между регионами страны — Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Речь о том, что, во-первых, королевство сможет само определять правила господдержки предприятий на своей территории, а во-вторых, сумеет предотвратить появление границ и пошлин при движении товаров между регионами — в частности, между Северной Ирландией и другими частями страны.

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Однако это идет вразрез с ранее заключенными Лондоном и Брюсселем договоренностями, согласно которым ряд правил ЕС может продолжить распространяться на территорию граничащей с Ирландией Северной Ирландии, которая получит особый регуляторный статус. В Брюсселе неоднократно заостряли внимание на том, что товары, переправляющиеся из Северной Ирландии в Ирландию, не должны противоречить европейским стандартам. В противном случае между двумя Ирландиями может появиться жесткая граница с инфраструктурой для проверок завозимой в ЕС продукции, а это, в свою очередь, вредит реализации Белфастского соглашения.

Белфастское соглашение, или Соглашение Страстной пятницы, было подписано британским и ирландским правительствами в 1998 году, чтобы положить конец конфликту между католиками-сепаратистами и сторонниками унии с Британией. Договор определяет условия для распределения власти между политическими силами Северной Ирландии, выступающими за объединение с Республикой Ирландия, и силами, желающими оставаться в составе Соединенного Королевства. В нем также содержатся положения о демилитаризации пограничной зоны.

Чем стороны грозят друг другу

В Евросоюзе назвали поведение британского кабинета недопустимым. Инициатива британского правительства является грубым нарушением данных им ранее обязательств, а поэтому ЕС будет готов задействовать санкции, если Лондон воспользуется положениями нового законопроекта, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что соглашения между Британией и ЕС, содержащие положения о Северной Ирландии, были утверждены парламентами обеих сторон и не могут быть нарушены. «Это вопрос законности, доверия и добросовестности», — сказала она.

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К критике также присоединились соратники Джонсона по правящей Консервативной партии. Бывший министр юстиции Джеффри Кокс посетовал, что действия властей роняют международный престиж страны. Из-за билля в отставку подали три члена правительства.

В британском правительстве признали, что положения нового законопроекта нарушают международное право, но только в очень узком смысле. В среду вечером, 16 сентября, Джонсон согласился смягчить положения законопроекта. Он оставил в документе положения, которые нарушают договоренности с ЕС, но уточнил, что они могут быть использованы только в случае нарушения Брюсселем его обязательств и при попытках подорвать целостность королевства. Кроме того, Джонсон обещал, что эти положения будут задействованы лишь с одобрения парламента. Впрочем, в ЕС и эту версию считают недопустимой, а потому могут выдвинуть в отношении Лондона юридические претензии, сказал газете The Financial Times чиновник в союзе.

Британия и ЕС не могут достигнуть прогресса в переговорах уже несколько месяцев и постоянно обвиняют друг друга в неуступчивости. Британия хочет строить экономические отношения с ЕС на базе поверхностной торговой сделки — наподобие тех, что союз ранее заключил с Канадой. Это даст Британии максимальную автономию в сфере либерализации торговли с третьими странами, а также в сфере помощи бизнесу внутри страны. В Брюсселе настаивают на применении части регламентов ЕС на территории королевства даже после Brexit, что должно предотвратить демпинг со стороны Лондона и воспрепятствует размыванию европейских стандартов качества.

Придут ли Лондон и Брюссель к компромиссу

Эксперты и политики считают, что соглашение Британии и ЕС все еще возможно, а поведение Джонсона — попытка оказать давление на Брюссель и повысить свой престиж в глазах сторонников. Пригрозив нарушить данные им ранее обязательства, Джонсон пытается или надавить на ЕС, или укрепить свои позиции, чтобы затем все-таки пойти на уступки Брюсселю, считает профессор Университета королевы Марии в Лондоне Тим Бэйл. По его мнению, ЕС едва ли пойдет на компромиссы, а поэтому Джонсон, скорее всего, в итоге смягчит свою позицию.

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Британскому премьеру очень нужно соглашение с ЕС, чтобы преподнести его как успех своего премьерства — особенно на фоне неуверенной реакции на пандемию коронавируса COVID-19, считает эксперт консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман. У Британии и ЕС есть время до середины ноября, чтобы согласовать контуры соглашения по торговле, потом чиновники должны заняться подготовкой текста соглашения и оставить время на его ратификацию парламентариями обеих сторон.

Несмотря на агрессивное поведение, Борис Джонсон хочет соглашения с ЕС, уверен глава МИД Ирландии Саймон Коувени. «Ястребы на Даунинг-стрит, 10, убедили премьер-министра продемонстрировать гораздо более агрессивный подход, при котором Соединенное Королевство по факту говорит ЕС и Ирландии: «На переговорах мы хотим получить от вас то <...>, что противоречит международному праву», — отметил он, назвав тактику британцев «крайне необычной».

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Brexit , договор , Брюссель , Лондон , Джо Байден
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