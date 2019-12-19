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СМИ узнали о запрете Джонсона использовать термин Brexit после 31 января
К этому сроку также будет ликвидирован правительственный департамент по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, а Даунинг-cтрит перестанет называть торговое соглашение с Брюсселем «сделкой»

Британский премьер-министр Борис Джонсон дал чиновникам распоряжение перестать использовать термин Brexit после 31 января — именно к этому сроку, по его словам, Великобритания должна покинуть Евросоюз. Об этом сообщает Huffington Post UK со ссылкой на близкий к правительству источник. Таким образом Джонсон хочет показать, что процесс выхода из ЕС завершен.

Как заявил собеседник издания, Даунинг-стрит также перестанет использовать термин «сделка» по отношению к соглашению о свободной торговле между Британией и ЕС, детали которого будут обсуждаться в следующем году.

После 31 января будет расформирован правительственный департамент по выходу из ЕС. «Мы очень благодарны за их работу и поможем каждому найти новые должности», — заявил источник.

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Джонсон ранее настаивал на том, чтобы страна покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту Лондон и Брюссель не успеют договориться об условиях выхода из союза. 19 октября парламент Великобритании принял поправку, которая обязывает премьера попросить Брюссель об отсрочке Brexit. Джонсон в ответ предложил в обмен на отсрочку провести внеочередные парламентские выборы, это решение поддержали лейбористы. Консерваторы в случае победы обещали подписать соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС до 31 января, а лейбористы — провести новый референдум по поводу Brexit.

По итогам досрочных выборов, которые прошли 12 декабря, Консервативная партия одержала победу, добившись крупнейшего для тори большинства в парламенте с 1987 года. По предварительным данным, ей удалось получить 364 из 650 мест в палате общин.

Президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона с победой и предложил Великобритании заключить торговую сделку, которая, по его словам, будет выгоднее соглашений с Евросоюзом.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Борис Джонсон, Brexit
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