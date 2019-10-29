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Brexit ,  
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Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
По данным источников Bloomberg, на переплавку пойдут сотни тысяч монет, на которых указана ранее запланированная дата выхода Великобритании из ЕС — 31 октября
Фото: Phil Noble / Reuters

В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, причиной этого стало изменение даты Brexit, назначенного ранее на 31 октября 2019 года. Именно эта дата и была указана на монетах.

Источники Bloomberg утверждают, что в переплавку будут отправлены сотни тысяч уже отчеканенных монет.

Представитель казначейства заявил Bloomberg, что монета, посвященная выходу Великобритании из ЕС, будет отчеканена, «когда бы это ни произошло».

28 октября глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании о отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. Позднее канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона сообщила, что глава правительства Великобритании дал согласие на перенос Brexit.

В августе 2019 года сообщалось, что канцлер казначейства Саджид Джавид в августе планирует выпустить к 31 октября несколько миллионов 50-пенсовиков с надписью Peace, prosperity and friendship with all nations («Мир, процветание и дружба со всеми народами»), посвященных выходу Великобритании из ЕС. При этом его предшественник Филип Хаммонд планировал выпустить всего 10 тыс. памятных монет и продавать их коллекционерам по £10 за штуку.

25 октября газета The Guardian сообщила, что Министерство финансов Великобритании приостановило чеканку монет в честь Brexit, после того как стало ясно, что Великобритания вряд ли выйдет из ЕС к положенному сроку. Уже отчеканенные монеты, по данным издания, были отправлены на хранение.

Авторы: Евгений Калюков, Гаяна Демурина
Теги: Brexit, Великобритания, монеты
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