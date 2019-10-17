Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

Британия и ЕС объявили о сделке по Brexit

Теперь соглашение должен одобрить британский парламент. Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 31 октября

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по Brexit, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений», — говорится в сообщении.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter назвал соглашение «замечательной новой сделкой». По его словам, теперь парламент должен одобрить ее.

В начале октября Джонсон говорил, что представит Евросоюзу новый план по выходу из объединения. Консенсуса по соглашению достичь не удавалось, поскольку стороны не договорились, среди прочего, о способе сохранить прозрачной границу Северной Ирландии (часть Великобритании) и Ирландской Республики (член ЕС).