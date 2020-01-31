Последний день Великобритании в ЕС. Главное

Великобритания и ЕС Соединенное Королевство вошло в союз в 1973 году. Великобритания — вторая по объему экономика Европейского союза после Германии (по итогам 2018 года, ее ВВП составлял $2,8 трлн, Германии — $4 трлн, Франции — $2,7 трлн), или около 15,2% от размера экономик 28 стран ЕС. ВВП Британии примерно равен совокупному ВВП 19 наименее крупных стран Евросоюза. С уходом Великобритании в Евросоюзе станет на 66,2 млн человек меньше (в 2018 году общее население ЕС составляло 513 млн человек). Территория ЕС (около 4 млн кв. км) сократится на 248 тыс. кв. км.

Как изменятся отношения Лондона с ЕС в ближайший год и потом

Процедуру выхода из ЕС Великобритания запустила в марте 2017 года, когда правительство возглавляла Тереза Мэй. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку британский парламент раз за разом отвергал предложенные Мэй условия Brexit. В итоге дата выхода Британии из ЕС неоднократно переносилась с обоюдного согласия Лондона и Брюсселя, пока нынешний премьер Борис Джонсон не получил парламентское большинство по итогам выборов в ноябре 2019 года. Это дало ему возможность наконец утвердить свои условия Brexit в парламенте.

В соответствии с утвержденным парламентами Британии и ЕС в январе договором, с 1 февраля 2020 года:

Британия официально перестанет являться участником ЕС и потеряет право голоса в его институтах; политики перестанут участвовать в саммитах ЕС и т.п., избранные в 2019 году депутаты Европарламента от Великобритании лишатся своих кресел;

формат экономических отношений Британии и ЕС не изменится до 31 декабря 2020 года, что позволит сторонам согласовать новый торговый режим. На время переходного периода Британия не сможет отклоняться от европейских регламентов в экономике и должна будет придерживаться решений Европейского суда в Люксембурге;

граждане стран ЕС и британские подданные смогут пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые дает им нынешнее законодательство ЕС, вплоть до конца переходного периода.

Джонсон пообещал, что к 2021 году сможет заключить с ЕС дополнительное соглашение, обеспечивающее:

привилегированный доступ к рынкам ЕС для британских услуг и товаров после того, как королевство покинет два главных органа союза — Таможенный союз ЕС и Европейский единый рынок. Джонсон считает возможным выход из обеих структур к 2021 году;

прекращение особого миграционного режима в отношении трудовых мигрантов из ЕС;

суверенитет Британии над собственными законами, судебной системой, торговой политикой.

Как изменится внутренняя и международная политика королевства

Вызов целостности

Внутри Великобритании Brexit привел к росту противоречий между центральными властями и региональным правительством в Шотландии, которое возглавляет лидер сепаратистской Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен. По итогам ноябрьских парламентских выборов ШНП победила в 48 из 59 округов в регионе. На основании такого уверенного выступления Стерджен потребовала у Лондона разрешение провести новый референдум о независимости, однако Джонсон отказал. Как отметил премьер, 55% шотландцев уже приняли решение остаться в составе королевства на референдуме в 2014 году.

У ШНП пока нет мандата на второй референдум, отмечает профессор политических наук в Университете Стратклайда Джон Кертис. Во-первых, несмотря на победу в 48 округах, ШНП получила на прошлых выборах менее половины голосов — 45%. Во-вторых, не все, кто голосовал за ШНП, поддерживают независимость региона. По данным опросов исследовательского центра Ipsos, 42% шотландских респондентов хотят референдума о независимости, 50% выступают против, еще 8% затруднились ответить. Но ситуация может измениться, если шотландцы почувствуют, что Лондон не учитывает их интересы на переговорах о торговом договоре с ЕС, допустил Кертис.

Перестройка государственной системы

Другим следствием Brexit станет реформа государственного устройства. Часть изменений связана с укреплением суверенитета страны, часть — с необходимостью преодолеть неравенство, которое, по мнению Джонсона, подтолкнуло многих британцев к Brexit и вызвало неприязнь к элитам. В связи с этим премьер-министр планирует:

изменить систему госфинансирования инфраструктурных проектов и программ помощи бизнесу так, чтобы она была ориентирована не только на окупаемость и эффективность, но и на региональное развитие и создание рабочих мест на севере страны;

по данным The Sunday Times, Джонсон планирует перенести палату лордов на север Англии, в город Йорк;

инвестировать £100 млрд в инфраструктуру Британии.

Новое во внешней политике

Великобритания больше не будет связана необходимостью следовать общим решениям Европейского союза во внешней политике. Свою глобальную роль она продолжит играть через ООН, где наряду с Россией, Китаем, Францией и США обладает правом вето, НАТО и другие объединения. Борис Джонсон считает Brexit возможностью для укрепления связей со странами за пределами континента. «После трех лет [...] сомнений пришло время изменить подход и вернуть себе [...] статус открытой и по-настоящему глобальной Британии», — обещает премьер. В рамках этого курса Лондон планирует, в частности, заключить торговые соглашения с США, Японией, Австралией и африканскими странами, а также повысить свой дипломатический статус.

Будучи членом ЕС, Лондон выполнял все санкционные регламенты, согласованные в Брюсселе. После выхода из ЕС Британия сохранит действующие санкции против третьих стран, которые она принимала как член союза. Регламенты о дублировании санкций были приняты парламентом весной прошлого года. С февраля Британия получит право принимать новые санкции в одностороннем порядке, не советуясь с ЕС. К весне она собирается запустить новый механизм, позволяющий запрещать въезд лицам, которые нарушали права человека. Их средства в стране будут заморожены.

Если Джонсон серьезно относится к повестке «глобальной Британии», это может задать новые ориентиры для политики страны, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Покинув ЕС, Британия сможет высвободить ресурсы для работы на других направлениях, в том числе в ООН, считает он. Это будет означать расширение контактов с Россией, например, насчет иранской ядерной сделки.

Британия в целом демонстрирует солидарность с позицией России о необходимости сохранить иранскую сделку и будет активнее взаимодействовать, однако характер отношений вряд ли изменится коренным образом, считает Кортунов. «На переговорах по Ливии в Берлине Борис Джонсон заявил, что в Лондоне не готовы к позитивным подвижкам в диалоге, пока Россия не изменит свое поведение», — отметил он.