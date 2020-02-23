Паспорта британцев после Brexit поменяют цвет

Первые паспорта нового образца — синие с золотым тиснением — будут выпущены в начале марта. «Выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность», — заявили в МВД Великобритании

Борис Джонсон (Фото: Andrew Parsons / No10 Downing Street / Flickr)

В правительстве Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение возвращаются паспорта старого образца — синие, а не красно-бордовые, как сегодня. По оценкам британских властей, первые «новые» паспорта станут выдавать в начале марта, а с середины 2020 года новый документ можно будет получить только в таком цвете.

«Выход из Евросоюза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность. С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетен в нашу общность», — заявила министр внутренних дел Притти Патель.

Великобритания начала выдавать бордово-золотые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, при этом некоторые сторонники Brexit использовали референдум о выходе из блока в качестве аргумента за возвращение к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году. Некоторые члены ЕС ранее указывали на то, что у Великобритании никогда не было юридического обязательства изменять цвет на красный.

В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, пишет Sky News. По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены «новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна», чтобы их было «еще сложнее подделать». Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для выезда за границу — 54 страницы.