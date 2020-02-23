Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Посла Израиля отправили на карантин после полета с больными коронавирусом Общество, 17:26 Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего» Политика, 17:12 Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала Общество, 16:47 Совладелец «Крошки-Картошки» опроверг данные о попытке подкупить гаишника Общество, 16:34 Паспорта британцев после Brexit поменяют цвет Политика, 16:24 В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess Общество, 16:21 Норвежская биатлонистка установила рекорд по наградам на одном ЧМ Спорт, 16:11 Женская сборная России завершила чемпионат мира по биатлону без медалей Спорт, 15:43 Автобус, цементовоз и легковушка столкнулись в Ленинградской области Общество, 15:24 В Кремле сообщили о ходе согласования саммита по Сирии Политика, 15:18 На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую Общество, 15:15 Лещенко назвал уместные случаи использования мата Общество, 14:52 Касперович посоветовал главе Союза биатлонистов России «фильтровать речь» Спорт, 14:46 В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне Общество, 14:43
Политика ,  
0 

Паспорта британцев после Brexit поменяют цвет

Первые паспорта нового образца — синие с золотым тиснением — будут выпущены в начале марта. «Выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность», — заявили в МВД Великобритании
Борис Джонсон (Фото: Andrew Parsons / No10 Downing Street / Flickr)

В правительстве Великобритании сообщили, что со следующего месяца в обращение возвращаются паспорта старого образца — синие, а не красно-бордовые, как сегодня. По оценкам британских властей, первые «новые» паспорта станут выдавать в начале марта, а с середины 2020 года новый документ можно будет получить только в таком цвете.

«Выход из Евросоюза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность. С возвращением к культовому дизайну британский — синий с золотом — паспорт снова будет вплетен в нашу общность», — заявила министр внутренних дел Притти Патель.

Великобритания начала выдавать бордово-золотые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, при этом некоторые сторонники Brexit использовали референдум о выходе из блока в качестве аргумента за возвращение к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году. Некоторые члены ЕС ранее указывали на то, что у Великобритании никогда не было юридического обязательства изменять цвет на красный.

В новом паспорте страница с информацией о британском подданном будет выполнена из поликарбоната (этот же материал используется для изготовления пуленепробиваемого стекла), изготовленного по технологиям, необходимым для обеспечения безопасности данных. На задней стороне обложки будут изображены эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, пишет Sky News. По данным МВД, новые паспорта также будут изготовлены «новейшими и наиболее безопасными методами печати и дизайна», чтобы их было «еще сложнее подделать». Стандартные паспорта будут по-прежнему содержать 34 страницы, паспорта для выезда за границу — 54 страницы.

В марте прошлого года в Великобритании уже начали выдавать новые паспорта, на которых нет надписи «Европейский союз». Новые бордово-золотые удостоверения личности были введены с 30 марта — на следующий день после того, как Великобритания должна была покинуть Европейский союз. В МВД страны отмечали, что граждане могут получить паспорта старого образца, пока не закончатся соответствующие обложки. Кроме того, в ведомстве пояснили, что удаление слов «Европейский союз» — часть процесса по изменению дизайна британских паспортов.

Официально выход Великобритании из Евросоюза состоялся 31 января. Brexit состоялся спустя три с половиной года с момента референдума о членстве Лондона в союзе, который прошел в 2016 году. Тогда за выход Великобритании из ЕС проголосовало большинство жителей Уэльса (52,5%) и Англии (53,4%), в Шотландии и Северной Ирландии были против (62% и 55,8% соответственно). Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако Палата общин страны отклоняла соглашения между Лондоном и Брюсселем. После нескольких неудач премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня прошлого года подала в отставку, а в июле на этот пост избрали Бориса Джонсона. Великобритания присоединилась к европейскому сообществу, которое стало основой для будущего Евросоюза, в 1973 году. По итогам референдума 1975 года королевство подтвердило членство в ЕС.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Великобритания, Brexit, паспорта
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter