Байден увеличил отрыв от Трампа

Джо Байден (Фото: Rick Loomis / Getty Images)

Согласно последним опросам, на президентских выборах, которые пройдут в США 3 ноября, бывший вице-президент США Джо Байден увеличил отрыв от своего противника, действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным газеты, Байден может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. Однако издание отмечает, что девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос, а они составляют в общей сложности 147 голосов выборщиков.

В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа.

В августе контрразведка США рассказала о попытках России, Китая и Ирана повлиять на итогиы выборов в стране. По словам ведомства, Россия «продвигает» Трампа, а Китай и Иран наоборот не хотят его переизбрания. Для достижения своих целей Россия очерняет Байдена и распространяет слухи о состоянии его здоровья. Сенат США потребовал в связи с этим новых антироссийских санкций. В ответ на данное сообщение контрразведки Трамп заявил о нежелании России видеть его президентом. По его словам, никто не был так суров с Россией, как он.